Im dritten Quartal 2026 (Mitteilung vom 3. November) erzielte Bayer einen Umsatz von 10,05 Milliarden Euro (plus 4,1 Prozent) und ein bereinigtes EBITDA von 1,615 Milliarden Euro (plus 6,9 Prozent). Das Kernergebnis je Aktie lag mit 0,31 Euro unter dem Vorjahreswert von 0,49 Euro. Der Free Cashflow war mit minus 293 Millionen Euro negativ, belastet durch Rechtsstreit-Zahlungen von 1,12 Milliarden Euro; die Nettofinanzverschuldung betrug 31,08 Milliarden Euro. Im September hatte der Konzern außerdem zwei Hybridanleihen über je 1 Milliarde Euro platziert.

Bayer hob die Prognose für 2026 an: Das bereinigte EBITDA soll 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro erreichen (zuvor 9,6 bis 10,1), die EBITDA-Marge in der Pharmasparte 25 bis 27 Prozent. Das Kernergebnis je Aktie von 4,30 bis 4,80 Euro wurde bestätigt, der Umsatz soll 45 bis 47 Milliarden Euro betragen. Beim Free Cashflow erwartet der Konzern minus 1,5 bis minus 0,5 Milliarden Euro und eine Nettoverschuldung von 28 bis 29 Milliarden Euro zum Jahresende. Eine formale Prognose für 2027 gibt es bislang nicht.