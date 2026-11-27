Warum ist die Bankinter-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die Bankinter-Aktie stieg um 1,82 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Bank folgte der Erholung des Sektors.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Bankinter-Aktie?

Die ISIN lautet ES0113679I37, die WKN A0MW33. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel BAKA gehandelt, in den USA unter BKNIY (OTC).

Wie stark ist die Bankinter-Aktie am Freitag gestiegen?

Die Bankinter-Aktie schloss bei 13,96 Euro und damit 1,82 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (13,71 Euro).

Wo ist Bankinter tätig?

Bankinter ist neben Spanien in Portugal und Irland tätig. Schwerpunkte sind vermögende Privatkunden, Firmenkunden und Hypotheken.