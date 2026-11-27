Was hat JPMorgan getan?

Die Bank setzte Beiersdorf auf die Liste „Negative Catalyst Watch“.

Was sagt Bernstein?

Outperform mit einem Kursziel von 95 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Was ist PDRN?

Ein Wirkstofftrend in der Hautpflege und ästhetischen Medizin, auf den Beiersdorf laut Bernstein mit eigenen Molekülen setzt.

Welche ISIN und WKN hat die Beiersdorf Aktie?

ISIN DE0005200000, WKN 520000, Handelssymbol BEI, US-Handelssymbol BDRFY.