Babcock schloss am Donnerstag mit dem Verteidigungsministerium einen Fünfjahresvertrag über 8,7 Milliarden Pfund für die Wartung der U-Boot-Flotte. Luftfahrt- und Rüstungswerte legten daraufhin geschlossen zu, neben dem CBOE UK 100 Gewinner BAE Systems auch Rolls-Royce und Melrose. BAE baut die U-Boote, die Babcock wartet: In der Werft Barrow entstehen die neuen Atom-U-Boote der Dreadnought-Klasse. Dafür erhielt der Konzern im zweiten Halbjahr weitere rund 4,3 Milliarden Pfund.

Dazu kam die Erholung des Gesamtmarkts. Der FTSE 100 stieg um 1,75 Prozent, nachdem Zoll- und Technologiesorgen nachgelassen hatten.