Wie hoch ist die Dividende?

Für 2025 zahlte BASF 2,25 Euro je Aktie, das entspricht rund 4,5 Prozent Rendite.

Was plant BASF mit der Agrarsparte?

Ihre Börsenreife rückt näher, ein Börsengang ist geplant.

Was sagt JPMorgan?

Underweight. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Welche ISIN und WKN hat die BASF Aktie?

ISIN DE000BASF111, WKN BASF11, Handelssymbol BAS, US-Handelssymbol BASFY.