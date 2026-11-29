Vor wenigen Jahren reichte das Wort Batterie, um an der Börse Milliarden einzusammeln. Ende November 2026 sieht die Bilanz ernüchternd aus. Ein US-Fonds auf Lithium- und Batteriewerte fiel am 20. November auf ein Zwölfmonatstief. Bei den kleineren Batterie-Aktien ist der Schaden weit größer: Abstände von 75 bis 93 Prozent zum Hoch sind eher die Regel als die Ausnahme. Und am 13. November stellte mit ESS Tech ein Unternehmen den Betrieb ein, das beim Börsengang 2021 rund 1,1 Milliarden Dollar wert war.
Batterie-Aktien 2026: Bis zu 93 Prozent unter dem Hoch, eine Pleite – der große Kassensturz: Wer hat noch Geld?
Batterie-Aktien haben 2026 ein Jahr zum Vergessen hinter sich. Viele der bekanntesten Namen notieren 75 bis 93 Prozent unter ihren Hochs, mit ESS Tech ist der erste Börsenliebling in die Liquidation gegangen. Die entscheidende Frage lautet jetzt nicht mehr, wer die beste Technik hat, sondern wer genug Geld hat. Der Überblick über 13 Batterie-Aktien: Kasse, Börsenwert und was der Markt daraus macht.
Gruppe eins
Mehr Geld als Börsenwert
Bei vier Unternehmen bewertet der Markt das eigentliche Geschäft praktisch mit null. Enovix hatte Anfang Oktober 512 Millionen Dollar in der Kasse und ist an der Börse 276 Millionen Dollar wert; dagegen stehen allerdings Wandelanleihen und ein hoher Mittelabfluss. Solid Power hat nach den jüngsten Zahlen ebenfalls mehr liquide Mittel als Börsenwert. Bei SES AI entsprechen rund 137 Millionen Dollar Liquidität ohne Schulden etwa der gesamten Marktkapitalisierung. Und KULR Technology kommt mit 54,5 Millionen Dollar Barmitteln auf einen Börsenwert von rund 65 Millionen Dollar.
Das klingt nach Sicherheit, ist aber vor allem ein Misstrauensvotum. Der Markt unterstellt, dass ein großer Teil des Geldes verbraucht wird, bevor Gewinne fließen.
Gruppe zwei
Geld ist da, aber es fließt ab
Die zweite Gruppe hat Reserven, braucht sie aber. QuantumScape verfügt über rund 820 Millionen Dollar und liegt 77 Prozent unter dem Hoch. Factorial Energy hat 95 Millionen Dollar, erste Erlöse von 26.000 Dollar und 85 Prozent Kursverlust seit dem Hoch nach dem Börsengang im Juni. Amprius wächst mit 83 Prozent, hat aber nur noch 61 Millionen Dollar und notiert rund 75 Prozent unter dem Hoch. Eos Energy meldet Rekordumsatz und 344 Millionen Dollar in der Kasse, verkauft aber jede Batterie mit Verlust; der Kurs fiel von fast 20 auf 1,38 Dollar. American Battery Technology ist schuldenfrei mit 43 Millionen Dollar und 83 Prozent unter dem Jahreshoch.
Ein Sonderfall ist Fluence Energy: 8,9 Milliarden Dollar Auftragsbestand, rund 0,9 Milliarden Dollar Liquidität – und trotzdem 85 Prozent Abstand zum Hoch, weil das Unternehmen 2026 nicht liefern konnte und 274 Millionen Dollar verlor.
Gruppe drei
Wo die Zeit knapp wird
Bei drei Namen geht es um mehr als den Kurs. Microvast warnt selbst vor erheblichen Zweifeln an der Fortführung: 177 Millionen Dollar Schulden, eine Wandelanleihe wird Ende Januar fällig, der Kurs liegt 93 Prozent unter dem Hoch. Novonix hat noch knapp 34 Millionen Dollar, nachdem ein Kunde gekündigt und ein zweiter den Start auf 2029 verschoben hat. ESS Tech hat den Kampf verloren: Der Hersteller von Eisen-Flow-Batterien meldete am 13. November Liquidation nach Chapter 7 an und teilte mit, die Aktionäre würden voraussichtlich leer ausgehen.
Die Lehre
Drei Fragen für jede Batterie-Aktie
Aus dem Jahr lassen sich drei Prüffragen ableiten, die für alle Batterie-Aktien gelten. Erstens: Wie viele Quartale reicht die Kasse beim aktuellen Mittelabfluss? Zweitens: Gibt es verbindliche Abnehmer – oder nur Muster, Absichtserklärungen und Pipelines? Drittens: Verdient das Unternehmen an jeder verkauften Einheit Geld, oder wächst mit dem Umsatz auch der Verlust? Auffällig ist, wohin die Nachfrage wandert: Fast alle Unternehmen berichten von Aufträgen aus Rechenzentren, Drohnen und Verteidigung, während das Elektroauto als Wachstumstreiber ausfällt.
Häufige Fragen zu Batterie-Aktien
Warum sind Batterie-Aktien 2026 so stark gefallen?
Viele Unternehmen schreiben Verluste, Großkunden aus der Autoindustrie haben Projekte verschoben, und im November wurden Wachstumswerte breit verkauft.
Welche Batterie-Aktie ist insolvent?
ESS Tech hat am 13. November 2026 den Betrieb eingestellt und in den USA Liquidation nach Chapter 7 beantragt.
Was bedeutet es, wenn die Kasse größer ist als der Börsenwert?
Der Markt bewertet das laufende Geschäft dann negativ, meist weil er erwartet, dass das Geld durch Verluste aufgezehrt wird.
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