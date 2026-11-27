Warum ist die Beiersdorf Aktie heute DAX Verlierer?

Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht. Nach dem Anstieg der Vortage nehmen Anleger Gewinne mit, zudem geben defensive Konsumwerte nach.

Welche ISIN und WKN hat die Beiersdorf Aktie?

Die ISIN lautet DE0005200000, die WKN 520000, das Handelssymbol BEI.

Welche Kursziele nennen Analysten?

Die Spanne reicht von 78 Euro (Jefferies) über 85 Euro (MPCM) bis 95 Euro (Bernstein).