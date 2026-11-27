Die Bankinter-Aktie (ISIN: ES0113679I37, WKN: A0MW33, deutsches Handelssymbol: BAKA, US-Handelssymbol: BKNIY (OTC)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages. Sie schloss am Freitag bei 13,96 Euro und damit 1,82 Prozent über dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Bankinter damit Platz 13. Bereits am Donnerstag hatte Bankinter 2,58 Prozent zugelegt.
Bankinter-Aktie IBEX 35 Gewinner: Mittelgroße Bank legt zu – Bankwerte geschlossen im Plus
Die Bankinter-Aktie gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 1,82 Prozent auf 13,96 Euro setzt die Bank ihre Erholung fort. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Abend
Starker Wochenausklang: IBEX 35 nur knapp unter 19.400 Punkten
Alle sechs Bankwerte im IBEX 35 schlossen am Freitag im Plus. Bankinter war mit dabei.
Der IBEX 35 hat die Woche mit kräftigen Gewinnen beendet. Am Freitag stieg der spanische Leitindex um 1,72 Prozent auf 19.386,60 Punkte, ein Plus von 328,70 Punkten und der höchste Schlussstand der Woche. Auf Wochensicht gewann der Index rund 2,7 Prozent, nachdem er in der Vorwoche 5,73 Prozent verloren hatte. Getragen wurde die Erholung vor allem von zyklischen Werten und Banken. Rückenwind kam von der niedrigeren Inflation in Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November auf 4,1 Prozent, vor allem wegen günstigerer Kraftstoffe. Auch die US-Börsen legten am Freitag nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Mit Ausnahme von Acciona und Rovi schlossen alle Werte im IBEX 35 im Plus.
Für die Banken bleibt die Parlamentswahl am Sonntag das große Thema. Die Sondersteuer auf Bankerträge wurde zuletzt per Eilverordnung bis 2027 verlängert. Ob sie danach fortbesteht, hängt nach Einschätzung von Marktbeobachtern auch von der künftigen Regierung ab. Den Höchstsatz zahlen Santander, BBVA und CaixaBank. Alle sechs Bankwerte im IBEX 35 schlossen am Freitag im Plus.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Bankinter-Aktie heute zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Freitag nicht. Bankinter folgte der Erholung der spanischen Banken. Als mittelgroße Bank zahlt Bankinter einen niedrigeren Satz der progressiven Bankensteuer als die Großbanken. Nach unserer Einschätzung stützten die sinkende Inflation und die Erwartungen vor der Wahl am Sonntag den gesamten Sektor.
Bankenrally
Alle sechs Bankwerte im IBEX 35 schlossen im Plus.
Inflation sinkt
Die Teuerung fiel im November auf 4,1 Prozent.
Wahl am Sonntag
Die Bankenpolitik könnte sich ändern.
Das Unternehmen
Bankinter: mittelgroße Bank mit Auslandsgeschäft
Bankinter mit Sitz in Madrid ist eine mittelgroße Bank mit Schwerpunkt auf vermögenden Privatkunden, Firmenkunden und Hypotheken. Neben Spanien ist Bankinter in Portugal und Irland tätig.
Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Laut einer Auswertung von El Español fiel der IBEX 35 in zehn der letzten elf Wahlen am ersten Handelstag danach. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Von der US-Notenbank erwarten Marktbeobachter am 9. Dezember eine Zinserhöhung.
Häufige Fragen zur Bankinter-Aktie
Warum ist die Bankinter-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Bankinter-Aktie stieg um 1,82 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Bank folgte der Erholung des Sektors.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Bankinter-Aktie?
Die ISIN lautet ES0113679I37, die WKN A0MW33. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel BAKA gehandelt, in den USA unter BKNIY (OTC).
Wie stark ist die Bankinter-Aktie am Freitag gestiegen?
Die Bankinter-Aktie schloss bei 13,96 Euro und damit 1,82 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (13,71 Euro).
Wo ist Bankinter tätig?
Bankinter ist neben Spanien in Portugal und Irland tätig. Schwerpunkte sind vermögende Privatkunden, Firmenkunden und Hypotheken.
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