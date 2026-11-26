Am Mittwoch verkauft, am Donnerstag gesucht: Die Barclays-Aktie (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Symbol London: BARC, Symbol Deutschland: BCY, US-Symbol: BCS) gewinnt im Xetra-Handel 2,69 Prozent auf 4,803 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern des Tages. In London schließt die Aktie 3,31 Prozent höher bei 404,1 Pence.
Barclays-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Weniger Kapital, mehr Spielraum – die Notenbank schiebt Londons Banken an
Die Barclays-Aktie steigt im Xetra-Handel um 2,69 Prozent auf 4,803 Euro und zählt zu den CBOE UK 100 Gewinnern des Tages. In London schließt sie 3,3 Prozent höher bei 404,1 Pence. Die Bank of England will die Kapitalanforderungen der Großbanken um weitere 30 Basispunkte senken und auch an der Verschuldungsquote ansetzen – beides zählt für eine Investmentbank besonders.
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CBOE UK 100 Gewinner Barclays
Warum die Barclays-Aktie steigt: Aufsicht und Markt ziehen an einem Strang
Zwei Dinge kamen zusammen: eine Erholung der Bankaktien in ganz Europa – und ein Finanzstabilitätsbericht mit guter Nachricht für die Branche.
Banken hatten am Mittwoch den europaweiten Ausverkauf angeführt, am Donnerstag führten sie die Gegenbewegung an. In London kam Rückenwind von der Bank of England: Ihr finanzpolitischer Ausschuss schloss die Überprüfung des Kapitalrahmens ab und schlug vor, die Anforderungen an die großen britischen Banken um weitere 30 Basispunkte zu senken. Zusätzlich will die Notenbank die Verschuldungsquote überarbeiten, die Obergrenze für die Bilanzsumme im Verhältnis zum Eigenkapital. Für den CBOE UK 100 Gewinner Barclays mit seinem großen Handels- und Investmentbankgeschäft ist gerade diese Kennziffer wichtig.
Nach einem Bloomberg-Bericht setzen die Änderungen rund 100 Milliarden Pfund an Kreditspielraum frei. Die Einzelheiten will die Notenbank Anfang 2027 zur Konsultation stellen.
Grenze gezogen
Weitere Senkungen über das Vorgeschlagene hinaus könnten nach Ansicht der Notenbank die Finanzstabilität gefährden.
Branche wollte mehr
Der Bankenverband UK Finance hatte Erleichterungen gefordert, die 250 Milliarden Pfund freigesetzt hätten.
Warnung im selben Bericht
Die Notenbank verweist auf Risiken durch zunehmend komplexe und undurchsichtige KI-Finanzierungen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Barclays PLC
- Geschäft
- Universalbank mit Investmentbanking und Kreditkarten
- ISIN / WKN
- GB0031348658 / 850403
- Symbol London / Deutschland / USA
- BARC / BCY / BCS
- Kurs Xetra
- 4,803 Euro (+2,69 %)
- Kurs London
- 404,1 Pence (+3,31 %)
Stand: 26.11.2026, Xetra laut Kursliste der Redaktion, 17:35 Uhr; London laut Hargreaves Lansdown
Häufige Fragen zur Barclays-Aktie
Warum ist die Barclays-Aktie heute CBOE UK 100 Gewinner?
Weil sich Bankaktien erholen und die Bank of England niedrigere Kapitalanforderungen vorschlägt.
Wann gelten die neuen Regeln?
Das steht noch nicht fest. Die Notenbank will Anfang 2027 eine Konsultation starten.
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