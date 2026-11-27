Die Bayer Aktie erlebt eine Achterbahnfahrt. Nach der Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs sprang sie am Montag vorbörslich bis auf 57,40 Euro, danach verkauften Anleger die gute Nachricht. Am Mittwoch fiel das Papier zeitweise auf rund 50 Euro. Am Donnerstag folgte die Gegenbewegung: Mit einem Plus von 4,2 Prozent auf 52,82 Euro gehörte Bayer zu den stärksten Werten im DAX.
Bayer Aktie: Erst verkauft, jetzt plus 4 Prozent – kommt nach dem 7,25-Milliarden-Vergleich doch noch die Erleichterungsrally?
Der Glyphosat-Vergleich ist genehmigt, die Bayer Aktie sprang auf 57 Euro und fiel dann auf 50 Euro. Am Donnerstag kämpft sie sich mit einem Plus von 4,2 Prozent zurück. Die große Analyse: was der Vergleich wirklich bringt, was Analysten erwarten und welche Risiken bleiben.
Die Stammdaten: Die Bayer Aktie trägt die ISIN DE000BAY0017 und die WKN BAY001. In Deutschland lautet das Handelssymbol BAYN, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol BAYRY gehandelt.
Der Durchbruch
Ein Richter in St. Louis
Am 20. November genehmigte Richter Timothy Boyer in St. Louis den im Februar ausgehandelten Sammelvergleich. Er umfasst bis zu 7,25 Milliarden Dollar, die Zahlungen erstrecken sich über bis zu 21 Jahre. Der Vergleich soll laufende und künftige Klagen wegen angeblicher Krebserkrankungen durch Roundup erfassen. Bereits im Juni hatte Bayer vor dem US Supreme Court gewonnen, was Klagen wegen fehlender Krebswarnungen weitgehend erschwert. Bayer bestreitet weiterhin, dass Glyphosat Krebs verursacht. Gegen die Genehmigung ist noch eine Berufung möglich.
Der Vergleich nimmt Bayer nicht das Geld ab, aber die Ungewissheit. Für die Börse ist das oft mehr wert.
Die Analysten
Ziele bis 70 Euro
Bei den Analysten ist die Stimmung konstruktiv. Barclays nennt ein Kursziel von 70 Euro, Goldman Sachs 66 Euro, beide raten zum Kauf. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Für die Bayer Aktie kommt es nun darauf an, ob sich der Blick der Anleger vom Gerichtssaal auf das Pharmageschäft und den Schuldenabbau verlagert.
Häufige Fragen zur Bayer Aktie
Was regelt der Glyphosat-Vergleich?
Er umfasst bis zu 7,25 Milliarden Dollar für laufende und künftige Roundup-Klagen, verteilt auf bis zu 21 Jahre.
Warum fiel die Aktie nach der Genehmigung?
Viele Anleger hatten die Nachricht erwartet und nahmen Gewinne mit.
Was sagen Analysten?
Barclays nennt 70 Euro, Goldman Sachs 66 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Welche ISIN und WKN hat die Bayer Aktie?
ISIN DE000BAY0017, WKN BAY001, Handelssymbol BAYN, US-Handelssymbol BAYRY.
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