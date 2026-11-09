Berkshire Hathaway: Bereinigtes operatives Ergebnis sinkt im dritten Quartal 2026

aktiencheck.de Redaktion 09.11.2026, 13:10 4 Min. Berkshire Hathaway Inc.

Das bereinigte operative Ergebnis ging um 5,8 Prozent auf 12,7 Mrd. USD zurück. Der den Berkshire-Aktionären zurechenbare Nettogewinn lag bei 22,1 Mrd. USD.

Den Berkshire-Aktionären zurechenbarer Nettogewinn, -28,2 % 22,1 Mrd. USD Nettogewinn je durchschnittlicher äquivalenter Class-A-Aktie, -27,6 % 15.502,00 USD Nettogewinn je durchschnittlicher äquivalenter Class-B-Aktie, -27,7 % 10,33 USD Operatives Ergebnis (nach Steuern, ohne Investmentgewinne/-verluste, Non-GAAP), -5,8 % 12,7 Mrd. USD Berkshire Hathaway hat am 7. November 2026 seine Zahlen für das dritte Quartal 2026 vorgelegt. Der den Berkshire-Aktionären zurechenbare Nettogewinn sank auf 22,1 Mrd. USD, nach 30,8 Mrd. USD im dritten Quartal 2025. Das entspricht einem Rückgang um 28,2 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis nach Steuern, eine Non-GAAP-Kennzahl ohne Investmentgewinne und -verluste, verringerte sich um 5,8 Prozent auf 12,7 Mrd. USD, nach 13,5 Mrd. USD im Vorjahresquartal. Berkshire definiert das operative Ergebnis als Nettogewinn ohne Investmentgewinne und -verluste, ohne Wertminderungen auf Goodwill und immaterielle Vermögenswerte sowie ohne dauerhafte Wertminderungen von At-Equity-Beteiligungen. BRK.B BRK.B — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Die Investmentgewinne nach Steuern gingen im Vergleich zum dritten Quartal 2025 um 45,7 Prozent auf 9,41 Mrd. USD zurück, nach 17,3 Mrd. USD. Darin enthalten sind laut Unternehmen Gewinne von 7,7 Mrd. USD aus Veränderungen nicht realisierter Gewinne bei Aktienbeteiligungen, nach 9,2 Mrd. USD im Vorjahresquartal. Die realisierten Gewinne nach Steuern aus Verkäufen von Beteiligungen beliefen sich auf 1,7 Mrd. USD, nach 8,1 Mrd. USD im dritten Quartal 2025. Der Nettogewinn je durchschnittlicher äquivalenter Class-A-Aktie sank um 27,6 Prozent auf 15.502,00 USD, nach 21.413,00 USD. Je Class-B-Aktie fiel er um 27,7 Prozent auf 10,33 USD, nach 14,28 USD. Laut Berkshire ist die Höhe der Investmentgewinne in einem einzelnen Quartal meist bedeutungslos und kann den Gewinn je Aktie stark irreführend erscheinen lassen. Auch das operative Ergebnis enthält einen Sondereffekt: Der bereinigte Posten Sonstiges ging um 10,5 Prozent auf 1,24 Mrd. USD zurück, nach 1,38 Mrd. USD. Er enthält im dritten Quartal 2026 nach Angaben des Unternehmens Wechselkursverluste von 343 Mio. USD auf nicht auf US-Dollar lautende Schulden, während im Vorjahresquartal Wechselkursgewinne von 331 Mio. USD enthalten waren. Im Versicherungsgeschäft sank das bereinigte operative Ergebnis nach Steuern aus dem Underwriting um 42,9 Prozent auf 1,35 Mrd. USD, nach 2,37 Mrd. USD im dritten Quartal 2025. Die bereinigten Kapitalerträge der Versicherung nach Steuern gingen um 14,1 Prozent auf 2,73 Mrd. USD zurück, nach 3,18 Mrd. USD. In den übrigen Bereichen stiegen die bereinigten operativen Ergebnisse nach Steuern. Bei der Eisenbahngesellschaft BNSF erhöhte sich das Ergebnis um 19,3 Prozent auf 1,73 Mrd. USD, nach 1,45 Mrd. USD im Vorjahresquartal. Die Berkshire Hathaway Energy Company kam auf 1,61 Mrd. USD, nach 1,49 Mrd. USD, ein Plus von 8,3 Prozent. Der Bereich Produktion, Dienstleistungen und Einzelhandel steigerte sein Ergebnis um 11,8 Prozent auf 4,04 Mrd. USD, nach 3,62 Mrd. USD. Berkshire kaufte im dritten Quartal 2026 eigene Aktien für rund 9,6 Mrd. USD zurück. In den ersten neun Monaten des Jahres summierten sich die Rückkäufe nach Unternehmensangaben auf rund 14,4 Mrd. USD. Der Versicherungs-Float lag zum 30. September bei etwa 178,5 Mrd. USD und stieg damit seit Ende 2025 um rund 2,1 Mrd. USD. Die Zahlen im Überblick Kennzahl Q3 2026 Q3 2025 Veränderung Den Berkshire-Aktionären zurechenbarer Nettogewinn 22,1 Mrd. USD 30,8 Mrd. USD -28,2 % Nettogewinn je durchschnittlicher äquivalenter Class-A-Aktie 15.502,00 USD 21.413,00 USD -27,6 % Nettogewinn je durchschnittlicher äquivalenter Class-B-Aktie 10,33 USD 14,28 USD -27,7 % Operatives Ergebnis (nach Steuern, ohne Investmentgewinne/-verluste, Non-GAAP) 12,7 Mrd. USD 13,5 Mrd. USD -5,8 % Versicherung – Underwriting (operatives Ergebnis nach Steuern) (bereinigt) 1,35 Mrd. USD 2,37 Mrd. USD -42,9 % Versicherung – Kapitalerträge (operatives Ergebnis nach Steuern) (bereinigt) 2,73 Mrd. USD 3,18 Mrd. USD -14,1 % BNSF (operatives Ergebnis nach Steuern) (bereinigt) 1,73 Mrd. USD 1,45 Mrd. USD +19,3 % Berkshire Hathaway Energy Company (operatives Ergebnis nach Steuern) (bereinigt) 1,61 Mrd. USD 1,49 Mrd. USD +8,3 % Produktion, Dienstleistungen und Einzelhandel (operatives Ergebnis nach Steuern) (bereinigt) 4,04 Mrd. USD 3,62 Mrd. USD +11,8 % Sonstiges (operatives Ergebnis nach Steuern) (bereinigt) 1,24 Mrd. USD 1,38 Mrd. USD -10,5 % Investmentgewinne (-verluste) nach Steuern 9,41 Mrd. USD 17,3 Mrd. USD -45,7 % Aktienrückkäufe im Quartal 9,6 Mrd. USD – – Versicherungs-Float zum 30. September 178,5 Mrd. USD – – Quelle : Berkshire Hathaway Inc., Mitteilung vom 7. November 2026 (SEC-Formular 8-K) Hinweis KI-generiert aus der Mitteilung von Berkshire Hathaway Inc. Kann Fehler enthalten. Keine Anlageberatung.

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