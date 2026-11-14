Ein Chemiekonzern, der sich jahrelang selbst verkleinert hat, geht plötzlich auf Einkaufstour. Seit September wirbt BASF um den Essener Spezialchemiekonzern Evonik – und hat Berichten zufolge sein Gebot auf 24 Euro je Aktie erhöht, rund 11,2 Milliarden Euro für das gesamte Unternehmen. Evonik lehnt ab, doch die Konzernspitzen haben sich bereits getroffen. Gleichzeitig läuft das eigene Geschäft so gut wie lange nicht. Die BASF-Aktie steht an einer Marke, die für Anleger seit Jahren eine Mauer ist: der Zone um 55 Euro. Wird Ludwigshafen zum Chemie-Giganten?
BASF-Aktie im Übernahmepoker: 11 Milliarden für Evonik, Prognose angehoben, die 55-Euro-Mauer wackelt – wird Ludwigshafen zum Chemie-Giganten?
BASF wirbt um Evonik und hat Berichten zufolge 24 Euro je Aktie geboten – rund 11,2 Milliarden Euro. Evonik sagt Nein, doch die Konzernspitzen haben sich getroffen. Gleichzeitig läuft das Geschäft besser als erwartet, die Prognose wurde angehoben, und die BASF-Aktie kämpft mit einer Chartmarke, an der sie seit vier Jahren scheitert. Die große BASF Aktienanalyse: Evonik-Poker, Zahlen, Kapitalmarkttag und alle Chancen und Risiken für die BASF-Aktie.
Der Übernahmepoker
BASF gegen Evonik: Werben, Ablehnen, Verhandeln
Ende September bestätigte BASF Sondierungen mit Evonik und dessen Großaktionär, der RAG-Stiftung. Ein erstes Gebot von rund 22 Euro je Aktie lehnte Evonik laut Financial Times als zu niedrig ab. Nach einer Interessenbekundung vom 22. Oktober soll BASF laut Reuters auf 24 Euro erhöht haben. Evonik verweigerte Ende Oktober Verhandlungen, bot aber einen vertraulichen Austausch an. Am Samstag, 7. November, trafen sich laut Reuters die Vorstands- und Finanzchefs beider Konzerne. Ein formelles öffentliches Angebot liegt bislang nicht vor.
BASF-Chef Markus Kamieth stellt klar, dass ein Kauf für die BASF-Aktionäre wertsteigernd sein muss. Ein Abschluss wäre nach seinen Worten frühestens 2028 möglich. Der Weg ist lang: Die Börsen-Zeitung erwartet, dass die RAG-Stiftung vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im April 2027 kaum Bewegung zeigt, weil das Thema politisch aufgeladen ist.
BASF Aktienanalyse
Starkes Quartal, schwacher Cashflow
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 14 Prozent auf 16,4 Milliarden Euro, vor allem dank Preiserhöhungen von 12 Prozent. Das EBITDA vor Sondereinflüssen legte um 15 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro zu, alle Kerngeschäfte trugen dazu bei. BASF hob daraufhin die Untergrenze der Jahresprognose an. Unterm Strich blieb jedoch wenig: Wegen Umbaukosten in Ludwigshafen und einer Wertminderung von 318 Millionen Euro fiel das Nettoergebnis auf 155 Millionen Euro. Und der freie Cashflow ist nach neun Monaten mit rund 1 Milliarde Euro noch negativ.
Das große Bild
Europas Chemie sucht die Größe
Europas Chemieindustrie steckt in einer tiefen Krise: hohe Energiekosten, Konkurrenz aus China und Nordamerika, schwache Nachfrage aus der Industrie. BASF hat mit Stellenabbau und dem Umbau des Stammwerks reagiert. Mit Evonik würde der Konzern sein Gewicht in der profitableren Spezialchemie deutlich erhöhen. Kritiker sehen das Risiko, dass BASF zu viel bezahlt und Schulden aufnimmt, während das eigene Geschäft noch nicht genug Bargeld abwirft.
Für die BASF-Aktie ist Evonik Chance und Risiko zugleich.
Häufige Fragen zur BASF-Aktie
Will BASF Evonik übernehmen?
BASF hat Sondierungen bestätigt und schriftlich Interesse an einem öffentlichen Übernahmeangebot bekundet. Laut Reuters liegt das Gebot bei 24 Euro je Aktie. Evonik lehnt Verhandlungen bislang ab.
Wie lief das dritte Quartal bei BASF?
Der Umsatz stieg um 14 Prozent auf 16,4 Milliarden Euro, das EBITDA vor Sondereinflüssen um 15 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro. Die Prognose wurde auf 7,4 bis 7,8 Milliarden Euro angehoben.
Wann ist der nächste wichtige Termin?
Am 24. November 2026 hält BASF einen Kapitalmarkttag ab.
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