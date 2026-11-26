Die Bayer Anleihe in Hybridform ist eine der teureren Finanzierungen des Konzerns: Bayer hat am 23. September 2026 zwei Hybridanleihen über je 1 Milliarde Euro platziert, mit Kupons von 5,75 und 6,25 Prozent. Beide Tranchen sind laut Bayer mehrfach überzeichnet und laufen 30 Jahre; die Kündigungssperrfrist beträgt sechs bzw. neun Jahre. Die ISIN nennt die Pressemitteilung nicht, sie ist im Prospekt zu finden, den Bayer über die Luxemburger Börse veröffentlicht. Für Anleger der Bayer-Aktie und von Unternehmensanleihen ist die Emission ein Blick auf die Finanzierung nach dem Glyphosat-Vergleich.
Bayer Hybridanleihen: 5,75 und 6,25 Prozent auf 30 Jahre, 2 Milliarden Euro mehrfach überzeichnet – wie viel Eigenkapital steckt in den Anleihen?
Bayer hat Ende September zwei Hybridanleihen über je 1 Milliarde Euro platziert: 5,75 Prozent mit sechs und 6,25 Prozent mit neun Jahren Kündigungssperre, beide mit 30 Jahren Laufzeit. Was Hybridanleihen sind, was Gläubiger beachten müssen und was das für die Bayer-Aktie bedeutet.
Bayer Anleihe
Was sind Hybridanleihen – und was hat Bayer platziert?
Hybridanleihen sind Mischformen aus Fremd- und Eigenkapital: Sie haben eine sehr lange Laufzeit, der Emittent kann sie erst nach einer Sperrfrist kündigen, und Ratingagenturen rechnen einen Teil als Eigenkapital an. Bei den Bayer-Papieren erkennen laut Bayer S&P, Moody's und Fitch 50 Prozent als Eigenkapital an. Laut Pressemitteilung beabsichtigt Bayer eine Notierung an der Luxemburger Börse; platziert wurde ausschließlich bei institutionellen Investoren. BofA Securities und Deutsche Bank waren Global Coordinators. Hybridanleihen sind in der Regel nachrangig; die Pressemitteilung nennt den Rang für diese Tranchen allerdings nicht ausdrücklich.
|Merkmal
|Tranche A
|Tranche B
|Volumen
|1 Mrd. €
|1 Mrd. €
|Kupon
|5,75 %
|6,25 %
|Laufzeit
|30 Jahre
|30 Jahre
|Kündigungssperre
|6 Jahre
|9 Jahre
|Eigenkapitalanrechnung
|50 %
|50 %
Kupon ist der feste Zins bei Ausgabe. Erste Kündigungstermine und Endfälligkeit: nicht in der Pressemitteilung genannt; ISIN und Stückelung nicht genannt.
Quelle: Bayer AG, Pressemitteilung 23.09.2026; Finanztrends 24.09.2026
Warum emittiert Bayer Hybridanleihen?
Bayer nennt als Verwendung „allgemeine Unternehmenszwecke“. Börse Global sieht darin eine Stärkung der bilanziellen Flexibilität, Finanztrends ein Liquiditätspolster für den Glyphosat-Vergleich; das sind Einordnungen der Medien, keine Aussage von Bayer. Finanztrends nennt für den im Februar vereinbarten Sammelvergleich ein Volumen von 7,25 Milliarden Dollar (rund 6,3 Milliarden Euro) und eine Kreditlinie von 8 Milliarden Dollar; zum Zeitpunkt der Meldung stand die gerichtliche Genehmigung aus. In der Nachrichtenliste von Bayer ist inzwischen eine Schlagzeile vom 21. November zu sehen, laut der das Gericht den Vergleich final genehmigt hat; diesen Beitrag haben wir nicht im Detail geprüft. Das Hybridvolumen von Bayer steigt durch die Emission auf 6,55 Milliarden Euro.
Was heißt das für die Bayer-Aktie?
Für Aktionäre ist eine Hybridanleihe zunächst Finanzierung ohne neue Aktien: Sie stärkt die Bilanz, kostet aber Zinsen von zusammen rund 120 Millionen Euro im Jahr (rechnerisch: 57,5 Mio. plus 62,5 Mio. Euro Kupon). Dazu kam laut Finanztrends eine Eigenkapitalbeteiligung von 3 Milliarden Euro von Apollo sowie Anleihen über 5 Milliarden Dollar in den vergangenen Monaten. Für die Kreditseite zählt, wie sich Spreads und Ratings entwickeln und wie schnell Rechtsrisiken abgebaut werden. Bayer erzielte laut Pressemitteilung 2025 einen Umsatz von 45,6 Milliarden Euro und investierte 5,8 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung.
Was Anleger jetzt beobachten
Ratingentscheidungen von S&P, Moody's und Fitch zu Bayer.
Weitere Hybrid- oder Anleiheemissionen von Bayer.
Den Abschluss und die Zahlungen im Glyphosat-Vergleich (Schlagzeile vom 21. November 2026, ungeprüft).
Den ersten Kündigungstermin: rechnerisch frühestens in sechs bzw. neun Jahren ab Emission (Redaktionsrechnung, kein Termin der Quellen).
FAQ: Fragen zur Bayer Anleihe
Wie hoch ist der Kupon der Bayer Hybridanleihe? Tranche A zahlt 5,75 Prozent, Tranche B 6,25 Prozent; beide haben 30 Jahre Laufzeit.
Kann man die Bayer Hybridanleihen kaufen? Laut Bayer wurden sie nur bei institutionellen Investoren platziert; eine Notierung an der Luxemburger Börse ist beabsichtigt. Dieser Beitrag ist keine Aufforderung zum Kauf.
Was ist eine Hybridanleihe? Ein Wertpapier zwischen Anleihe und Aktie: sehr lange Laufzeit, Kündigungsrecht des Emittenten und teilweise Eigenkapitalanrechnung.
Wie hoch ist das Hybridvolumen von Bayer? Nach der Emission 6,55 Milliarden Euro.
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