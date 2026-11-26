Bechtle hat am Donnerstag nichts gemeldet. Die Aktie stieg mit dem Gesamtmarkt und dem IT-Sektor. Der DAX schloss 2,08 Prozent höher bei 25.215,52 Punkten, der MDAX gewann 2,34 Prozent. Auslöser war die Kehrtwende der US-Techwerte am Mittwochabend.

Im Tagesverlauf legte Bechtle leicht nach: von 32,86 Euro am Morgen auf 32,92 Euro zum Schluss. Das klingt nach wenig, ist an dieser Stelle aber entscheidend, weil genau dazwischen die 200-Tage-Linie liegt. Viele Marktteilnehmer lesen an ihr den langfristigen Trend ab.