Die BASF Aktie zeigt am Donnerstag Stärke, obwohl die Nachrichtenlage alles andere als freundlich ist. Am Abend lag sie im Xetra-Handel 2,1 Prozent im Plus bei 50,24 Euro. Seit Jahresbeginn hat das Papier fast 18 Prozent gewonnen, vom Hoch Anfang November bei 56,56 Euro ist es aber deutlich entfernt. Es ist die erste Woche ohne Übernahmefantasie, und die Analysten sind sich so uneins wie selten.
BASF Aktie: Evonik-Traum geplatzt, JPMorgan rät zum Verkauf – warum die Aktie trotzdem steigt
Zweimal abgeblitzt, dann die Reißleine: BASF hat den Übernahmeversuch bei Evonik beendet. Heute bestätigt JPMorgan sein Underweight und warnt vor neuem Wettbewerbsdruck. Die BASF Aktie steigt trotzdem um 2 Prozent. Die große Analyse: was nach dem Evonik-Aus bleibt, wie sicher die Dividende ist und warum die Analysten so weit auseinanderliegen.
Die Stammdaten: Die BASF Aktie trägt die ISIN DE000BASF111 und die WKN BASF11. Das Handelssymbol lautet BAS, in den USA wird ein Hinterlegungsschein unter dem US-Handelssymbol BASFY gehandelt.
Das Aus
Bei 24 Euro zog BASF die Reißleine
Vergangene Woche erklärte BASF seine Bemühungen um den Essener Spezialchemiekonzern Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Handelssymbol: EVK, US-Handelssymbol: EVKIY) offiziell für beendet. Evonik hatte zwei unverbindliche Barofferten abgelehnt, zuletzt 24 Euro je Aktie. Für die BASF Aktie war das kurzfristig eine Entlastung, denn eine teure Übernahme hätte die Bilanz belastet. Weitere Zukäufe schließt BASF allerdings nicht aus.
Manchmal ist der Deal, der nicht zustande kommt, der beste für die Aktionäre.
Die Warnung
JPMorgan sieht neuen Druck auf die Chemie
Gegenwind kommt von JPMorgan. Analyst Chetan Udeshi bestätigte am Donnerstag seine Einstufung Underweight. In seiner Branchenstudie warnt er, der Wettbewerbsdruck in der europäischen Chemie nehme wieder zu. Für 2027 seien deutliche Abwärtskorrekturen der Gewinnschätzungen möglich. SRC AlsterResearch senkte das Kursziel zudem von 55 auf 53 Euro, Jefferies liegt mit 44 Euro am unteren Ende. Bernstein ist dagegen optimistisch. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Dividende
Mehr ausschütten, als hereinkommt
Für viele Anleger ist BASF vor allem eine Dividendenaktie, die Rendite liegt bei gut 4,5 Prozent. Doch hier liegt ein Haken: Bis 2028 will der Konzern mehr an die Aktionäre ausschütten, als er nach Erwartung an freiem Cashflow erwirtschaftet. Das EBITDA-Ziel für 2028 hatte BASF bereits von 10 bis 12 auf 9 bis 11 Milliarden Euro gesenkt. Entlastung soll der geplante Börsengang des Agrargeschäfts bis Mitte 2027 bringen, zudem konzentriert sich die Batteriesparte nur noch auf Kathodenmaterialien.
Häufige Fragen zur BASF Aktie
Warum hat BASF die Evonik-Übernahme abgesagt?
Evonik lehnte zwei Barangebote ab, zuletzt 24 Euro je Aktie. BASF erklärte die Bemühungen daraufhin für beendet.
Was sagt JPMorgan zur BASF Aktie?
Die Bank bestätigte Underweight und warnt vor wachsendem Wettbewerbsdruck in der europäischen Chemie. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Ist die BASF-Dividende sicher?
BASF will bis 2028 mehr ausschütten, als an freiem Cashflow erwartet wird. Das setzt erfolgreiche Verkäufe und den Agrar-Börsengang voraus.
Welche ISIN und WKN hat die BASF Aktie?
ISIN DE000BASF111, WKN BASF11, Handelssymbol BAS, US-Handelssymbol BASFY.
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