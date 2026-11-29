Beim Kapitalmarkttag am 24. November stellte BASF die nächsten Schritte ihrer Strategie vor. Mit dem Programm CoreShift will der Konzern die Netto-Cash-Fixkosten in den Kerngeschäften bis 2029 um bis zu 20 Prozent gegenüber 2024 senken. Zudem treibt BASF die Eigenständigkeit seiner Agrarsparte voran, die an die Börse gebracht werden soll.

Kurz zuvor hatte BASF seine Bemühungen um eine Übernahme der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Handelssymbol: EVK) eingestellt. BASF hatte zuletzt 24 Euro je Evonik-Aktie geboten.