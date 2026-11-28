Warum ist die Beiersdorf Aktie DAX Gewinner der Woche?

Bernstein bestätigte die Kaufempfehlung, und die Aktie setzte ihre Erholung vom Juni-Tief fort.

Welche ISIN und WKN hat die Beiersdorf Aktie?

Die ISIN lautet DE0005200000, die WKN 520000, das Handelssymbol BEI. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter BDRFY gehandelt.

Welches Kursziel hat Bernstein für Beiersdorf?

95 Euro bei einer Einstufung mit „Outperform“. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.