Dahinter steht eine Beobachtung aus seinem Kerngeschäft. Erstmals in der Geschichte seien in den USA mehr Rechenzentren im Bau gewesen als fast alle anderen Immobilienarten, vor allem mehr als Büros. Fällt dieser Motor aus, weil die Finanzierung stockt, dauern Projekte länger oder werden gestrichen. Neben CoreWeave (ISIN US21873S1087, US-Handelssymbol CRWV) verwies er auf Oracle (ISIN US68389X1054, US-Handelssymbol ORCL) und dessen Kreditausfallprämien. Die Märkte, so Sternlicht, brächen sich gerade selbst, und das habe nichts mit einem Viertelpunkt mehr oder weniger beim Leitzins zu tun.

Drei Tage zuvor war er bei CNBC noch direkter geworden. Von den „Neo-Scalern“, den spezialisierten KI-Cloud-Anbietern, würden vielleicht einige scheitern, sagte er, und womöglich kaufe jemand CoreWeave.