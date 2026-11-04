Die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) meldet sich mit einem kräftigen Kurssprung zurück! Während Anleger die jüngsten Geschäftszahlen des Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzerns unter die Lupe nehmen, sorgt eine neue Aktienanalyse von Goldman Sachs für zusätzliche Kursfantasie. Analyst James Quigley hat am 4. November 2026 das Kursziel für Bayer von bislang 63,50 Euro auf 66 Euro angehoben und das Rating "buy" ausdrücklich bestätigt. Besonders bemerkenswert: Auf Tradegate beendete die Bayer-Aktie den Handel bei 54,08 Euro und verbuchte damit ein kräftiges Plus von 4,5 Prozent. Doch selbst nach diesem Kurssprung liegt das neue Kursziel 66 Euro von Goldman Sachs noch rund 22 Prozent über dem angegebenen Schlusskurs. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Steht Bayer tatsächlich am Beginn einer nachhaltigen Neubewertung oder sind die größten Hoffnungen bereits im Aktienkurs eingepreist? Für Goldman Sachs-Analyst James Quigley ist vor allem eine Entwicklung ausschlaggebend: Das Pharmageschäft könnte vor einer neuen Wachstumsphase stehen!
Bayer Aktie: Kommt jetzt der große Befreiungsschlag?
Goldman Sachs erhöht Kursziel
Goldman Sachs erhöht Kursziel: James Quigley setzt auf den Pharma-Aufschwung
Die neue Bayer-Aktienanalyse von Goldman Sachs enthält eine ausgesprochen optimistische Botschaft für die Aktionäre. Analyst James Quigley sieht das Pharmageschäft am Beginn einer neuen Wachstumsphase. In der am 4. November 2026 veröffentlichten Einschätzung bezeichnete er die jüngsten Quartalszahlen sinngemäß als insgesamt solide und hob insbesondere die verbesserten Perspektiven der Pharmasparte hervor. Genau dieser Geschäftsbereich könnte für Bayer in den kommenden Jahren zum entscheidenden Wachstumsmotor werden. Goldman Sachs reagiert auf die jüngste Entwicklung mit einer Anhebung des Kursziels von 63,50 Euro auf 66 Euro. Das entspricht einem Aufschlag von rund 3,9 Prozent auf die bisherige Prognose. Gleichzeitig bestätigt James Quigley das Rating "buy" und signalisiert damit, dass er die Bayer-Aktie weiterhin für attraktiv bewertet hält. Die Botschaft der Aktienanalyse ist klar: Während die Agrarchemie noch mit Unsicherheiten kämpft, könnte das Pharmageschäft dem Konzern einen entscheidenden Wachstumsschub verleihen.
Bayer-Aktie: Fast 22 Prozent Kurspotenzial trotz kräftiger Kursgewinne
Ein Blick auf die Zahlen macht deutlich, weshalb die aktuelle Aktienanalyse von Goldman Sachs für Anleger interessant ist. Bei einem Tradegate-Schlusskurs von 54,08 Euro und einem Kursziel von 66 Euro ergibt sich eine rechnerische Differenz von 11,92 Euro je Aktie. Das entspricht einem möglichen Kursanstieg von rund 22,04 Prozent. Für Anleger, die bereits investiert sind, könnte sich damit weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen. Wer einen Neueinstieg erwägt, muss allerdings berücksichtigen, dass Analystenkursziele keine garantierten Kursentwicklungen darstellen. Besonders bemerkenswert ist, dass James Quigley seine positive Einschätzung nach den jüngsten Quartalszahlen bekräftigt. Goldman Sachs hält mit dem Rating "buy" an der optimistischen Bewertung fest, obwohl die Bayer-Aktie bereits deutlich gestiegen ist. Die zentrale Voraussetzung für das Kursziel 66 Euro bleibt allerdings, dass die erwartete Wachstumsdynamik im Pharmageschäft tatsächlich eintritt und sich in nachhaltig steigenden Gewinnen niederschlägt.
Pharmageschäft vor neuer Wachstumsphase: Der wichtigste Hoffnungsträger
Im Zentrum der Bayer-Aktienanalyse von Goldman Sachs steht die Pharmasparte. James Quigley sieht hier den Beginn einer neuen Wachstumsphase, die das Geschäftsprofil des gesamten Konzerns verändern könnte. Für Bayer ist diese Einschätzung von besonderer Bedeutung, weil das Unternehmen in den vergangenen Jahren mit dem Auslaufen wichtiger Patente und dem zunehmenden Wettbewerb durch Nachahmerprodukte konfrontiert war. Neue Medikamente und die Ausweitung bestehender Therapien könnten dazu beitragen, diese Belastungen schrittweise auszugleichen. Zu den wichtigen Hoffnungsträgern zählen unter anderem das Krebsmedikament Nubeqa und das Herz- und Nierenmedikament Kerendia. Beide Präparate besitzen das Potenzial, zusätzliche Umsätze zu generieren und die langfristige Ertragsbasis der Pharmasparte zu stärken. Entscheidend ist dabei nicht allein das Umsatzwachstum. Auch die Profitabilität muss sich verbessern, damit aus höheren Erlösen tatsächlich steigende Gewinne entstehen. Goldman Sachs setzt mit dem Kursziel 66 Euro darauf, dass Bayer diese Herausforderung zunehmend erfolgreich bewältigen kann. James Quigley sieht im Pharmageschäft jedenfalls einen wesentlichen Grund für sein bestätigtes Rating "buy".
Starke Quartalszahlen: Bayer liefert neue Argumente für Optimisten
Die jüngsten Geschäftszahlen geben der positiven Bayer-Aktienanalyse zusätzliche Nahrung. Im dritten Quartal 2026 steigerte der Konzern seinen Umsatz um 4,1 Prozent auf rund 10,05 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte um 6,9 Prozent auf etwa 1,62 Milliarden Euro zu. Besonders die Entwicklung im Pharmageschäft überzeugte. Bayer erhöhte aufgrund der starken Pharmasparte seine EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr 2026. Diese Zahlen zeigen, dass der Konzern trotz erheblicher Herausforderungen in einzelnen Geschäftsbereichen operative Fortschritte erzielt. Für Goldman Sachs-Analyst James Quigley sind die insgesamt soliden Quartalsergebnisse ein wichtiges Argument für die positive Aktienanalyse. Die entscheidende Frage lautet nun, ob Bayer die jüngsten Fortschritte auch in den kommenden Quartalen bestätigen kann. Sollte die Pharmasparte ihre Dynamik aufrechterhalten, könnte das die Erwartungen an die künftige Gewinnentwicklung weiter verbessern.
James Quigley warnt vor Schwankungen in der Agrarchemie
Trotz des optimistischen Kursziels von 66 Euro blendet Goldman Sachs die Risiken keineswegs aus. Analyst James Quigley weist ausdrücklich darauf hin, dass die Entwicklung im Agrarchemiegeschäft vorerst schwankungsanfällig bleibt. Diese Einschätzung ist für Anleger besonders wichtig, denn die Sparte Crop Science zählt zu den zentralen Geschäftsbereichen von Bayer. Die Nachfrage nach Saatgut und Pflanzenschutzmitteln wird von zahlreichen Faktoren beeinflusst, darunter Wetterbedingungen, landwirtschaftliche Erzeugerpreise, Lagerbestände und die wirtschaftliche Situation der Landwirte. Auch saisonale Effekte können die Ergebnisse erheblich beeinflussen. Für Bayer bedeutet das, dass selbst eine starke Entwicklung im Pharmageschäft durch schwächere Ergebnisse in der Agrarchemie teilweise ausgeglichen werden könnte. James Quigley bewertet die Quartalszahlen insgesamt positiv, macht mit seinem Hinweis auf die schwankungsanfällige Agrarchemie aber deutlich, dass der Weg zu nachhaltig höheren Konzerngewinnen nicht frei von Hindernissen ist. Das bestätigte Rating "buy" von Goldman Sachs bedeutet daher keineswegs, dass die Risiken verschwunden wären.
Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten: Die große Unbekannte für Bayer
Ein weiterer entscheidender Faktor für die Bewertung der Bayer-Aktie bleibt die juristische Auseinandersetzung um das glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel Roundup. Die langjährigen Rechtsstreitigkeiten haben den Konzern finanziell belastet und immer wieder für erhebliche Unsicherheit am Kapitalmarkt gesorgt. Für Anleger ist deshalb von zentraler Bedeutung, ob Bayer die verbleibenden Rechtsrisiken schrittweise reduzieren kann. Fortschritte bei Vergleichen und gerichtlichen Entscheidungen könnten das Vertrauen in die Aktie stärken. Neue Klagen, Verzögerungen oder ungünstige Urteile könnten dagegen zusätzlichen finanziellen Druck erzeugen. Bereits in einer früheren Analyse vom Oktober 2026 hatte Goldman Sachs die Unsicherheiten im Zusammenhang mit einem milliardenschweren Glyphosat-Vergleich thematisiert. Die gerichtliche Genehmigung und mögliche Ausnahmen von Vergleichsregelungen waren dabei wichtige offene Punkte. Diese Risiken sind nicht mit einer neuen ausdrücklichen Warnung von James Quigley aus der Aktienanalyse vom 4. November gleichzusetzen, bleiben aber für die Gesamtbewertung relevant. Das Kursziel 66 Euro von Goldman Sachs setzt letztlich voraus, dass die operative Entwicklung nicht durch unerwartet hohe zusätzliche Belastungen überschattet wird.
Neue Medikamente könnten die Gewinnmargen kräftig verbessern
Für die längerfristige Entwicklung der Bayer-Aktie spielt neben dem Umsatzwachstum auch die Profitabilität der Pharmasparte eine entscheidende Rolle. Goldman Sachs hatte bereits in früheren Einschätzungen auf das Potenzial steigender Pharmamargen in den kommenden Jahren hingewiesen. Besonders für die Zeit bis 2029 und 2030 könnte die Entwicklung neuer und wachstumsstarker Medikamente von Bedeutung sein. Erfolgreiche Produkte können bei zunehmenden Absatzmengen attraktive Ergebnisbeiträge liefern, während gleichzeitig die hohen Forschungs- und Entwicklungskosten berücksichtigt werden müssen. Für Bayer eröffnet sich damit die Chance, die Folgen auslaufender Patente schrittweise abzufedern. Allerdings bleiben die kommerziellen Erfolge neuer Medikamente von Zulassungen, Erstattungsbedingungen, Wettbewerb und tatsächlicher Nachfrage abhängig. James Quigley sieht in seiner aktuellen Aktienanalyse den Beginn einer neuen Wachstumsphase im Pharmageschäft. Ob daraus eine dauerhaft höhere Profitabilität entsteht, werden erst die kommenden Geschäftszahlen zeigen. Goldman Sachs traut Bayer mit dem Rating "buy" und dem Kursziel 66 Euro jedenfalls eine positive Entwicklung zu.
Auch UBS sieht 66 Euro: Bayer erhält Rückenwind von mehreren Analysten
Die positive Aktienanalyse von Goldman Sachs steht nicht allein. Auch die Schweizer Großbank UBS hat am 4. November 2026 ihr Kursziel für Bayer von 62 auf 66 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Damit liegen Goldman Sachs und UBS bei ihrer Bewertung auf derselben Höhe. Deutsche Bank Research bestätigte ebenfalls ihre Kaufempfehlung, allerdings mit einem niedrigeren Kursziel von 60 Euro. Die unterschiedlichen Bewertungen zeigen, dass mehrere Analystenhäuser die operative Entwicklung von Bayer positiv einschätzen, zugleich aber unterschiedlich viel Kurspotenzial erwarten. Für Goldman Sachs-Analyst James Quigley steht insbesondere die neue Wachstumsphase der Pharmasparte im Mittelpunkt. Anleger sollten jedoch beachten, dass die Übereinstimmung mehrerer Kaufempfehlungen keine Garantie für steigende Aktienkurse darstellt. Sie unterstreicht vielmehr, dass sich die Erwartungen an die zukünftige Geschäftsentwicklung von Bayer zuletzt verbessert haben. Die eigentliche Bewährungsprobe wird darin bestehen, diese Erwartungen durch nachhaltig steigende Gewinne zu erfüllen.
Welche Risiken könnten die Bayer-Rallye ausbremsen?
So attraktiv das Kursziel 66 Euro von Goldman Sachs erscheint, die Risiken bleiben erheblich. Neben den Schwankungen im Agrarchemiegeschäft und den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten könnte insbesondere ein langsamer als erwartetes Wachstum neuer Pharmaprodukte die positive Investmentthese belasten. Hinzu kommen mögliche Belastungen durch Generikakonkurrenz, regulatorische Entscheidungen und hohe Forschungsaufwendungen. Auch die Verschuldung des Konzerns und der daraus resultierende finanzielle Handlungsspielraum verdienen Aufmerksamkeit. Sollte Bayer seine operative Profitabilität nicht wie erwartet steigern können, könnte dies den Schuldenabbau erschweren und die Bewertung der Aktie begrenzen. Zudem könnte eine konjunkturelle Abschwächung die Nachfrage in einzelnen Geschäftsbereichen beeinträchtigen. Diese allgemeinen Risiken müssen bei der Einordnung der Aktienanalyse berücksichtigt werden. James Quigley bleibt mit seinem Rating "buy" zwar optimistisch, doch auch Goldman Sachs kann nicht ausschließen, dass sich die Geschäftsentwicklung anders gestaltet als prognostiziert. Das Kursziel 66 Euro ist deshalb als positive Analystenschätzung zu verstehen und nicht als sichere Vorhersage.
Nach 4,5 Prozent Kursgewinn: Lohnt sich der Einstieg noch?
Die Bayer-Aktie hat mit ihrem Tradegate-Schlusskurs von 54,08 Euro und einem Tagesplus von 4,5 Prozent bereits ein deutliches Zeichen gesetzt. Anleger reagieren offenbar positiv auf die Geschäftsentwicklung und die neuen Analystenbewertungen. Doch nach kräftigen Kursgewinnen stellt sich regelmäßig die Frage, ob ein Einstieg noch attraktiv ist. Die Aktienanalyse von Goldman Sachs liefert dafür ein wichtiges Argument: Mit dem Kursziel 66 Euro sieht James Quigley weiterhin ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 22 Prozent. Gleichzeitig zeigt der Kursanstieg, dass ein Teil der verbesserten Erwartungen möglicherweise bereits eingepreist wurde. Für langfristig orientierte Anleger dürfte deshalb entscheidend sein, ob Bayer seine Pharmasparte nachhaltig auf Wachstumskurs halten und gleichzeitig die Risiken in der Agrarchemie und bei den Rechtsstreitigkeiten begrenzen kann. Kurzfristig könnten Gewinnmitnahmen oder neue Nachrichten zu den juristischen Verfahren für erhebliche Schwankungen sorgen. Goldman Sachs bestätigt dennoch das Rating "buy" und setzt damit auf weitere Fortschritte beim Konzernumbau.
Fazit: Goldman Sachs sieht Bayer vor einer neuen Wachstumsphase
Die Bayer-Aktienanalyse von Goldman Sachs vom 4. November 2026 sendet ein klares Signal an den Kapitalmarkt. Analyst James Quigley erhöht das Kursziel von 63,50 auf 66 Euro und bestätigt das Rating "buy". Im Mittelpunkt steht seine Einschätzung, dass das Pharmageschäft am Beginn einer neuen Wachstumsphase steht. Die insgesamt soliden Quartalszahlen und die verbesserte Ergebnisprognose liefern zusätzliche Argumente für diese optimistische Sicht. Gleichzeitig bleibt die Agrarchemie nach Einschätzung von James Quigley schwankungsanfällig. Auch die juristischen Risiken und die Herausforderungen beim weiteren Schuldenabbau dürfen nicht unterschätzt werden. Ausgehend vom Tradegate-Schlusskurs von 54,08 Euro ergibt sich bis zum Kursziel 66 Euro ein rechnerisches Kurspotenzial von rund 22 Prozent. Damit könnte Bayer trotz des jüngsten Kursanstiegs noch Spielraum für weitere Kursgewinne besitzen. Ob daraus tatsächlich eine nachhaltige Rallye wird, hängt entscheidend von der Entwicklung des Pharmageschäfts und der Bewältigung der verbleibenden Risiken ab. Für Goldman Sachs und Analyst James Quigley steht jedenfalls fest: Die Bayer-Aktie bleibt mit dem bestätigten Rating "buy" ein aussichtsreicher Kandidat für Anleger, die an eine erfolgreiche operative Erholung glauben.
Wer diesen Artikel nicht mit seinen Börsenfreunden teilt, muss sich später vielleicht eine unangenehme Frage gefallen lassen: "Du kanntest das Bayer-Kursziel von 66 Euro und hast uns nichts erzählt?" Also lieber sofort teilen – denn gute Börsentipps sollte man nicht wie geheime Laborformeln unter Verschluss halten. Und falls Bayer tatsächlich durchstartet, könnt ihr wenigstens gemeinsam behaupten, ihr hättet es schon immer gewusst!
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 4. November 2026
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