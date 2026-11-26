Warum hat BASF die Evonik-Übernahme abgesagt?

Evonik lehnte zwei Barangebote ab, zuletzt 24 Euro je Aktie. BASF erklärte die Bemühungen daraufhin für beendet.

Was sagt JPMorgan zur BASF Aktie?

Die Bank bestätigte Underweight und warnt vor wachsendem Wettbewerbsdruck in der europäischen Chemie. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Ist die BASF-Dividende sicher?

BASF will bis 2028 mehr ausschütten, als an freiem Cashflow erwartet wird. Das setzt erfolgreiche Verkäufe und den Agrar-Börsengang voraus.

Welche ISIN und WKN hat die BASF Aktie?

ISIN DE000BASF111, WKN BASF11, Handelssymbol BAS, US-Handelssymbol BASFY.