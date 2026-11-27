Der UBS-Open End Turbo-Call (ISIN DE000WB4QAL5/ WKN WB4QAL) auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 77,581 Euro, BV 0,1, sei beim Aktienkurs von 81,90 Euro mit 0,46 bis 0,47 Euro gehandelt worden. Bei einem Kursanstieg der Beiersdorf-Aktie auf 86,20 Euro werde sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter falle - auf 0,86 Euro (+83 Prozent) erhöhen.