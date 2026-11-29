Die BASF Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 50,54 Euro geschlossen. Gegenüber dem Schluss vom 20. November bei 49,36 Euro legte sie um 2,39 Prozent zu. Die BASF Aktie hat damit die Woche des Kapitalmarkttags mit einem Plus beendet.
BASF Aktie: Nach dem Evonik-Aus der Sparplan – 20 Prozent weniger Fixkosten bis 2029
Die BASF Aktie schließt am Freitag bei 50,54 Euro und gewinnt auf Wochensicht 2,39 Prozent. Auf dem Kapitalmarkttag kündigte der Chemiekonzern an, die Fixkosten im Kerngeschäft bis 2029 um bis zu 20 Prozent zu senken. Die Übernahme von Evonik ist vom Tisch.
BASF SE · ISIN: DE000BASF111 · WKN: BASF11 · Handelssymbol: BAS (Xetra)
Der Kapitalmarkttag
CoreShift statt Übernahme
Beim Kapitalmarkttag am 24. November stellte BASF die nächsten Schritte ihrer Strategie vor. Mit dem Programm CoreShift will der Konzern die Netto-Cash-Fixkosten in den Kerngeschäften bis 2029 um bis zu 20 Prozent gegenüber 2024 senken. Zudem treibt BASF die Eigenständigkeit seiner Agrarsparte voran, die an die Börse gebracht werden soll.
Kurz zuvor hatte BASF seine Bemühungen um eine Übernahme der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Handelssymbol: EVK) eingestellt. BASF hatte zuletzt 24 Euro je Evonik-Aktie geboten.
Bernstein Research beließ BASF nach dem Kapitalmarkttag auf „Outperform“ mit einem Zielwert von 59 Euro. JPMorgan bleibt vorsichtig und führt die Aktie mit „Underweight“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Ohne Evonik muss BASF aus eigener Kraft wachsen. Der Sparplan gibt der BASF Aktie eine Richtung, aber noch keinen Beleg.
Häufige Fragen zur BASF Aktie
Was ist CoreShift?
Ein Programm, mit dem BASF die Netto-Cash-Fixkosten im Kerngeschäft bis 2029 um bis zu 20 Prozent senken will.
Wo hat die BASF Aktie geschlossen?
Auf Xetra bei 50,54 Euro.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE000BASF111, WKN BASF11, Handelssymbol BAS.
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