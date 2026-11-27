Ein kleines Minus an einem großen Rohstofftag: Die Bausch Health Aktie (ISIN: CA0717341071, WKN: A2JQ1X, Handelssymbol Toronto: BHC, US-Handelssymbol: BHC, Frankfurt: BVF) verlor kurz nach Handelsbeginn in Toronto 0,57 Prozent auf 12,17 kanadische Dollar. Der Pharmakonzern aus Québec gehört damit zu den S&P/TSX Verlierern des Morgens.
Bausch Health Aktie: S&P/TSX Verlierer nach der Rally – Verschnaufpause für den Schuldenkonzern
Die Bausch Health Aktie gibt am Freitagmorgen 0,57 Prozent auf 12,17 kanadische Dollar nach und zählt zu den S&P/TSX Verlierern. Eine neue Nachricht gibt es nicht. Nach dem Kurssprung auf die Quartalszahlen legt das Papier eine Pause ein, während der Markt Rohstoffwerte kauft.
Die Gründe für den Kursverlust
Kein Auslöser – nur ein Markt, der anderes kauft
Am Freitag gab es keine Meldung des Unternehmens. Das kleine Minus passt zum Tagesbild: Anleger kaufen Gold-, Silber- und Kupferwerte und finanzieren das teils mit Verkäufen in defensiven Branchen wie Pharma. Hinzu kommt, dass die Bausch Health Aktie nach den Quartalszahlen Ende Oktober kräftig gestiegen war. Wer damals eingestiegen ist, sichert Gewinne.
Rotation in Rohstoffe
Defensive Titel sind an diesem Tag nicht gefragt.
Gewinnmitnahmen
Nach den Zahlen vom 28. Oktober sprang die Aktie zeitweise zweistellig.
Zinsen
Ein Konzern mit hohen Schulden leidet, wenn der Markt steigende Zinsen erwartet.
Hintergrund
14 Quartale Wachstum – und trotzdem Fragezeichen
Operativ läuft es für Bausch Health so gut wie lange nicht. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 10 Prozent auf 2,94 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 53 Prozent auf 1,77 Dollar. Ohne die Augenheilkunde-Tochter Bausch + Lomb war es das vierzehnte Quartal in Folge mit Zuwächsen bei Umsatz und operativem Ergebnis. Das Management hob die Jahresprognose zum zweiten Mal an. Treiber ist das Darmmedikament Xifaxan der Sparte Salix.
Genau dort liegen auch die Zweifel. Ein Teil der Xifaxan-Nachfrage im dritten Quartal ging auf höhere Lagerbestände im Großhandel zurück, die sich wieder normalisieren dürften. Der Ausblick für 2027 blieb unverändert, und ab dann greifen in den USA staatliche Preisverhandlungen für das Mittel. Über allem steht die Bilanz: Verbindlichkeiten von 25,8 Milliarden Dollar stehen 2,5 Milliarden Dollar Barmittel gegenüber.
Häufige Fragen zur Bausch Health Aktie
Warum ist die Bausch Health Aktie heute S&P/TSX Verlierer?
Die Aktie fiel am 27. November 2026 um 0,57 Prozent auf 12,17 kanadische Dollar. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Anleger schichteten in Rohstoffwerte um und nahmen nach dem Anstieg der Vorwochen Gewinne mit.
Wie hoch sind die Schulden von Bausch Health?
Die gesamten Verbindlichkeiten lagen Ende September 2026 bei rund 25,8 Milliarden Dollar.
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