Die Beiersdorf Aktie erlebt eine bemerkenswerte Woche. Am Dienstag führte sie den DAX an, am Mittwochmorgen fiel sie auf rund 79,30 Euro, am Abend lag sie 2,6 Prozent im Plus. Am Donnerstag ging es weiter aufwärts: Mit einem Plus von 1,3 Prozent schloss sie bei 83,54 Euro.
Beiersdorf Aktie: JPMorgan warnt, Bernstein jubelt – und der Nivea-Konzern dreht vom Tagesverlierer zum DAX-Gewinner
Erst setzt JPMorgan die Aktie auf eine Warnliste, dann hält Bernstein an Outperform und 95 Euro fest. Die Beiersdorf Aktie springt über die 100-Tage-Linie. Die große Analyse: Was hinter der Achterbahnfahrt steckt und welche Rolle ein neuer Hautpflegetrend spielt.
Die Stammdaten: Die Beiersdorf Aktie trägt die ISIN DE0005200000 und die WKN 520000. In Deutschland lautet das Handelssymbol BEI, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol BDRFY gehandelt.
Der Streit
Warnliste gegen Kaufvotum
Am Mittwoch setzte JPMorgan Beiersdorf auf die Liste „Negative Catalyst Watch“ und signalisierte damit Vorsicht mit Blick auf die erwartete Geschäftsentwicklung. Bernstein hielt dagegen an Outperform und einem Kursziel von 95 Euro fest. Im Fokus der Studie steht der Trend zu PDRN-Produkten in der Hautpflege, bei dem Beiersdorf laut Bernstein auf eigene Moleküle und Rechte setzt. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Bei Beiersdorf zählt die nächste Produktwelle. Wer sie anführt, bestimmt den Kurs mehr als jede Quartalszahl.
Der Chart
Über der 100-Tage-Linie
Charttechnisch hat sich das Bild aufgehellt. Am Mittwoch überwand die Aktie die 100-Tage-Linie, zuvor hatte sie sich an der 200-Tage-Linie um 78,50 Euro stabilisiert. Hält die Erholung, sehen Chartanalysten Spielraum bis rund 87 Euro. Operativ bleibt die Beiersdorf Aktie aber unter Beobachtung, denn die Wachstumserwartungen für das laufende Jahr sind verhalten.
Häufige Fragen zur Beiersdorf Aktie
Was hat JPMorgan getan?
Die Bank setzte Beiersdorf auf die Liste „Negative Catalyst Watch“.
Was sagt Bernstein?
Outperform mit einem Kursziel von 95 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Was ist PDRN?
Ein Wirkstofftrend in der Hautpflege und ästhetischen Medizin, auf den Beiersdorf laut Bernstein mit eigenen Molekülen setzt.
Welche ISIN und WKN hat die Beiersdorf Aktie?
ISIN DE0005200000, WKN 520000, Handelssymbol BEI, US-Handelssymbol BDRFY.
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