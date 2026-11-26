Banken hatten am Mittwoch den europaweiten Ausverkauf angeführt, am Donnerstag führten sie die Gegenbewegung an. In London kam Rückenwind von der Bank of England: Ihr finanzpolitischer Ausschuss schloss die Überprüfung des Kapitalrahmens ab und schlug vor, die Anforderungen an die großen britischen Banken um weitere 30 Basispunkte zu senken. Zusätzlich will die Notenbank die Verschuldungsquote überarbeiten, die Obergrenze für die Bilanzsumme im Verhältnis zum Eigenkapital. Für den CBOE UK 100 Gewinner Barclays mit seinem großen Handels- und Investmentbankgeschäft ist gerade diese Kennziffer wichtig.

Nach einem Bloomberg-Bericht setzen die Änderungen rund 100 Milliarden Pfund an Kreditspielraum frei. Die Einzelheiten will die Notenbank Anfang 2027 zur Konsultation stellen.