Die Bayer Aktie (Ticker BAYN, ISIN DE000BAY0017) hat am Donnerstag bei 52,82 Euro geschlossen, ein Plus von 4,2 Prozent zum Vortag, und gehörte damit zu den stärksten Werten im DAX. Die Bayer Aktienprognose der Analysten ist weiter freundlicher als der Kurs: Im Schnitt liegt das Kursziel bei 61,08 Euro, rechnerisch rund 16 Prozent über dem Schlusskurs. Auslöser war eine Hochstufung von Berenberg auf „Kaufen“ am Vorabend, dazu ein neuer Lizenzvertrag in der Krebsforschung und die Erholung des Gesamtmarkts. Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie; aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel ab.
Bayer Aktie Prognose: Berenberg stuft auf Kaufen hoch, Konsens-Kursziel bei 61 Euro – ist der Glyphosat-Befreiungsschlag schon im Kurs?
Die Bayer Aktie schloss am Donnerstag bei 52,82 Euro (+4,2 %), die Bayer Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei 61,08 Euro, Spanne 48,50 bis 69 Euro. Zahlen, Unternehmensprognose, Konsens, Kursziele, Szenarien und Termine.
Was ist bei der Bayer Aktie zuletzt passiert?
Die Aktie hatte nach dem Rekordhoch seit 2023 von 57,36 Euro (10. November) zuletzt nachgegeben und am Mittwoch bei 50,68 Euro geschlossen. Am Mittwochabend stufte Berenberg-Analyst Sebastian Bray die Bayer Aktie von „Halten“ auf „Kaufen“ hoch und beließ das Kursziel bei 62 Euro. Sein Argument: Der Rücksetzer nach der Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs sei vor allem Gewinnmitnahme zum Jahresende. Hinzu kommt eine Lizenzvereinbarung mit dem chinesischen Pharmaunternehmen Hansoh, die Bayer am 25. November unterzeichnet hat: Es geht um den Wirkstoffkandidaten HS-20122, ein bispezifisches Antikörper-Wirkstoff-Konjugat gegen Krebs in Phase I. Bayer zahlt 150 Millionen US-Dollar im Voraus, das mögliche Gesamtvolumen wird je nach Berichterstattung mit 3,1 bis 3,25 Milliarden US-Dollar angegeben; die Wirksamkeit steht unter kartellrechtlichem Vorbehalt. Der DAX schloss am selben Tag 2,1 Prozent höher.
Das Geschäftsmodell der Bayer Aktie in Kürze
Bayer besteht aus drei Divisionen. Pharmaceuticals (Nubeqa gegen Prostatakrebs, Kerendia, Xarelto, Eylea) trug im dritten Quartal 4,68 Milliarden Euro zum Umsatz bei und ist der Gewinnmotor. Crop Science (Saatgut und Pflanzenschutz, inklusive Glyphosat-Geschäft von Monsanto) setzte 3,88 Milliarden Euro um, verdiente aber nur noch eine EBITDA-Marge von 2,6 Prozent. Consumer Health (rezeptfreie Medikamente) kam auf 1,45 Milliarden Euro. Die Bayer Aktie ist damit eine Wette auf zwei Dinge: dass die Pharma-Pipeline die auslaufenden Patente ersetzt und dass die Rechtsrisiken rund um Glyphosat beherrschbar werden.
Wie sehen die Zahlen und die Unternehmensprognose der Bayer Aktie aus?
Im dritten Quartal 2026 (Mitteilung vom 3. November) erzielte Bayer einen Umsatz von 10,05 Milliarden Euro (plus 4,1 Prozent) und ein bereinigtes EBITDA von 1,615 Milliarden Euro (plus 6,9 Prozent). Das Kernergebnis je Aktie lag mit 0,31 Euro unter dem Vorjahreswert von 0,49 Euro. Der Free Cashflow war mit minus 293 Millionen Euro negativ, belastet durch Rechtsstreit-Zahlungen von 1,12 Milliarden Euro; die Nettofinanzverschuldung betrug 31,08 Milliarden Euro. Im September hatte der Konzern außerdem zwei Hybridanleihen über je 1 Milliarde Euro platziert.
Bayer hob die Prognose für 2026 an: Das bereinigte EBITDA soll 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro erreichen (zuvor 9,6 bis 10,1), die EBITDA-Marge in der Pharmasparte 25 bis 27 Prozent. Das Kernergebnis je Aktie von 4,30 bis 4,80 Euro wurde bestätigt, der Umsatz soll 45 bis 47 Milliarden Euro betragen. Beim Free Cashflow erwartet der Konzern minus 1,5 bis minus 0,5 Milliarden Euro und eine Nettoverschuldung von 28 bis 29 Milliarden Euro zum Jahresende. Eine formale Prognose für 2027 gibt es bislang nicht.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|2028e
|Umsatz (Mrd. EUR)
|45,9
|47,3
|48,9
|Kernergebnis je Aktie (EUR)
|4,55
|4,88
|5,46
|KGV bei 52,82 EUR
|rund 11,6
|rund 10,8
|rund 9,7
Kernergebnis je Aktie (bereinigt). KGV eigene Rechnung auf Basis von 52,82 EUR. Die Konsenswerte stammen aus einer einzelnen Auswertung von Ende November.
Quelle: Analystenkonsens (Stand 23.11.2026), eigene Rechnung
Wie lautet die Bayer Aktienprognose der Analysten?
Nach der aktuellen Übersicht raten 13 von 16 Analysten zum Kauf, 3 zum Halten und keiner zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer Aktie beträgt 61,08 Euro, das niedrigste Ziel liegt bei 48,50 Euro (Jefferies), das höchste bei 69 Euro (Kepler Cheuvreux). Gegenüber dem Xetra-Schluss von 52,82 Euro ergibt sich rechnerisch ein Potenzial von rund 16 Prozent zum Durchschnitt. Die Dividende ist dagegen klein: 0,11 Euro je Aktie für 2025, das entspricht einer Rendite von etwa 0,2 Prozent.
Welches Kursziel trauen Analysten der Bayer Aktie zu?
In den vergangenen vier Wochen haben mehrere Häuser ihre Ziele angehoben. Kepler Cheuvreux erhöhte am 19. November von 58 auf 69 Euro, Deutsche Bank und DZ Bank hoben am 10. November auf 65 beziehungsweise 64 Euro, UBS und Goldman Sachs am 4. November je auf 66 Euro. Berenberg stufte am 25. November auf „Kaufen“ hoch. Jefferies bleibt mit „Hold“ und 48,50 Euro (bestätigt am 19. November) der vorsichtigste Kommentator.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Berenberg (Sebastian Bray)
|Buy (zuvor Hold)
|62 EUR (unverändert)
|25.11.2026
|Analystenstudie
|Kepler Cheuvreux
|Buy
|69 EUR (zuvor 58)
|19.11.2026
|Analystenstudie
|Jefferies
|Hold
|48,50 EUR (bestätigt)
|19.11.2026
|Analystenstudie
|Deutsche Bank
|Buy
|65 EUR (zuvor 60)
|10.11.2026
|Analystenstudie
|DZ Bank
|Kaufen
|64 EUR (zuvor 60)
|10.11.2026
|Analystenstudie
|UBS
|Buy
|66 EUR (zuvor 62)
|04.11.2026
|Analystenstudie
|Goldman Sachs
|Buy
|66 EUR (zuvor 63,50)
|04.11.2026
|Analystenstudie
|JPMorgan
|Overweight
|61 EUR (bestätigt)
|03.11.2026
|Analystenstudie
Ratings und Ziele Dritter, unverändert wiedergegeben; kein Kauf- oder Verkaufsurteil von aktiencheck.de. Abstand zum Xetra-Schluss von 52,82 EUR (26.11.2026) rechnerisch.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser
Wie teuer ist die Bayer Aktie im Vergleich?
Auf Basis des erwarteten Kernergebnisses 2027 liegt das KGV der Bayer Aktie bei rund 10,8. Zum Vergleich: Sanofi wurde Ende Oktober mit einem erwarteten KGV von rund 9 gehandelt, Merck KGaA lag Mitte November beim bereinigten KGV 2026 bei etwa 18. Die Zahlen sind nicht einheitlich datiert und die Gewinnbegriffe der Unternehmen unterschiedlich. Der Abschlag zu Merck spiegelt die Rechtsrisiken, die hohe Nettoverschuldung und das schwache Agrargeschäft wider.
Was sagt die Charttechnik zur Bayer Aktie?
Beschreibend: Die Bayer Aktie notiert mit 52,82 Euro über ihrer 50-Tage-Linie (49,22 Euro) und deutlich über der 200-Tage-Linie (44,24 Euro, Stand 25. November). Die Marke von 52 Euro wurde zurückerobert, das Tageshoch lag bei 53,22 Euro. Als Unterstützung gelten der Vortagesschluss von 50,68 Euro, die runde Marke von 50 Euro und die 50-Tage-Linie; Widerstand liegt im Bereich des Jahreshochs bei rund 57 Euro.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie diskutiert der Markt die Bayer Aktie?
Die Szenarien sind keine Prognose von aktiencheck.de, sondern fassen die Spanne der Analystenziele zusammen.
|Szenario
|Kursziel laut Analysten
|Abstand zu 52,82 EUR
|Argumentation des Marktes
|Bull
|bis 69 EUR (höchstes Ziel)
|rund +31 %
|Glyphosat-Risiko nach Vergleich begrenzt, Pharma-Wachstum durch Nubeqa und Kerendia, Schuldenabbau.
|Base
|Ø 61,08 EUR
|rund +16 %
|Prognose 2026 wird erreicht, Free Cashflow dreht, Pipeline liefert.
|Bear
|ab 48,50 EUR (niedrigstes Ziel)
|rund –8 %
|Crop Science bleibt schwach, Berufungen gegen den Vergleich, hohe Verschuldung.
Bandbreite der Kursziele Dritter; Abstand rechnerisch zum Xetra-Schluss von 52,82 EUR (26.11.2026), keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenübersicht (Nov. 2026), eigene Rechnung
Was beobachten Anleger bei der Bayer Aktie jetzt?
FAQ: Häufige Fragen zur Bayer Aktienprognose
Wie lautet die Bayer Aktienprognose der Analysten? Im Schnitt liegt das Kursziel bei 61,08 Euro, die Spanne reicht von 48,50 bis 69 Euro; 13 von 16 Analysten raten zum Kauf.
Welches Kursziel hat die Bayer Aktie 2026 und 2027? Berenberg nennt 62 Euro, Kepler Cheuvreux 69, UBS und Goldman Sachs je 66, Jefferies 48,50 Euro. Das erwartete Kernergebnis je Aktie liegt bei 4,55 Euro für 2026 und 4,88 Euro für 2027.
Wie lautet die Unternehmensprognose von Bayer? Für 2026 erwartet Bayer ein bereinigtes EBITDA von 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro und ein Kernergebnis je Aktie von 4,30 bis 4,80 Euro.
Warum stieg die Bayer Aktie zuletzt? Auslöser waren die Hochstufung von Berenberg auf „Kaufen“, der Lizenzvertrag mit Hansoh und die Erholung des Gesamtmarkts.
Wann legt Bayer die nächsten Zahlen vor? Der Geschäftsbericht 2026 folgt am 24. Februar 2027.
Hinweis zur Weitergabe: aktiencheck.de gibt die Einschätzungen der genannten Analystenhäuser (Berenberg, Kepler Cheuvreux, Jefferies, Deutsche Bank, DZ Bank, UBS, Goldman Sachs, JPMorgan) als externe Quelle wieder und macht sie sich nicht zu eigen. Offenlegungen: Berenberg, Kepler Cheuvreux, Jefferies, Deutsche Bank, DZ Bank, UBS, Goldman Sachs, JPMorgan.
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Bayer AG (BAYN): Für diesen Beitrag ist noch kein Urteil hinterlegt..
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- Empfehlung von Berenberg, Kepler Cheuvreux, Jefferies, Deutsche Bank, DZ Bank, UBS, Goldman Sachs, JPMorgan vom 25.11.2026, 17:41 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Berenberg, Kepler Cheuvreux, Jefferies, Deutsche Bank, DZ Bank, UBS, Goldman Sachs, JPMorgan.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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