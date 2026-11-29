Die Beiersdorf Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 82,74 Euro geschlossen, ein Minus von 0,96 Prozent. Nach der Commerzbank war sie der zweitschwächste Wert im DAX. Auf Fünf-Tages-Sicht steht nach Angaben von MarketScreener dennoch ein Plus von 4,50 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt die Beiersdorf Aktie 11,68 Prozent im Minus.
Beiersdorf Aktie: Starke Woche, schwacher Freitag – Bernstein bleibt bei Outperform
Die Beiersdorf Aktie gewinnt auf Fünf-Tages-Sicht 4,50 Prozent, verliert am Freitag aber 0,96 Prozent auf 82,74 Euro. Sie war damit der zweitschwächste Wert im DAX. Bernstein bleibt bei Outperform.
Beiersdorf AG · ISIN: DE0005200000 · WKN: 520000 · Handelssymbol: BEI (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): BDRFY
Die Woche
Erholung mit Dämpfer
Von Montag bis Donnerstag legte die Beiersdorf Aktie deutlich zu. Am Donnerstag kreuzte sie die 20-Tage-Linie nach oben. Am Freitag folgten Gewinnmitnahmen. Der mittlere Zielwert der Analysten liegt laut MarketScreener mit 81,95 Euro knapp unter dem aktuellen Kurs.
Bernstein Research hat die Beiersdorf Aktie mit „Outperform“ eingestuft. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Beiersdorf Aktie erholt sich, bleibt aber hinter dem Jahresanfang zurück. Der Markt wartet auf einen klaren Wachstumsimpuls.
Beiersdorf aus Hamburg stellt Haut- und Körperpflegeprodukte her, darunter die Marke Nivea, und ist zudem im Klebstoffgeschäft tätig.
Häufige Fragen zur Beiersdorf Aktie
Wo hat die Beiersdorf Aktie geschlossen?
Auf Xetra bei 82,74 Euro, 0,96 Prozent im Minus.
Wie lief die Woche?
Auf Fünf-Tages-Sicht mit einem Plus von 4,50 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE0005200000, WKN 520000, Handelssymbol BEI.
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