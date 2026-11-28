Warum ist die Bayer Aktie DAX Verlierer der Woche?

Nach dem starken Jahreslauf nahmen Anleger Gewinne mit, gute Nachrichten wie die Berenberg-Hochstufung verpufften.

Welche ISIN und WKN hat die Bayer Aktie?

Die ISIN lautet DE000BAY0017, die WKN BAY001, das Handelssymbol BAYN. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter BAYRY gehandelt.

Welches Kursziel hat Berenberg für Bayer?

62 Euro bei einer Einstufung mit „Buy“. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.