Die zweite Gruppe hat Reserven, braucht sie aber. QuantumScape verfügt über rund 820 Millionen Dollar und liegt 77 Prozent unter dem Hoch. Factorial Energy hat 95 Millionen Dollar, erste Erlöse von 26.000 Dollar und 85 Prozent Kursverlust seit dem Hoch nach dem Börsengang im Juni. Amprius wächst mit 83 Prozent, hat aber nur noch 61 Millionen Dollar und notiert rund 75 Prozent unter dem Hoch. Eos Energy meldet Rekordumsatz und 344 Millionen Dollar in der Kasse, verkauft aber jede Batterie mit Verlust; der Kurs fiel von fast 20 auf 1,38 Dollar. American Battery Technology ist schuldenfrei mit 43 Millionen Dollar und 83 Prozent unter dem Jahreshoch.

Ein Sonderfall ist Fluence Energy: 8,9 Milliarden Dollar Auftragsbestand, rund 0,9 Milliarden Dollar Liquidität – und trotzdem 85 Prozent Abstand zum Hoch, weil das Unternehmen 2026 nicht liefern konnte und 274 Millionen Dollar verlor.