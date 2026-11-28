Bei Bayer häufen sich die guten Nachrichten – und doch fehlt der Aktie zuletzt der Schwung. Am Freitag schloss die Bayer Aktie nahezu unverändert bei 52,86 Euro (+0,08 Prozent), während fast der gesamte DAX zulegte. Mitte November hatte sie noch bei über 57 Euro notiert. Der Grund für die Zurückhaltung hat einen Namen: Glyphosat.
Bayer Aktie: Prognose angehoben, Glyphosat-Sieg vor Gericht – warum die Rally trotzdem ins Stocken gerät
Höheres Gewinnziel, Prozesserfolg in Missouri, neue Zulassungen. Doch der Milliardenvergleich ist noch nicht in trockenen Tüchern. Die Bayer Aktie trat am Freitag auf der Stelle.
Bayer AG · ISIN: DE000BAY0017 · WKN: BAY001 · Handelssymbol: BAYN · US-Handelssymbol: BAYRY
Die Zahlen
Höhere Ziele, roter Quartalsabschluss
Im dritten Quartal 2026 steigerte Bayer den Konzernumsatz um 4,1 Prozent auf 10,053 Milliarden Euro, das EBITDA vor Sondereinflüssen stieg auf 1,62 Milliarden Euro. Unter dem Strich stand wegen Wertminderungen jedoch ein Verlust von 672 Millionen Euro. Für 2026 hob der Konzern die Prognose für das EBITDA vor Sondereinflüssen auf 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro an und erwartet eine geringere Nettofinanzverschuldung von 28,0 bis 29,0 Milliarden Euro.
Operativ kommt Bayer voran, vor allem im Pharmageschäft. Für die Bayer Aktie bleibt aber entscheidend, ob der Glyphosat-Vergleich die erhoffte Rechtssicherheit bringt.
Der Rechtsstreit
Sieg in Missouri, Vergleich offen
Am 30. Oktober gewann die Tochter Monsanto einstimmig einen Glyphosat-Prozess in Missouri. Bayer hat mit Klägern einen Vergleich über 7,25 Milliarden Dollar vereinbart, der einen großen Teil der bestehenden und möglichen künftigen Ansprüche regeln soll. Ob er die erhoffte Rechtssicherheit schafft, ist jedoch noch offen.
JPMorgan-Analyst Richard Vosser bestätigte am 30. Oktober die Einstufung „Overweight“ mit einem Kursziel von 61 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Bayer Aktie
Wie schloss die Bayer Aktie am Freitag?
Bei 52,86 Euro, ein Plus von 0,08 Prozent.
Welche Prognose gilt für 2026?
Ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro.
Wie hoch ist der Glyphosat-Vergleich?
Vereinbart sind 7,25 Milliarden Dollar.
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