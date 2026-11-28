Zwei Euro in fünf Tagen: Die Bechtle Aktie gewinnt in der Handelswoche bis zum 27. November 6,28 Prozent und schließt bei 33,84 Euro (Xetra, comdirect). Das größte deutsche IT-Systemhaus belegt damit Platz sieben der TecDAX Gewinner der Woche.
Bechtle Aktie: TecDAX Gewinner der Woche – 6,3 Prozent Plus, der Markt entdeckt die guten Zahlen wieder
Die Bechtle Aktie gewinnt in dieser Woche 6,28 Prozent auf 33,84 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern der Woche. Das IT-Systemhaus aus Neckarsulm erholt sich vom Ausverkauf der Technologiewerte.
Warum ist die Bechtle Aktie TecDAX Gewinner der Woche?
Eine neue Unternehmensmeldung gab es nicht. Bechtle profitiert von der Rückkehr der Käufer in Technologiewerte. In der Vorwoche war der DAX um mehr als 7 Prozent gefallen, IT- und Softwareaktien traf es besonders. In dieser Woche gewann der Leitindex 2,6 Prozent zurück, und mit ihm stiegen die Titel, die zuvor zu Unrecht mit abgestraft worden waren.
Bechtle gehört dazu. Den größten Schritt machte die Aktie am Freitag mit einem Plus von 2,79 Prozent.
Die Zahlen passen nicht zum Kursverlauf
Operativ hat das Unternehmen im November geliefert. Im dritten Quartal stieg das Geschäftsvolumen um 19 Prozent auf 2,44 Milliarden Euro, das Vorsteuerergebnis um rund 14 Prozent auf etwa 92 Millionen Euro. Der Vorstand hob die Prognose zum zweiten Mal an und erwartet für 2026 ein Wachstum des Vorsteuergewinns von mehr als 10 Prozent. Der Auftragsbestand liegt auf Rekordniveau.
Trotzdem steht die Aktie auf Monatssicht 4,57 Prozent im Minus und auf Jahressicht rund 22 Prozent. Der Markt hat die Verbesserung bisher nur zögerlich honoriert.
Was in der neuen Woche für die Bechtle Aktie zählt
Die Zone um 33 Euro
Hält sie, bleibt die Erholung intakt.
Die Marke von 35 Euro
Dort notierte die Aktie nach der Prognoseanhebung Anfang November.
Das Schlussquartal
Es entscheidet, ob die angehobene Prognose erreicht wird.
Stammdaten
Bechtle AG: ISIN DE0005158703, WKN 515870, Handelssymbol BC8, US-Handelssymbol BECTY (OTC)
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