Die Bayer Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Handelssymbol: BAYN, US-Handelssymbol: BAYRY) legt im Tagesverlauf immer weiter zu. Am Donnerstagabend steht das Papier des Leverkusener Pharma- und Agrarkonzerns bei 52,90 Euro, ein Plus von 4,38 Prozent. Damit gehört Bayer zu den größten DAX Gewinnern am Abend. Am Nachmittag erreichte die Bayer-Aktie in der Spitze 53,22 Euro. Zuvor war sie in wenigen Tagen um 15 Prozent von ihrem Hoch seit 2023 zurückgefallen.
Bayer Aktie: DAX Gewinner am Abend – Berenberg-Kaufsignal, Krebs-Deal und China-Milliarde, zündet jetzt der Angriff auf das Hoch seit 2023?
Die Bayer Aktie gehört am Donnerstagabend zu den größten DAX Gewinnern: Plus 4,38 Prozent auf 52,90 Euro. Im Tagesverlauf baute der Leverkusener Konzern sein Plus aus, getragen von einer Hochstufung durch Berenberg, einem Lizenzdeal in der Onkologie und Investitionsplänen in China. Was hinter dem Anstieg der Bayer Aktie steckt.
Der Auslöser
Drei Nachrichten an einem Tag: warum die Bayer Aktie steigt
Nach einer Phase der Gewinnmitnahmen greifen die Anleger bei Bayer wieder zu.
Die Privatbank Berenberg nahm die jüngste Korrektur zum Anlass, die Aktie mit unverändertem Kursziel von 62 Euro von „Hold“ auf „Buy“ hochzustufen. Hinzu kommt eine Lizenzvereinbarung mit Hansoh Pharma: Bayer sichert sich die Rechte am Krebs-Wirkstoffkandidaten HS-20122 außerhalb Chinas, zahlt vorab 150 Millionen US-Dollar und insgesamt möglicherweise bis zu 3,1 Milliarden US-Dollar. Zudem will Bayer laut Berichten bis zu 500 Millionen Euro in Peking investieren, um die Kapazitäten in China auszubauen. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Hochstufung durch Berenberg
Von „Hold“ auf „Buy“, Kursziel 62 Euro.
Neuer Krebs-Kandidat
Der Lizenzdeal mit Hansoh stärkt die Onkologie.
Investitionen in China
Bis zu 500 Millionen Euro für Kapazitäten in Peking.
Glyphosat-Risiko kleiner
Der genehmigte Vergleich in den USA entlastet.
Die Fundamentaldaten
Jahresgewinner mit Rückenwind: die Analysten sind sich einig
Seit Jahresbeginn hat die Bayer Aktie mehr als 40 Prozent zugelegt, getragen vor allem von der richterlichen Genehmigung des Glyphosat-Sammelvergleichs in den USA. Die Analysten sind überwiegend optimistisch: 13 Kaufempfehlungen stehen drei Halten-Voten gegenüber, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 61 Euro. Am höchsten greift die UBS mit 66 Euro.
Die Marken
Bayer Aktie: 53 Euro als Hürde
Charttechnisch schließt die Bayer Aktie knapp unter dem Tageshoch bei 53,22 Euro. Gelingt der Sprung darüber, rückt das Hoch seit 2023 wieder in den Blick. Nach unten bildet der Mittwochsschluss bei 50,68 Euro die erste Unterstützung.
Häufige Fragen zur Bayer Aktie
Warum ist die Bayer Aktie heute DAX Gewinner?
Berenberg hat auf „Buy“ hochgestuft, dazu kommen ein Lizenzdeal mit Hansoh und Investitionspläne in China.
Welche ISIN und WKN hat die Bayer Aktie?
Die ISIN lautet DE000BAY0017, die WKN BAY001, das Handelssymbol BAYN. In den USA wird ein ADR unter BAYRY gehandelt.
Was zahlt Bayer an Hansoh?
Vorab 150 Millionen US-Dollar, insgesamt möglicherweise bis zu 3,1 Milliarden US-Dollar.
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