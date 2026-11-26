Wie hoch ist der Kupon der Bayer Hybridanleihe? Tranche A zahlt 5,75 Prozent, Tranche B 6,25 Prozent; beide haben 30 Jahre Laufzeit.

Kann man die Bayer Hybridanleihen kaufen? Laut Bayer wurden sie nur bei institutionellen Investoren platziert; eine Notierung an der Luxemburger Börse ist beabsichtigt. Dieser Beitrag ist keine Aufforderung zum Kauf.

Was ist eine Hybridanleihe? Ein Wertpapier zwischen Anleihe und Aktie: sehr lange Laufzeit, Kündigungsrecht des Emittenten und teilweise Eigenkapitalanrechnung.

Wie hoch ist das Hybridvolumen von Bayer? Nach der Emission 6,55 Milliarden Euro.