Warum ist die Bankinter-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die Bankinter-Aktie stieg um 2,58 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Aktie folgte der Erholung der spanischen Banken nach dem Steuerschock vom Mittwoch.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Bankinter-Aktie?

Die ISIN lautet ES0113679I37, die WKN A0MW33. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel BAKA gehandelt, in den USA unter BKNIY (OTC).

Wie stark ist die Bankinter-Aktie am Donnerstag gestiegen?

Die Bankinter-Aktie schloss bei 13,71 Euro und damit 2,58 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch (13,37 Euro).

Was hat die Bankensteuer mit dem Kursverlauf zu tun?

Am Mittwoch verlängerte Spanien die Bankensteuer bis 2027, was den Sektor belastete. Am Donnerstag überwog die Einschätzung, dass die Belastung bekannt war.