Warum ist die Bayer Aktie heute DAX Gewinner?

Berenberg hat auf „Buy“ hochgestuft, dazu kommen ein Lizenzdeal mit Hansoh und Investitionspläne in China.

Welche ISIN und WKN hat die Bayer Aktie?

Die ISIN lautet DE000BAY0017, die WKN BAY001, das Handelssymbol BAYN. In den USA wird ein ADR unter BAYRY gehandelt.

Was zahlt Bayer an Hansoh?

Vorab 150 Millionen US-Dollar, insgesamt möglicherweise bis zu 3,1 Milliarden US-Dollar.