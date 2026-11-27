Die Experten von "Hebelprodukte.de" stellen in einer aktuellen Ausgabe drei Call-Optionsscheine auf die Beiersdorf-Aktie (ISIN DE0005200000/ WKN 520000) vor.
Beiersdorf: (Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des Zwischenhochs
Long-Hebelprodukte könnten hohe Erträge abwerfen
Die Beiersdorf-Aktie habe sich nach ihrem Absturz in der ersten Jahreshälfte 2026, als sie von ihrem Jahreshoch vom 24.02.2026 bei 110,20 Euro bis zum 04.06.2026 auf bis zu 67,08 Euro nachgegeben habe, in den vergangenen Monaten wieder stabilisieren können. Nach einem kurzfristigen Zwischenhoch bei 86,20 Euro werde die Aktie derzeit bei 81,90 Euro gehandelt.
Nach der Veröffentlichung einer Branchenstudie hätten die Experten von Bernstein Research mit einem unveränderten Kursziel von 95 Euro ihre Kaufempfehlung für die Beiersdorf-Aktie bekräftigt. Könne sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 86,20 Euro erholen, wo sie zuletzt am 10.11.2026 notiert habe, dann würden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.
Call-Optionsschein mit Basispreis bei 82 Euro
Der BNP Paribas-Call-Optionsschein (ISIN DE000PJ9W9K8/ WKN PJ9W9K) auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis bei 82 Euro, Bewertungstag 19.03.2027, BV 0,1, sei beim Aktienkurs von 81,90 Euro mit 0,49 bis 0,50 Euro gehandelt worden. Lege die Beiersdorf-Aktie in spätestens einem Monat auf 86,20 Euro zu, dann werde sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,71 Euro (+42 Prozent) erhöhen.
Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 77,581 Euro
Der UBS-Open End Turbo-Call (ISIN DE000WB4QAL5/ WKN WB4QAL) auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 77,581 Euro, BV 0,1, sei beim Aktienkurs von 81,90 Euro mit 0,46 bis 0,47 Euro gehandelt worden. Bei einem Kursanstieg der Beiersdorf-Aktie auf 86,20 Euro werde sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter falle - auf 0,86 Euro (+83 Prozent) erhöhen.
Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 74,827 Euro
Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call (ISIN DE000MR8CRF6/ WKN MR8CRF) auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 74,827 Euro, BV 0,1, sei beim Aktienkurs von 81,90 Euro mit 0,74 bis 0,75 Euro quotiert worden. Bei einem Kursanstieg der Beiersdorf-Aktie auf 86,20 Euro werde sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,13 Euro (+51 Prozent) befinden.
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