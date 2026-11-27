Warum ist die Beiersdorf Aktie heute DAX Verlierer?

Anleger schichten in Technologie- und Autowerte um, defensive Konsumtitel bleiben zurück.

Welche ISIN und WKN hat die Beiersdorf Aktie?

Die ISIN lautet DE0005200000, die WKN 520000, das Handelssymbol BEI. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter BDRFY gehandelt.

Welches Kursziel hat Bernstein für die Beiersdorf Aktie?

95 Euro bei einer Einstufung mit „Outperform“. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.