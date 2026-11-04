Bayer Aktie: Kommt jetzt der große Befreiungsschlag?

Die Bayer-Aktienanalyse von Goldman Sachs vom 4. November 2026 sendet ein klares Signal an den Kapitalmarkt. Analyst James Quigley erhöht das Kursziel von 63,50 auf 66 Euro und bestätigt das Rating "buy". Im Mittelpunkt steht seine Einschätzung, dass das Pharmageschäft am Beginn einer neuen Wachstumsphase steht. Die insgesamt soliden Quartalszahlen und die verbesserte Ergebnisprognose liefern zusätzliche Argumente für diese optimistische Sicht. Gleichzeitig bleibt die Agrarchemie nach Einschätzung von James Quigley schwankungsanfällig. Auch die juristischen Risiken und die Herausforderungen beim weiteren Schuldenabbau dürfen nicht unterschätzt werden. Ausgehend vom Tradegate-Schlusskurs von 54,08 Euro ergibt sich bis zum Kursziel 66 Euro ein rechnerisches Kurspotenzial von rund 22 Prozent. Damit könnte Bayer trotz des jüngsten Kursanstiegs noch Spielraum für weitere Kursgewinne besitzen. Ob daraus tatsächlich eine nachhaltige Rallye wird, hängt entscheidend von der Entwicklung des Pharmageschäfts und der Bewältigung der verbleibenden Risiken ab. Für Goldman Sachs und Analyst James Quigley steht jedenfalls fest: Die Bayer-Aktie bleibt mit dem bestätigten Rating "buy" ein aussichtsreicher Kandidat für Anleger, die an eine erfolgreiche operative Erholung glauben.

Wer diesen Artikel nicht mit seinen Börsenfreunden teilt, muss sich später vielleicht eine unangenehme Frage gefallen lassen: "Du kanntest das Bayer-Kursziel von 66 Euro und hast uns nichts erzählt?" Also lieber sofort teilen – denn gute Börsentipps sollte man nicht wie geheime Laborformeln unter Verschluss halten. Und falls Bayer tatsächlich durchstartet, könnt ihr wenigstens gemeinsam behaupten, ihr hättet es schon immer gewusst!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 4. November 2026

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