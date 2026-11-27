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Bayer Aktie: Perspektiven auf das Jahreshoch?

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 14:53 4 Min. XTB

Bayer führt den DAX mit 3,81% Plus an und nimmt die 20-Tage-Linie bei 54,23 Euro ins Visier.

Bild: Bayer AG

Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker: BAYN) unter die Lupe. Per Xetra-Schluss hätten gestern (26.11.2026) 35 Aktien im DAX 40 im Plus notiert, 5 Aktien seien mit Abschlägen gehandelt worden. Die Gewinnerliste habe die Bayer Aktie angeführt, die um 3,81 Prozent zugelegt habe. Dahinter seien Volkswagen VZ mit einem Plus von 3,10 Prozent und Rheinmetall mit ebenfalls 3,10 Prozent gefolgt. DAX-40-Gewinner am Donnerstag: Bayer Aktie vorn Die Bayer Aktie habe gestern per Xetra-Schluss 3,81 Prozent gewonnen. Sie sei damit der Titel mit dem größten Tagesgewinn im DAX gewesen. Im Folgenden ordne Klatt die Bewegung charttechnisch ein. Bayer Aktie im Tageschart: Jahreshoch bleibe im Blick Anfang Juni habe die Bayer Aktie ihr Jahrestief im Bereich der SMA200 (aktuell 44,44 EUR) markiert. Nach einer Konsolidierung sei es von dieser Durchschnittslinie über die SMA20 (aktuell 54,23 EUR) gegangen. An der SMA50 (aktuell 49,25 EUR) habe das Papier zunächst Probleme gehabt, weiterzukommen. Danach sei es dynamisch und mit Momentum bis an die 53,75 EUR gelaufen. Dort hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt, die nur moderaten Charakter gehabt hätten. Anschließend sei es in einer Box seitwärts gegangen. Diese sei Ende September nach Süden aufgelöst worden. Auch hier habe die SMA200 guten Support geboten, und die Aktie habe sich an ein neues Jahreshoch geschoben. In den letzten Handelstagen seien die Notierungen wieder abgebröckelt. Am Mittwoch habe die SMA50 die Aktie sehr gut gestützt, denn der Docht der Tageskerze habe auf dieser Linie aufgesetzt. Gestern habe sich die Bayer Aktie im Handelsverlauf erholt. Szenario 1: Bestätigung des Tagesschlusses (bullisch) Werde der gestrige Tagesschluss heute bestätigt, entstehe eine weitere grüne Tageskerze. Dann könnte das Papier an und über die SMA20 laufen. Perspektiven auf das Jahreshoch würden sich ergeben, wenn die Aktie per bestätigtem Tagesschluss über der SMA20 bleibe und sich auch von dieser Linie nach Norden lösen könne. Szenario 2: Keine Bestätigung (Rücksetzer) Werde der Tagesschluss nicht bestätigt, gehe es mit einer roten Tageskerze wieder Richtung Süden. Die Aktie könnte sich im Bereich der SMA50 erneut erholen. Halte diese Unterstützung nicht, trübe sich das Chartbild ein, sobald sich das Papier unter dieser Durchschnittslinie etabliere. In diesem Fall steige die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs an die SMA200. Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: bullisch / neutral Bayer Aktie im 4h-Chart: Seitwärtsphase seit Anfang Oktober Auf dieser Zeitebene lasse sich die Seitwärtsbewegung seit Anfang Oktober noch besser nachvollziehen. Nach dem Monatstief habe sich die Aktie von der SMA20 (aktuell 52,37 EUR) und der SMA50 (aktuell 54,52 EUR) an und über die SMA200 (aktuell 49,37 EUR) geschoben. Die SMA200 sei ohne große Probleme genommen worden. Mit einem GAP up sei das Wertpapier weiter nach Norden gelaufen. Zunächst sei es an der SMA20 aufwärts gegangen, die ab Mitte November vergleichsweise gut gestützt habe. Später seien SMA20 und SMA50 aufgegeben worden. Die Entlastungsbewegung sei zurück über beide Linien gelaufen, sei aber verkümmert. Der Anteilsschein habe sich wieder unter der SMA20 etabliert und sei bis an die SMA200 zurückgelaufen. Von dort sei es erneut über die SMA20 gegangen. Das Chartbild habe sich dadurch etwas aufgehellt. Solange die Bayer Aktie über der SMA20 bleibe, bestehe die Möglichkeit eines weiteren Anstiegs Richtung SMA50. Erst wenn sie sich über der SMA50 etabliere und verbindlich nach Norden löse, bestehe die Perspektive auf neue Hochs. Biete die SMA20 bei Schwäche keine ausreichende Unterstützung, könnte die SMA200 darunter erneut einen belastbaren Support liefern. Wesentlich unter die SMA200 sollte die Aktie nicht mehr laufen. Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Prognose: neutral Expertenkommentar zur Bayer Aktie von Jens Klatt Mit einem Plus von 3,81 Prozent habe die Bayer-Aktie am Donnerstag die Gewinnerliste im DAX angeführt und sich damit an die Spitze des Leitindex gesetzt. Nachdem die Notierungen zuletzt etwas abgebröckelt seien, habe sich die 50-Tage-Linie bei 49,25 Euro als verlässliche Unterstützung erwiesen und die Basis für die gestrige Erholung gebildet. Tagesprognose heute: aufwärts Widerstände und Unterstützungen der Bayer Aktie Widerstände (EUR) 54,23

54,52

55,05

56,01

57,40

57,86 (GAP) Unterstützungen (EUR) 52,37

51,96

51,69

51,32 (GAP)

49,37

49,25

47,90 (GAP)

47,22

46,84

46,68

45,98

45,42

44,44 Quelle: Eigenanalyse von Jens Klatt, Daten und Charts aus xStation5. Datenstand: Xetra-Schluss 26.11.2026. (Analyse vom 27.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

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