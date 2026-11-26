Warum ist die BBVA-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die BBVA-Aktie stieg um 2,73 Prozent. Sie folgte der Erholung der spanischen Banken nach dem Steuerschock vom Mittwoch. Das starke Auslandsgeschäft relativiert die Last der Sondersteuer.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der BBVA-Aktie?

Die ISIN lautet ES0113211835, die WKN 875773. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel BOY gehandelt, in den USA unter BBVA (NYSE).

Wie stark ist die BBVA-Aktie am Donnerstag gestiegen?

Die BBVA-Aktie schloss bei 21,86 Euro und damit 2,73 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch (21,28 Euro).

Warum zieht sich BBVA von der Londoner Börse zurück?

BBVA begründet den Schritt mit den geringen Handelsumsätzen seiner Aktie in London. Die Hauptnotiz in Madrid und die Notiz an der New York Stock Exchange sind davon nicht betroffen.