Die BASF Aktie hat am Donnerstag kräftig zugelegt. Im Xetra-Handel stieg sie um 1,9 Prozent auf 50,14 Euro und eroberte damit die Marke von 50 Euro zurück. Am 5. November hatte sie mit 56,56 Euro ihr 52-Wochen-Hoch erreicht, seitdem ging es um rund 11 Prozent abwärts.
BASF Aktie: JPMorgan rät zum Untergewichten, doch der Kurs steigt um 2 Prozent – was die 4,5-Prozent-Dividende jetzt wert ist
Agrar-Börsengang rückt näher, Batterierecycling verkauft, Dividendenrendite von rund 4,5 Prozent: Die BASF Aktie erholt sich vom Novemberrücksetzer. Doch JPMorgan bleibt skeptisch. Die große Analyse: Was den Chemieriesen trägt und was ihn bremst.
Die Stammdaten: Die BASF Aktie trägt die ISIN DE000BASF111 und die WKN BASF11. In Deutschland lautet das Handelssymbol BAS, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol BASFY gehandelt.
Der Umbau
Agrar an die Börse, Fokus auf Kathoden
BASF treibt den Umbau voran. Die Börsenreife der Agrarsparte rückt näher, ein Börsengang könnte zusätzlichen Wert sichtbar machen. Zudem hat der Konzern sein Batterierecycling verkauft und konzentriert sich im Batteriegeschäft nun auf Kathodenmaterialien. Für die BASF Aktie sind das Schritte zu einem schlankeren Konzern.
Bei BASF bezahlt die Dividende das Warten. Die Frage ist, wie lange der Chemiezyklus noch auf sich warten lässt.
Die Skepsis
JPMorgan bleibt vorsichtig
JPMorgan beließ die Aktie in einer Studie vom Donnerstag auf Underweight. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion. Belastend wirkt vor allem das globale Überangebot, das die Chemiepreise drückt. Mit einer Dividende von 2,25 Euro je Aktie bietet die BASF Aktie beim aktuellen Kurs aber eine Rendite von rund 4,5 Prozent.
Häufige Fragen zur BASF Aktie
Wie hoch ist die Dividende?
Für 2025 zahlte BASF 2,25 Euro je Aktie, das entspricht rund 4,5 Prozent Rendite.
Was plant BASF mit der Agrarsparte?
Ihre Börsenreife rückt näher, ein Börsengang ist geplant.
Was sagt JPMorgan?
Underweight. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Welche ISIN und WKN hat die BASF Aktie?
ISIN DE000BASF111, WKN BASF11, Handelssymbol BAS, US-Handelssymbol BASFY.
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