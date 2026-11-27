Die Beiersdorf Aktie (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Handelssymbol: BEI, US-Handelssymbol: BDRFY) kann vom freundlichen Gesamtmarkt nicht profitieren. Am Freitagabend steht das Papier des Hamburger Konsumgüterkonzerns bei 82,74 Euro, ein Minus von 0,96 Prozent. Damit gehört Beiersdorf zu den DAX Verlierern am Abend. Seit Jahresbeginn hat die Beiersdorf-Aktie rund 10 Prozent verloren.
Beiersdorf Aktie: DAX Verlierer am Abend – Bernstein bleibt optimistisch, die Anleger nicht, verliert der Nivea-Konzern im Rennen um die Zykliker?
Die Beiersdorf Aktie gehört am Freitagabend zu den DAX Verlierern: Minus 0,96 Prozent auf 82,74 Euro. Während Anleger in Technologie- und Autowerte umschichten, bleibt der defensive Hamburger Konsumgüterkonzern liegen – trotz einer Kaufempfehlung von Bernstein. Was hinter dem Kursrückgang der Beiersdorf Aktie steckt.
Der Auslöser
Umschichtung in Zykliker: warum die Beiersdorf Aktie fällt
Wenn der Markt wieder Risiko sucht, stehen die sicheren Häfen auf der Verkaufsliste.
Eine konkrete negative Nachricht gab es nicht. Laut dpa-AFX blieben am Freitag vor allem Technologie- und Autowerte gesucht, defensive Konsumtitel wie die Beiersdorf Aktie wurden dagegen eher verkauft. Daran änderte auch eine positive Studie nichts: Bernstein Research bestätigte die Einstufung „Outperform“ mit einem Kursziel von 95 Euro. Der Bereich Haushaltswaren wachse wieder, während das Geschäft mit Verbrauchergesundheit weiter rückläufig gewesen sei. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Rotation
Anleger schichten in Technologie- und Autowerte um.
Bernstein bleibt positiv
Das Kursziel liegt bei 95 Euro.
Schwaches Jahr
Seit Januar hat die Aktie rund 10 Prozent verloren.
Geteilte Analysten
JPMorgan, Warburg und Jefferies raten zum Halten.
Die Fundamentaldaten
Weit vom Hoch entfernt: die Lage in Hamburg
Im Februar notierte die Beiersdorf Aktie noch bei 110,15 Euro, Anfang Juni fiel sie bis auf 67,08 Euro. Seitdem hat sie sich zwar erholt, bleibt aber weit vom Hoch entfernt. Die Dividende liegt seit Jahren stabil bei 1,00 Euro je Aktie. Neben Bernstein sind die meisten Häuser zurückhaltend: JPMorgan stuft die Aktie mit „Neutral“ ein, Warburg Research und Jefferies mit „Hold“. Die Zahlen für das Gesamtjahr 2026 werden am 4. März 2027 erwartet.
Die Marken
Beiersdorf Aktie: 82 Euro als Haltelinie
Charttechnisch ist die Beiersdorf Aktie nach dem Sprung über die 20-Tage-Linie am Donnerstag wieder zurückgefallen. Im Tagesverlauf rutschte sie bis knapp unter 82 Euro, diese Zone bildet nun die erste Unterstützung. Nach oben muss das Papier die Marke von 84 Euro zurückerobern.
Häufige Fragen zur Beiersdorf Aktie
Warum ist die Beiersdorf Aktie heute DAX Verlierer?
Anleger schichten in Technologie- und Autowerte um, defensive Konsumtitel bleiben zurück.
Welche ISIN und WKN hat die Beiersdorf Aktie?
Die ISIN lautet DE0005200000, die WKN 520000, das Handelssymbol BEI. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter BDRFY gehandelt.
Welches Kursziel hat Bernstein für die Beiersdorf Aktie?
95 Euro bei einer Einstufung mit „Outperform“. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
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