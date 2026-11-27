Warum ist die Bausch Health Aktie heute S&P/TSX Verlierer?

Die Aktie fiel am 27. November 2026 um 0,57 Prozent auf 12,17 kanadische Dollar. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Anleger schichteten in Rohstoffwerte um und nahmen nach dem Anstieg der Vorwochen Gewinne mit.

Wie hoch sind die Schulden von Bausch Health?

Die gesamten Verbindlichkeiten lagen Ende September 2026 bei rund 25,8 Milliarden Dollar.