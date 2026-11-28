Die Beiersdorf Aktie (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Handelssymbol: BEI, US-Handelssymbol: BDRFY) hat eine gute Woche hinter sich. Sie gewann 4,50 Prozent und schloss am Freitag bei 82,74 Euro. Damit ist der Hamburger Nivea-Konzern der zwölftgrößte DAX Gewinner der Woche. Seit Jahresbeginn liegt die Beiersdorf-Aktie allerdings noch rund 10 Prozent im Minus.
Beiersdorf Aktie: DAX Gewinner der Woche – Nivea-Konzern legt 4,5 Prozent zu, Bernstein bleibt optimistisch, beginnt jetzt die Aufholjagd?
Die Beiersdorf Aktie gehört zu den DAX Gewinnern der Woche: Plus 4,50 Prozent auf 82,74 Euro. Rückenwind von Bernstein und die Erholung am Markt trugen den Hamburger Konsumgüterkonzern, erst am Freitag gab es einen Rücksetzer. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe und die Risiken.
Wochenanalyse
Vier gute Tage, ein Rücksetzer: so lief die Woche der Beiersdorf Aktie
Bis Donnerstag ging es aufwärts, dann schichteten Anleger in zyklische Werte um.
Bis Donnerstag legte die Beiersdorf Aktie kräftig zu. Am Mittwoch bestätigte Bernstein Research die Kaufempfehlung, am Donnerstag überwand die Aktie die 20-Tage-Linie. Am Freitag gab sie 0,96 Prozent nach, weil Anleger in Technologie- und Autowerte umschichteten. Das Wochenplus fiel dennoch deutlich aus.
Die Gründe
Bernstein und Erholung: was den Wochengewinner antrieb
Bernstein Research bestätigte die Einstufung „Outperform“ mit einem Kursziel von 95 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Der Bereich Haushaltswaren wachse wieder, während das Geschäft mit Verbrauchergesundheit noch rückläufig sei. Seit dem Tief im Juni bei 67,08 Euro hat sich die Beiersdorf Aktie deutlich erholt.
Bernstein positiv
Kursziel 95 Euro mit „Outperform“.
Haushaltswaren wachsen
Ein Bereich findet zurück zum Wachstum.
Trendlinie
Die Aktie überwand die 20-Tage-Linie.
Rücksetzer
Am Freitag gab es Gewinnmitnahmen.
Einordnung
Weit vom Hoch: die offene Baustelle
Im Februar notierte die Beiersdorf Aktie noch bei 110,15 Euro, davon ist sie weit entfernt. Neben Bernstein sind die meisten Häuser zurückhaltend: JPMorgan stuft die Aktie mit „Neutral“ ein, Warburg Research und Jefferies mit „Hold“. Die Dividende liegt seit Jahren bei 1,00 Euro je Aktie. Die Zahlen für 2026 folgen am 4. März 2027.
Häufige Fragen zur Beiersdorf Aktie
Warum ist die Beiersdorf Aktie DAX Gewinner der Woche?
Bernstein bestätigte die Kaufempfehlung, und die Aktie setzte ihre Erholung vom Juni-Tief fort.
Welche ISIN und WKN hat die Beiersdorf Aktie?
Die ISIN lautet DE0005200000, die WKN 520000, das Handelssymbol BEI. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter BDRFY gehandelt.
Welches Kursziel hat Bernstein für Beiersdorf?
95 Euro bei einer Einstufung mit „Outperform“. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
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