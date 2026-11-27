Die Beiersdorf Aktie (Xetra: BEI, ISIN: DE0005200000) gibt am Freitagmittag nach: Gegen Mittag notiert das Papier bei 82,44 Euro, ein Minus von 1,32% nach 83,54 Euro am Vortag. Damit gehört die Beiersdorf-Aktie zu den größten DAX Verlierern am Mittag. Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht. Der Nivea-Hersteller steht im Schatten eines Marktes, in dem Anleger auf konjunktursensible Werte setzen und defensive Konsumwerte abgeben.
Beiersdorf Aktie: DAX Verlierer am Mittag - Nivea schwächelt weiter, hält die Marke von 80 Euro?
Die Beiersdorf Aktie ist am Freitagmittag DAX Verlierer: minus 1,32% auf 82,44 Euro. Eine eigene Nachricht gibt es nicht, doch Nivea-Schwäche und Analystenzweifel bleiben das Thema.
Der Auslöser
Warum die Beiersdorf Aktie fällt - ohne eigene Nachricht
Nach einer kräftigen Erholung der Beiersdorf Aktie nehmen Anleger am Freitag Gewinne mit.
Ein konkreter Auslöser fehlt. Die Beiersdorf-Aktie war von 79,00 Euro am Montag bis zum Donnerstag auf 83,54 Euro gestiegen, ein Plus von gut 5%. Zugleich laufen am Freitag Rheinmetall, Infineon und Siemens Energy an der DAX-Spitze, während mit Symrise und Henkel weitere defensive Konsumwerte nachgeben. Nach Einschätzung der Redaktion verkaufen Anleger nach dem Anstieg defensive Titel zugunsten der Erholung zyklischer Werte, belegt ist das nicht.
Gewinnmitnahmen
Von 79,00 Euro am Montag stieg die Aktie bis Donnerstag auf 83,54 Euro. Heute folgt der Rücksetzer.
Defensive Werte schwach
Symrise und Henkel notieren am Morgen ebenfalls im Minus, während konjunktursensible Titel den DAX anführen.
JPMorgan-Warnliste
JPMorgan hat Beiersdorf am Mittwoch auf eine Beobachtungsliste mit erwarteten kurzfristigen Belastungen gesetzt. Details sind in den Quellen nicht genannt.
Nivea-Schwäche
Die Kernmarke schrumpft weiter, der Markt wartet auf Belege für die Wende.
Die Fundamentaldaten
Derma wächst, Nivea schrumpft - die Wende lässt warten
|Bereich
|Umsatz 9 Monate
|Organisch 9 Monate
|Organisch Q3
|Nivea
|3.966 Mio. €
|-6,2%
|-4,9%
|Derma
|1.238 Mio. €
|+8,7%
|+10,6%
|La Prairie
|342 Mio. €
|-2,2%
|+8,5%
Organisches Umsatzwachstum, Segmente der Consumer-Sparte.
Quelle: Beiersdorf, Neunmonatszahlen 2026
Die Prognose für 2026 hatte Beiersdorf Anfang August gesenkt und mit den Neunmonatszahlen bekräftigt. Belastend wirkt außerdem die Klebstofftochter tesa, die unter dem Chipmangel in der Unterhaltungselektronik leidet und ein Risiko für die operative Marge birgt. Der Konzern kauft eigene Aktien zurück, zuletzt 337.119 Stück in einer Novemberwoche. Die Dividende für das Vorjahr lag bei 1,00 Euro je Aktie.
Die Analysten
Halten dominiert - Bernstein bleibt optimistisch
|Haus
|Datum
|Einstufung
|Kursziel
|Bernstein
|25.11.2026
|Outperform
|95 Euro
|MPCM
|17.11.2026
|Hold (zuvor Buy)
|85 Euro (zuvor 170)
|Jefferies
|17.11.2026
|Hold
|78 Euro (zuvor 74)
|JPMorgan
|25.11.2026
|Negative Catalyst Watch
|-
Alle Einstufungen und Kursziele sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung der Redaktion.
Quelle: Bernstein, MPCM, Jefferies, JPMorgan via dpa-AFX und Drittberichte
Die Marken
Beiersdorf Aktie: 79 Euro als Sicherheitsnetz
Charttechnisch hat die Beiersdorf Aktie die Zone um 83 Euro als Widerstand vor sich, den Vortagesschluss von 83,54 Euro. Die erste Unterstützung liegt bei 79 Euro, dem Schlusskurs vom 23. November. Fällt die Aktie darunter, wäre der Erholungsversuch der vergangenen Tage gescheitert. Nach oben muss sie zunächst die Marke von 83,50 Euro zurückerobern.
Häufige Fragen zur Beiersdorf Aktie
Warum ist die Beiersdorf Aktie heute DAX Verlierer?
Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht. Nach dem Anstieg der Vortage nehmen Anleger Gewinne mit, zudem geben defensive Konsumwerte nach.
Welche ISIN und WKN hat die Beiersdorf Aktie?
Die ISIN lautet DE0005200000, die WKN 520000, das Handelssymbol BEI.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die Spanne reicht von 78 Euro (Jefferies) über 85 Euro (MPCM) bis 95 Euro (Bernstein).
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