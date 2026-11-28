Wie schloss die Bayer Aktie am Freitag?

Bei 52,86 Euro, ein Plus von 0,08 Prozent.

Welche Prognose gilt für 2026?

Ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro.

Wie hoch ist der Glyphosat-Vergleich?

Vereinbart sind 7,25 Milliarden Dollar.