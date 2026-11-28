Die Bayer Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Handelssymbol: BAYN, US-Handelssymbol: BAYRY) legte in dieser Woche eine Pause ein. Sie verlor 0,94 Prozent und schloss am Freitag bei 52,86 Euro. Damit gehört der Leverkusener Konzern zu den DAX Verlierern der Woche. Auf Jahressicht hat die Bayer-Aktie allerdings mehr als 70 Prozent zugelegt.
Bayer Aktie: DAX Verlierer der Woche – Berenberg dreht auf Kaufen, doch die Aktie tritt auf der Stelle, ist nach plus 70 Prozent die Luft raus?
Die Bayer Aktie gehört zu den DAX Verlierern der Woche: Minus 0,94 Prozent auf 52,86 Euro. Trotz einer Kaufempfehlung von Berenberg und eines Millionendeals in China nahmen Anleger nach dem starken Jahreslauf Gewinne mit. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe und die Chancen.
Wochenanalyse
Seitwärts über 50 Euro: so lief die Woche der Bayer Aktie
Gute Nachrichten verpufften, weil viel Optimismus bereits im Kurs steckt.
Die Bayer Aktie bewegte sich in dieser Woche weitgehend seitwärts und hielt sich über der wichtigen Marke von 50 Euro. Am Freitag schloss sie nahezu unverändert. Vom 52-Wochen-Hoch bei 57,82 Euro, das sie am 12. November erreicht hatte, ist sie rund 9 Prozent entfernt. Nach Einschätzung der Redaktion nahmen Anleger nach dem starken Lauf der vergangenen Monate Gewinne mit.
Die Gründe
Gewinnmitnahmen trotz guter Nachrichten: was den Wochenverlierer bremste
An guten Nachrichten mangelte es nicht: Berenberg stufte die Bayer Aktie auf „Buy“ hoch und beließ das Kursziel bei 62 Euro. Das Analysehaus setzt auf bessere Aussichten für die Pharmasparte und bewertet die Glyphosat-Risiken weniger streng. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Zudem zahlt der chinesische Partner Hansoh 150 Millionen Dollar vorab, und Bayer kündigte einen Ausbau in Peking für bis zu 500 Millionen Euro an. Im dritten Quartal lag der Umsatz über den Erwartungen, der Gewinn je Aktie jedoch darunter.
Gewinnmitnahmen
Nach über 70 Prozent Jahresplus wird kassiert.
Berenberg optimistisch
Hochstufung auf „Buy“, Ziel 62 Euro.
China-Deal
Hansoh zahlt 150 Millionen Dollar vorab.
Gemischtes Quartal
Umsatz stark, Gewinn je Aktie schwächer.
Einordnung
Glyphosat weniger Belastung
Das Glyphosat-Thema hat für die Bayer Aktie an Schrecken verloren, viele Analysten sehen die Aktie eher im Bereich um 60 Euro. Vor einem Jahr notierte sie noch um 30 Euro. Nach diesem Lauf ist eine Verschnaufpause nicht ungewöhnlich, entscheidend bleibt, ob die Pharmasparte die Erwartungen erfüllt.
Häufige Fragen zur Bayer Aktie
Warum ist die Bayer Aktie DAX Verlierer der Woche?
Nach dem starken Jahreslauf nahmen Anleger Gewinne mit, gute Nachrichten wie die Berenberg-Hochstufung verpufften.
Welche ISIN und WKN hat die Bayer Aktie?
Die ISIN lautet DE000BAY0017, die WKN BAY001, das Handelssymbol BAYN. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter BAYRY gehandelt.
Welches Kursziel hat Berenberg für Bayer?
62 Euro bei einer Einstufung mit „Buy“. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
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