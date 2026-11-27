Warum ist die Baytex Energy Aktie heute S&P/TSX Verlierer?

Die Aktie fiel am 27. November 2026 um 1,57 Prozent auf 5,63 kanadische Dollar. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Anleger nahmen nach dem starken Vortag Gewinne mit und kauften stattdessen Minenwerte.

Sichert Baytex den Ölpreis ab?

Nach Angaben aus der Berichterstattung zu den Quartalszahlen hat Baytex keine Absicherungen auf den US-Ölpreis WTI.