Barry Sternlicht baut und finanziert seit mehr als drei Jahrzehnten Immobilien, von Hotels bis zu Rechenzentren. Der Gründer von Starwood Capital sieht die KI-Geschichte deshalb aus einer anderen Perspektive als die Wall Street: als Bauherr und Kreditgeber. Was er Anfang November sagte, klang damals schroff. Drei Wochen und einen Technologie-Ausverkauf später liest es sich wie eine Vorschau.
Barry Sternlicht warnt: Nicht die Fed bremst die US-Wirtschaft, sondern die Kreditkrise der Rechenzentren
Der Immobilien-Milliardär hat früh gesagt, dass einige KI-Cloud-Anbieter scheitern könnten. Jetzt stellt Barry Sternlicht sogar die Dividende seines eigenen Konzerns Starwood Property Trust auf den Prüfstand und investiert trotzdem Milliarden.
Die Warnung
Wenn Anleihen 15 Prozent bringen, wird nicht gebaut
Wenn CoreWeaves Anleihen bei 15 Prozent rentieren, kann man keine Rechenzentren bauen.
Sternlichts Argument richtet sich gegen die gängige Lesart, die Notenbank würge die Konjunktur ab. Die Zinsen wirkten auf diese Wirtschaft kaum, sagte er. Was sie tatsächlich bremsen werde, sei die Kreditkrise bei den Rechenzentren.
Dahinter steht eine Beobachtung aus seinem Kerngeschäft. Erstmals in der Geschichte seien in den USA mehr Rechenzentren im Bau gewesen als fast alle anderen Immobilienarten, vor allem mehr als Büros. Fällt dieser Motor aus, weil die Finanzierung stockt, dauern Projekte länger oder werden gestrichen. Neben CoreWeave (ISIN US21873S1087, US-Handelssymbol CRWV) verwies er auf Oracle (ISIN US68389X1054, US-Handelssymbol ORCL) und dessen Kreditausfallprämien. Die Märkte, so Sternlicht, brächen sich gerade selbst, und das habe nichts mit einem Viertelpunkt mehr oder weniger beim Leitzins zu tun.
Drei Tage zuvor war er bei CNBC noch direkter geworden. Von den „Neo-Scalern“, den spezialisierten KI-Cloud-Anbietern, würden vielleicht einige scheitern, sagte er, und womöglich kaufe jemand CoreWeave.
Die Kehrseite
Was daraus für Zinsen und Immobilien folgt
Zinsen
Bremst der Rechenzentrumsbau die Wirtschaft, kommen nach Sternlichts Erwartung die Zinsen herunter. Für Immobilienwerte wäre das Rückenwind.
Angebot
Bei Wohnungen und Büros wird seit Jahren kaum noch neu gebaut. Das schaffe die Grundlage für steigende Mieten.
Mieten
Im Sommer hatte er seine Sicht auf einen Satz gebracht: Mieten seien wichtiger als Zinsen.
Die Positionen
Worin Sternlicht investiert ist
Ein klassisches Aktiendepot hat Sternlicht nicht. Sein Vermögen steckt in der privaten Starwood Capital Group und in den Gesellschaften, die er führt. Öffentlich einsehbar ist die Starwood Property Trust (ISIN US85571B1052, US-Handelssymbol STWD), ein Immobilienfinanzierer, dessen Chairman und Chief Executive er ist. Der Quartalsbericht vom 6. November zeigt, wie er in diesem Umfeld handelt:
Investiert: 3,2 Milliarden Dollar im Quartal, davon 2,4 Milliarden in gewerbliche Immobilienkredite, der höchste Wert seit vier Jahren. In neun Monaten summieren sich die Investitionen auf 8,2 Milliarden Dollar.
Kreditbuch: Das Portfolio gewerblicher Darlehen erreichte mit 17,8 Milliarden Dollar einen Rekord.
Aktienrückkauf: Für 108 Millionen Dollar wurden im Quartal eigene Aktien zurückgekauft.
Belastung: Unter dem Strich stand ein Verlust von 389,7 Millionen Dollar, vor allem wegen einer Risikovorsorge von 336,6 Millionen Dollar.
Sternlicht begründete den Kurs damit, dass man Kurs gehalten und weiter bedeutende Investitionen getätigt habe, während die Zinsen in die Höhe schossen. Bilanz und Liquidität seien „sehr stark“. Fast die Hälfte der Problemkredite, mit denen das Unternehmen ins Jahr gegangen ist, will er bis Jahresende abgewickelt haben.
Die unbequemste Aussage betrifft die eigenen Aktionäre. Die Quartalsdividende von 0,48 Dollar, seit mehr als zehn Jahren unverändert, lag zuletzt deutlich über dem ausschüttbaren Gewinn von 0,31 Dollar je Aktie. Sternlicht sagte, man werde prüfen müssen, wie man mit der Dividende verfahre. Eine Kürzung ist damit nicht beschlossen, aber erstmals offen im Raum.
Stammdaten
Die genannten Aktien im Überblick
Starwood Property Trust: ISIN US85571B1052, Handelssymbol VSP, US-Handelssymbol STWD
CoreWeave: ISIN US21873S1087, WKN A413X6, Handelssymbol I1V, US-Handelssymbol CRWV
Oracle: ISIN US68389X1054, WKN 871460, Handelssymbol ORC, US-Handelssymbol ORCL
FAQ
Häufige Fragen zu Barry Sternlicht
Wer ist Barry Sternlicht?
Barry Sternlicht ist Gründer, Chairman und CEO der Starwood Capital Group sowie Chairman und CEO der börsennotierten Starwood Property Trust. Er gründete einst auch Starwood Hotels.
Was sagt Sternlicht zu KI-Rechenzentren?
Er sieht eine Kreditkrise bei deren Finanzierung und hält es für möglich, dass einige spezialisierte Cloud-Anbieter scheitern.
Wird die Dividende von Starwood Property Trust gekürzt?
Das ist nicht entschieden. Sternlicht hat angekündigt, die Ausschüttung zu überprüfen, weil sie zuletzt über dem ausschüttbaren Gewinn lag.
Hält Sternlicht Aktien von CoreWeave oder Oracle?
Dazu gibt es keine Angaben. Er nannte beide Unternehmen als Beispiele für angespannte Finanzierungen.
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