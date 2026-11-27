Was regelt der Glyphosat-Vergleich?

Er umfasst bis zu 7,25 Milliarden Dollar für laufende und künftige Roundup-Klagen, verteilt auf bis zu 21 Jahre.

Warum fiel die Aktie nach der Genehmigung?

Viele Anleger hatten die Nachricht erwartet und nahmen Gewinne mit.

Was sagen Analysten?

Barclays nennt 70 Euro, Goldman Sachs 66 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.

Welche ISIN und WKN hat die Bayer Aktie?

ISIN DE000BAY0017, WKN BAY001, Handelssymbol BAYN, US-Handelssymbol BAYRY.