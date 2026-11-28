Eine neue Unternehmensmeldung gab es nicht. Bechtle profitiert von der Rückkehr der Käufer in Technologiewerte. In der Vorwoche war der DAX um mehr als 7 Prozent gefallen, IT- und Softwareaktien traf es besonders. In dieser Woche gewann der Leitindex 2,6 Prozent zurück, und mit ihm stiegen die Titel, die zuvor zu Unrecht mit abgestraft worden waren.

Bechtle gehört dazu. Den größten Schritt machte die Aktie am Freitag mit einem Plus von 2,79 Prozent.