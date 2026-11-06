Tim Kruse und Ingo Schmidt, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Aktie der Bastei Lübbe AG (ISIN: DE000A1X3YY0, WKN: A1X3YY, Ticker-Symbol: BST).
Bastei Lübbe Aktie: Buchmarkt schwächelt! Umsatz fällt und Ergebnis bricht ein - Montega sieht dennoch Chancen
Bastei Lübbe Aktie unter Druck! Schwache Quartalszahlen, Gewinneinbruch und gesenkte Jahresprognose enttäuschen. Doch Montega sieht weiterhin Potenzial. Ist die Aktie jetzt ein unterschätztes Schnäppchen?
Die Bastei Lübbe AG habe in Q2 des GJ 2026/27 (Juli bis September) bei Umsatz und Ergebnis deutlich unter Vorjahr abgeschnitten und die Erwartungen der Aktienanalysten der Montega AG verfehlt. Der Vorstand habe daraufhin die Prognose für das Gesamtjahr angepasst.
Der Umsatz sei in Q2 auf 30,6 Mio. EUR gesunken (-10,1% yoy). Nach dem starken Q1 (+7,0% yoy) ergebe sich für H1 ein Minus von 3,2% auf 55,2 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hätten einige Blockbuster maßgeblich zum Umsatz beigetragen, die im aktuellen Programm fehlten. Grundsätzlich hätten die Aktienanalysten der Montega AG aufgrund des starken Vorjahres mit einem Umsatzrückgang gerechnet, seien von der Stärke auch im Hinblick auf die positive Entwicklung im Belletristikmarkt, der im selben Zeitraum zwischen 2,7% und 5,8% gewachsen sei, jedoch überrascht worden.
Das EBIT sei in Q2 auf 2,5 Mio. EUR deutlicher als erwartet gefallen (-46,5% yoy). Die EBIT-Marge habe sich zwar gegenüber dem Q1-Wert von 4,4% auf nun 8,3% deutlich verbessert, habe aber spürbar unter dem Vorjahr gelegen (13,9%). Ursächlich hierfür sei die schwache Rohertragsmarge gewesen, die dem positiven Trend in Q1 (50,2%) nicht habe folgen können und mit 47,6% deutlich die Erwartung der Aktienanalysten der Montega AG verfehlt habe (MONe: 51%). Die nachhaltige Verbesserung im Deckungsbeitrag sei in Q2 somit noch nicht sichtbar gewesen. Zwar hätten sich die eingeleiteten Effizienzmaßnahmen in der Reduktion der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (-5,3%) gezeigt, aber nicht ausgereicht, um die schwächere Rohertragsmarge und gestiegenen Personalkosten (+5,8%) auszugleichen.
Guidance angepasst
Der Vorstand erwarte nun einen Umsatz von 114 bis 118 Mio. EUR (zuvor: 118 bis 122 Mio. EUR; Vj.: 118,4 Mio. EUR). Das EBIT solle nun zwischen 9 und 11 Mio. EUR liegen (zuvor: 10 bis 12 Mio. EUR). Als Gründe nenne das Unternehmen den schwachen Buchmarkt und die anhaltende Kaufzurückhaltung der Verbraucher. Eingeleitete Kostenanpassungen sollten dennoch eine weitere Verbesserung der Profitabilität in H2 ermöglichen. Die Vergleichsbasis zum Vorjahreszeitraum sei niedrig, da die Rohertragsmarge in H2 2025/26 bei nur rund 45% gelegen habe. Das obere Ende der Spanne setze jedoch eine signifikante Margenerholung voraus, die die Aktienanalysten der Montega AG im Hinblick auf die Entwicklung in Q2 nicht sähen, sodass sie ihre Ergebniserwartung reduziert hätten.
Fazit
Das zweite Quartal habe trotz einer sequenziellen Ergebnisverbesserung insgesamt enttäuscht, sodass die Senkung der Jahresziele nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG nur folgerichtig sei. Den Investment Case sähen die Aktienanalysten insgesamt dennoch intakt. Bastei Lübbe sei im Segment Young & New Adult sowie im Digitalgeschäft stark positioniert und die Kostenmaßnahmen würden bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erste Wirkung zeigen und dürften die Marge in H2 stützen. Bei einem EV/EBIT 2026/27e von 7,9x würden die Aktienanalysten der Montega AG die Bewertung auch im Vergleich zur Peergroup (13,1x) weiterhin als attraktiv erachten.
Tim Kruse und Ingo Schmidt, Aktienanalysten der Montega AG, bestätigen ihre Kaufempfehlung für die Bastei Lübbe Aktie, senken das Kursziel jedoch aufgrund der reduzierten Schätzungen auf 11,00 EUR (zuvor: 12,00 EUR). (Analyse vom 06.11.2026)
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