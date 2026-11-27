Zwei Länder dienen ihm als Beleg. Frankreich gilt nach seiner Darstellung inzwischen als anfälligster Schuldner der Eurozone: gut 3.500 Milliarden Euro Staatsschulden, fast 120 Prozent der Wirtschaftsleistung. Die zehnjährige Rendite liegt bei 4,9 Prozent, die deutsche bei 3,5 Prozent. Der Abstand von 1,4 Prozentpunkten sei so groß wie in der Eurokrise. Einen Zahlungsausfall hält Flossbach dennoch für unwahrscheinlich, weil die EZB im Zweifel eingreifen dürfte, was wiederum falsche Anreize setze.

In den USA wertet er die höheren Renditen nicht als Krisensymptom. Dort treiben hartnäckige Inflation und ein nominales Wachstum von rund sechs Prozent die Zinsen, gestützt vom Konsum und vom KI-Investitionsboom. Den Versuch von Finanzminister Scott Bessent, die Renditen langer Laufzeiten durch gezielte Käufe zu drücken, hält er für gescheitert. Einen Anstieg auf bis zu sechs Prozent schließt Flossbach nicht aus.