Ein Auftrag für den einen, Rückenwind für alle: Die BAE-Systems-Aktie (ISIN: GB0002634946, WKN: 866131, Symbol London: BA., Symbol Deutschland: BSP, US-Symbol: BAESY) gewinnt im Xetra-Handel 3,38 Prozent auf 22,66 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern des Tages. In London schließt die Aktie 3,15 Prozent höher bei 1.897,5 Pence.
BAE-Systems-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: U-Boot-Milliarden für die Branche – Europas größter Rüstungskonzern zieht mit
Die BAE-Systems-Aktie steigt im Xetra-Handel um 3,38 Prozent auf 22,66 Euro und zählt zu den CBOE UK 100 Gewinnern des Tages. Der Rekordauftrag des Verteidigungsministeriums für Babcock hebt die britischen Rüstungswerte geschlossen. BAE selbst hat in diesem Jahr bereits Aufträge über 33 Milliarden Pfund eingesammelt.
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CBOE UK 100 Gewinner BAE Systems
Warum die BAE-Systems-Aktie steigt: Londons Rüstungswerte im Gleichschritt
Die Unterschrift des Tages leistete Babcock. Die Botschaft dahinter gilt der ganzen Branche: Großbritannien gibt Geld aus.
Babcock schloss am Donnerstag mit dem Verteidigungsministerium einen Fünfjahresvertrag über 8,7 Milliarden Pfund für die Wartung der U-Boot-Flotte. Luftfahrt- und Rüstungswerte legten daraufhin geschlossen zu, neben dem CBOE UK 100 Gewinner BAE Systems auch Rolls-Royce und Melrose. BAE baut die U-Boote, die Babcock wartet: In der Werft Barrow entstehen die neuen Atom-U-Boote der Dreadnought-Klasse. Dafür erhielt der Konzern im zweiten Halbjahr weitere rund 4,3 Milliarden Pfund.
Dazu kam die Erholung des Gesamtmarkts. Der FTSE 100 stieg um 1,75 Prozent, nachdem Zoll- und Technologiesorgen nachgelassen hatten.
Marktupdate
Am 12. November berichtete BAE von starkem Geschäft im zweiten Halbjahr und hob die Erwartung für den freien Mittelzufluss von über 2 auf rund 3 Milliarden Pfund an.
Kampfjet der Zukunft
Rund 1,6 Milliarden Pfund an Aufträgen entfielen auf das Global Combat Air Programme.
Schwachstelle Marine
Im Schiffbau belasten Wachstum und Marge die Anlaufphase der Fregatten vom Typ 26.
Steckbrief
- Unternehmen
- BAE Systems plc
- Geschäft
- Rüstung: Luftfahrt, Marine, Elektronik, Landsysteme
- ISIN / WKN
- GB0002634946 / 866131
- Symbol London / Deutschland / USA
- BA. / BSP / BAESY
- Kurs Xetra
- 22,66 Euro (+3,38 %)
- Kurs London
- 1.897,5 Pence (+3,15 %)
- Nächster Termin
- Jahreszahlen am 19. Februar 2027
Stand: 26.11.2026, Xetra laut Kursliste der Redaktion, 17:35 Uhr; London laut Hargreaves Lansdown
Häufige Fragen zur BAE-Systems-Aktie
Warum ist die BAE-Systems-Aktie heute CBOE UK 100 Gewinner?
Weil der Rekordauftrag für Babcock die britischen Rüstungswerte geschlossen nach oben zieht und sich der Markt insgesamt erholt.
Wie laufen die Geschäfte bei BAE Systems?
Nach dem Marktupdate vom 12. November gut: 33 Milliarden Pfund Auftragseingang und ein höherer erwarteter Mittelzufluss.
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