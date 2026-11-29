Wo hat die Beiersdorf Aktie geschlossen?

Auf Xetra bei 82,74 Euro, 0,96 Prozent im Minus.

Wie lief die Woche?

Auf Fünf-Tages-Sicht mit einem Plus von 4,50 Prozent.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?

ISIN DE0005200000, WKN 520000, Handelssymbol BEI.