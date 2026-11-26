Die BBVA-Aktie (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, deutsches Handelssymbol: BOY, US-Handelssymbol: BBVA (NYSE)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages. Sie schloss am Donnerstag bei 21,86 Euro und damit 2,73 Prozent über dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt BBVA damit Platz 13. Die Aktie folgte der Erholung des Bankensektors.
BBVA-Aktie IBEX 35 Gewinner: Großbank erholt sich – Mexiko-Geschäft als Puffer gegen die Sondersteuer
Die BBVA-Aktie gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 2,73 Prozent auf 21,86 Euro erholt sich BBVA mit dem gesamten Bankensektor vom Steuerschock des Vortags. Zudem kündigte die Bank den Rückzug von der Londoner Börse an. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Abend
Bankwerte führen die Erholung an: alle 35 Werte im Plus
Nach dem Steuerschock vom Mittwoch kehrten die Anleger in die spanischen Bankaktien zurück. Die BBVA-Aktie war mit dabei.
Der spanische Leitindex hat den Kurssturz vom Mittwoch mehr als wettgemacht. Der IBEX 35 schloss am Donnerstag 2,27 Prozent höher bei 19.057,90 Punkten, ein Plus von 422,10 Punkten. Alle 35 Werte beendeten den Handel im Plus. Am Vortag war der Index noch um 2 Prozent auf 18.635,80 Punkte gefallen und hatte ein Dreimonatstief markiert. Rückenwind kam von Aussagen aus den USA, wonach die geplanten Zölle weniger stark wirken könnten als befürchtet. Die Banken, die am Mittwoch besonders gelitten hatten, trugen die Erholung maßgeblich mit. Auch europaweit ging es aufwärts: Der Euro Stoxx 50 gewann knapp 2 Prozent und eroberte die Marke von 6.000 Punkten zurück. Die Wall Street blieb wegen Thanksgiving geschlossen.
Am Mittwoch hatte die Verlängerung der spanischen Bankensteuer bis 2027 den Sektor belastet. Die Eilverordnung RDL 43/2026 erschien am 25. November im Staatsanzeiger BOE und muss noch vom Ständigen Ausschuss des Parlaments bestätigt werden. Die Steuer ist progressiv gestaltet und reicht von 1 bis 7 Prozent; den Höchstsatz zahlen Santander, BBVA und CaixaBank. Am Donnerstag überwog bei den Anlegern die Einschätzung, dass die Belastung bekannt und im Kurs bereits weitgehend enthalten war.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die BBVA-Aktie heute zulegt
Eine kursbewegende Unternehmensmeldung von BBVA gab es am Donnerstag nicht. Die Aktie folgte der Erholung der spanischen Bankwerte, die am Mittwoch besonders unter der verlängerten Bankensteuer gelitten hatten. Laut Marktberichten legte BBVA im Handelsverlauf zeitweise mehr als 3 Prozent zu. BBVA verdient einen großen Teil des Gewinns in Mexiko und der Türkei, was die Last der spanischen Sondersteuer relativiert. Am Donnerstag kündigte die Bank zudem an, ihre Aktien wegen geringer Handelsumsätze von der Londoner Börse zu nehmen.
Sektor-Erholung
Alle sechs Bankwerte im IBEX 35 lagen am Donnerstag im Plus.
Steuer bekannt
Die Verlängerung der Bankensteuer war erwartet worden.
Rückzug aus London
BBVA nimmt seine Aktien wegen geringer Umsätze von der Londoner Börse.
Das Unternehmen
BBVA: Spaniens zweitgrößte Bank mit starkem Mexiko-Geschäft
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria hat seinen Sitz in Bilbao und seine Zentrale in Madrid. Neben Spanien ist BBVA vor allem in Mexiko, der Türkei, Kolumbien und Peru tätig. Bei der Bankensteuer zahlt BBVA den Höchstsatz von 7 Prozent.
Ganz ausgestanden ist die Unsicherheit nicht. Der Zollstreit mit den USA ist nicht beendet, und Anleger rechnen mit einer möglichen Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember. In Spanien findet am 29. November die Parlamentswahl statt. Die Wall Street öffnet am Freitag nur verkürzt.
Häufige Fragen zur BBVA-Aktie
Warum ist die BBVA-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die BBVA-Aktie stieg um 2,73 Prozent. Sie folgte der Erholung der spanischen Banken nach dem Steuerschock vom Mittwoch. Das starke Auslandsgeschäft relativiert die Last der Sondersteuer.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der BBVA-Aktie?
Die ISIN lautet ES0113211835, die WKN 875773. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel BOY gehandelt, in den USA unter BBVA (NYSE).
Wie stark ist die BBVA-Aktie am Donnerstag gestiegen?
Die BBVA-Aktie schloss bei 21,86 Euro und damit 2,73 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch (21,28 Euro).
Warum zieht sich BBVA von der Londoner Börse zurück?
BBVA begründet den Schritt mit den geringen Handelsumsätzen seiner Aktie in London. Die Hauptnotiz in Madrid und die Notiz an der New York Stock Exchange sind davon nicht betroffen.
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