BASF-Aktie im Übernahmepoker: 11 Milliarden für Evonik, Prognose angehoben, die 55-Euro-Mauer wackelt – wird Ludwigshafen zum Chemie-Giganten?

Europas Chemieindustrie steckt in einer tiefen Krise: hohe Energiekosten, Konkurrenz aus China und Nordamerika, schwache Nachfrage aus der Industrie. BASF hat mit Stellenabbau und dem Umbau des Stammwerks reagiert. Mit Evonik würde der Konzern sein Gewicht in der profitableren Spezialchemie deutlich erhöhen. Kritiker sehen das Risiko, dass BASF zu viel bezahlt und Schulden aufnimmt, während das eigene Geschäft noch nicht genug Bargeld abwirft.

Für die BASF-Aktie ist Evonik Chance und Risiko zugleich.