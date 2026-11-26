Knapper geht es kaum: Die Bechtle Aktie gewinnt am Donnerstag 2,05 Prozent auf 32,92 Euro (Xetra-Schluss, 17:35 Uhr, comdirect) und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Die 200-Tage-Linie verlief zuletzt bei rund 32,89 Euro. Am Morgen fehlten dem Neckarsulmer IT-Dienstleister drei Cent, am Abend liegt er drei Cent darüber.
Bechtle Aktie: TecDAX Gewinner – am Morgen drei Cent darunter, am Abend drei Cent über der 200-Tage-Linie
Die Bechtle Aktie schließt am Donnerstag 2,05 Prozent höher bei 32,92 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Der IT-Dienstleister beendet den Handel hauchdünn über seiner 200-Tage-Linie. Erhöhte Prognose und Rekordauftragsbestand stützen.
Warum steigt die Bechtle Aktie heute?
Bechtle hat am Donnerstag nichts gemeldet. Die Aktie stieg mit dem Gesamtmarkt und dem IT-Sektor. Der DAX schloss 2,08 Prozent höher bei 25.215,52 Punkten, der MDAX gewann 2,34 Prozent. Auslöser war die Kehrtwende der US-Techwerte am Mittwochabend.
Im Tagesverlauf legte Bechtle leicht nach: von 32,86 Euro am Morgen auf 32,92 Euro zum Schluss. Das klingt nach wenig, ist an dieser Stelle aber entscheidend, weil genau dazwischen die 200-Tage-Linie liegt. Viele Marktteilnehmer lesen an ihr den langfristigen Trend ab.
Die Zahlen passen, der Chart zieht nach
Fundamental hat der Konzern geliefert. Am 5. November hob Bechtle die Prognose zum zweiten Mal in diesem Jahr an: Das Vorsteuerergebnis soll 2026 um mehr als 10 Prozent wachsen. Im dritten Quartal stieg das Geschäftsvolumen um 19,0 Prozent auf rund 2,44 Milliarden Euro, das Vorsteuerergebnis um 13,9 Prozent auf 91,7 Millionen Euro. Der Auftragsbestand erreichte mit 3,6 Milliarden Euro einen Rekord.
Trotzdem war die Aktie am 16. November unter die 200-Tage-Linie gefallen. Seitdem pendelte sie zwischen der Unterstützung bei rund 31,50 Euro und dieser Linie. Der heutige Schlusskurs ist der erste über der Marke seit dem Bruch, wenn auch mit minimalem Abstand.
Was jetzt für die Bechtle Aktie zählt
Die Bestätigung am Freitag
Ein zweiter Schlusskurs über der 200-Tage-Linie würde das Signal festigen.
Die Zone bis 36 Euro
In den vergangenen Wochen endeten Erholungen spätestens dort.
Die Jahreszahlen am 19. März 2027
Dann zeigt sich, ob die zweimal erhöhte Prognose erreicht wurde.
Stammdaten
Bechtle AG: ISIN DE0005158703, WKN 515870, Handelssymbol BC8, US-Handelssymbol BECTY (ADR, OTC)
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