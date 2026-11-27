Während die Wall Street über das Ende der KI-Rally streitet, hat Bert Flossbach längst an einer anderen Stelle angesetzt. Der Mitgründer der Kölner Vermögensverwaltung Flossbach von Storch sieht den entscheidenden Schauplatz am Anleihemarkt. Dort seien die Renditen so weit gestiegen, dass er eine Anlageklasse zurück ins Portfolio holt, die er lange gemieden hat.
Bert Flossbach schichtet um: Der Bondmarkt lässt die Muskeln spielen
Jahrelang galt Bert Flossbach als Anleihe-Skeptiker. Jetzt gewichtet Deutschlands bekanntester Vermögensverwalter Bonds wieder höher. Was er zu Zinsen, Staatsschulden und KI sagt und welche Aktien sein Milliardenfonds hält.
Die Diagnose
Schuldenflut trifft KI-Boom
Flossbachs Ausgangspunkt ist eine Schuldenflut, die keine Grenzen kenne. Sie treffe auf Notenbanken, die die Zügel anziehen, und auf einen Technologiesektor, der für den KI-Ausbau selbst enorme Summen aufnimmt.
Der Bondmarkt lässt die Muskeln spielen!
Zwei Länder dienen ihm als Beleg. Frankreich gilt nach seiner Darstellung inzwischen als anfälligster Schuldner der Eurozone: gut 3.500 Milliarden Euro Staatsschulden, fast 120 Prozent der Wirtschaftsleistung. Die zehnjährige Rendite liegt bei 4,9 Prozent, die deutsche bei 3,5 Prozent. Der Abstand von 1,4 Prozentpunkten sei so groß wie in der Eurokrise. Einen Zahlungsausfall hält Flossbach dennoch für unwahrscheinlich, weil die EZB im Zweifel eingreifen dürfte, was wiederum falsche Anreize setze.
In den USA wertet er die höheren Renditen nicht als Krisensymptom. Dort treiben hartnäckige Inflation und ein nominales Wachstum von rund sechs Prozent die Zinsen, gestützt vom Konsum und vom KI-Investitionsboom. Den Versuch von Finanzminister Scott Bessent, die Renditen langer Laufzeiten durch gezielte Käufe zu drücken, hält er für gescheitert. Einen Anstieg auf bis zu sechs Prozent schließt Flossbach nicht aus.
Die Konsequenz
Anleihen kehren ins Portfolio zurück
Seine Schlussfolgerung ist für einen bekennenden Aktieninvestor bemerkenswert. Anleihen seien „insgesamt wieder attraktiver geworden“, schreibt Flossbach. Unternehmensanleihen hoher Bonität bringen nach seinen Angaben rund sechs Prozent in Dollar und 4,5 Prozent in Euro. In den Multi-Asset-Portfolios des Hauses hat er Anleihen deshalb wieder stärker gewichtet, mit Fokus auf erstklassige Schuldner und sorgfältige Auswahl.
Für Aktien heißt das
Höhere Zinsen erhöhen die Messlatte. Was früher ohne Alternative war, konkurriert nun mit sicheren Kupons von vier bis sechs Prozent.
Für KI heißt das
Wer Rechenzentren auf Kredit baut, zahlt mehr dafür. Flossbach hatte schon im Februar gemahnt, bei der Monetarisierung gebe es „viele Fragezeichen“.
Für Staaten heißt das
Steigende Zinslasten engen die Haushalte ein. Der Markt diszipliniert, wo die Politik es nicht tut.
Das Depot
Was im Multiple Opportunities steckt
Flossbachs Flaggschiff ist der Multiple Opportunities, ein flexibler Mischfonds mit rund 19 Milliarden Euro. Trotz der Aufstockung bei Anleihen bleibt er ein Aktienfonds im Kern: Datenanbieter weisen eine Aktienquote von gut 80 Prozent aus, dazu physisches Gold mit rund neun Prozent als Versicherung. Die größten Aktienpositionen per Ende Oktober:
Deutsche Börse (ISIN DE0005810055, US-Handelssymbol DBOEY): 3,1 Prozent
Berkshire Hathaway B (ISIN US0846707026, US-Handelssymbol BRK.B): 2,8 Prozent
adidas (ISIN DE000A1EWWW0, US-Handelssymbol ADDYY): 2,6 Prozent
Legrand (ISIN FR0010307819, US-Handelssymbol LGRDY): 2,4 Prozent
Abbott Laboratories (ISIN US0028241000, US-Handelssymbol ABT): 2,3 Prozent
Diageo (ISIN GB0002374006, US-Handelssymbol DEO): 2,3 Prozent
Nestlé (ISIN CH0038863350, US-Handelssymbol NSRGY): 2,3 Prozent
Unilever (ISIN GB00BVZK7T90, US-Handelssymbol UL): 2,2 Prozent
Amazon (ISIN US0231351067, US-Handelssymbol AMZN): 2,0 Prozent
Reckitt Benckiser (ISIN GB00B24CGK77, US-Handelssymbol RBGLY): 1,9 Prozent
Auffällig ist, was fehlt. Unter den zehn größten Aktien steht mit Amazon nur ein einziger der großen US-Technologiekonzerne, Chipwerte fehlen ganz. Stattdessen dominieren Börsenbetreiber, Konsumgüter, Medizintechnik und Elektroausrüster. Das entspricht Flossbachs Linie aus dem Jahresausblick: Abseits der KI-Gewinner habe es selten so viele attraktiv bewertete Aktien gegeben, viele defensive Titel notierten nahe mehrjähriger Tiefs. Sein Haus formulierte es Anfang November so: Der Aktienmarkt biete mehr Chancen als nur KI. Weitere Starinvestoren finden sich in der Übersicht der Investoren-Depots.
Stammdaten
Die genannten Aktien im Überblick
Deutsche Börse: ISIN DE0005810055, WKN 581005, Handelssymbol DB1, US-Handelssymbol DBOEY
Berkshire Hathaway B: ISIN US0846707026, WKN A0YJQ2, Handelssymbol BRYN, US-Handelssymbol BRK.B
adidas: ISIN DE000A1EWWW0, WKN A1EWWW, Handelssymbol ADS, US-Handelssymbol ADDYY
Legrand: ISIN FR0010307819, WKN A0JKB2, US-Handelssymbol LGRDY
Abbott Laboratories: ISIN US0028241000, WKN 850103, Handelssymbol ABL, US-Handelssymbol ABT
Diageo: ISIN GB0002374006, WKN 851247, Handelssymbol GUI, US-Handelssymbol DEO
Nestlé: ISIN CH0038863350, WKN A0Q4DC, Handelssymbol NESR, US-Handelssymbol NSRGY
Unilever: ISIN GB00BVZK7T90, Handelssymbol UNVB, US-Handelssymbol UL
Amazon: ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ, US-Handelssymbol AMZN
Reckitt Benckiser: ISIN GB00B24CGK77, WKN A0M1W6, Handelssymbol 3RB, US-Handelssymbol RBGLY
FAQ
Häufige Fragen zu Bert Flossbach
Wer ist Bert Flossbach?
Dr. Bert Flossbach ist Mitgründer und Vorstand der Flossbach von Storch AG in Köln, einer der größten bankenunabhängigen Vermögensverwaltungen Deutschlands.
Warum kauft Flossbach wieder Anleihen?
Weil die Renditen deutlich gestiegen sind. Erstklassige Unternehmensanleihen bringen nach seinen Angaben wieder rund sechs Prozent in Dollar und 4,5 Prozent in Euro.
Welche Aktien hält der Multiple Opportunities?
Größte Aktienpositionen per Ende Oktober waren Deutsche Börse, Berkshire Hathaway, adidas, Legrand und Abbott Laboratories.
Wie viel Gold hält der Fonds?
Datenanbieter weisen rund neun Prozent in physischem Gold aus. Der Fonds darf bis zu 15 Prozent direkt in Gold anlegen.
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