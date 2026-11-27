Die Babcock Aktie (ISIN: GB0009697037, FSE: BW3, LSE: BAB) hat am Donnerstag den größten Auftrag der Firmengeschichte gefeiert: Das britische Verteidigungsministerium hat das Gateway Agreement über 8,7 Mrd. GBP unterzeichnet, den Nachfolger des Ende März ausgelaufenen Maritime-Support-Programms FMSP für die U-Boot-Flotte der Royal Navy und die Marinebasen. Die Aktie stieg in London um rund 6 bis 7% und erreichte mit bis zu 1.090 Pence den höchsten Stand seit August. Diese Babcock Aktienanalyse zeigt, was der Rekordvertrag wert ist, wie die Halbjahreszahlen vom 19. November einzuordnen sind und wohin die Babcock Aktie Prognose zeigt.
Babcock Aktienanalyse: Rekordvertrag über 8,7 Mrd. GBP lässt die Aktie um 7% springen - Wie weit trägt der U-Boot-Boom?
Babcock sichert sich den größten Auftrag der Firmengeschichte: 8,7 Mrd. GBP für den U-Boot- und Marinebasen-Support des britischen Verteidigungsministeriums. Die Babcock Aktienanalyse mit Zahlen, Chartbild und Babcock Aktie Prognose.
Steckbrief
- Unternehmen
- Babcock International Group PLC
- Börse / Ticker
- London, BAB (FTSE 100)
- Kerngeschäft
- Verteidigung und Nukleardienstleistungen: Nuklear, Marine, Land, Luftfahrt
- Geschäftsjahr
- endet am 31. März, Halbjahreszahlen am 19.11.2026
- Größter Neuvertrag
- Gateway Agreement über 8,7 Mrd. GBP, Start 1.12.2026
- Aktienrückkauf
- 200 Mio. GBP, rund 40% bis 18.11.2026 abgeschlossen
- Nächste Termine
- Interims-Dividende 2,8 Pence am 15.1.2027, Handelsupdate voraussichtlich Januar 2027 (nicht bestätigt)
Stand: 27.11.2026, Kurse London, Donnerstag 26.11.2026
Die aktuellen News
Gateway: 8,7 Mrd. GBP - aber was steckt wirklich drin?
Der Vertrag besteht aus 8 Mrd. GBP, die in den Auftragsbestand fließen, und einer Rahmenvereinbarung über weitere 0,7 Mrd. GBP.
Er läuft zunächst fünf Jahre ab dem 1. Dezember 2026 und kann auf insgesamt bis zu 15 Jahre verlängert werden. Babcock übernimmt damit weiter U-Boot-Wartung, Ingenieurdienste und den Betrieb an den Marinestützpunkten Devonport in Plymouth und Clyde in Schottland, auch beim Übergang von der Vanguard- zur Dreadnought-Klasse. Nach Regierungsangaben sichert der Vertrag rund 8.500 Arbeitsplätze.
Wichtig für die Einordnung: Der Vertragswert dürfte eine Obergrenze darstellen, nicht eine garantierte Umsatzsumme. Citi bestätigte die Kaufempfehlung für die Babcock Aktie und beließ das Kursziel bei 15,56 GBP. Die Analysten sehen im betroffenen Geschäft ein durchschnittliches Umsatzwachstum von rund 20% pro Jahr, das entspräche etwa 3,75 Prozentpunkten Wachstum für den Gesamtkonzern. Babcocks eigenes Ziel von durchschnittlich 5% pro Jahr hält Citi daher für konservativ.
Der Vertrag hilft, einen zuletzt schwächelnden Auftragsbestand zu stützen.
Die Zahlen
Halbjahr: Gewinn +13% - und ein schrumpfender Auftragsbestand
Der Zeitpunkt der Meldung passt: Am 19. November hatte Babcock die Zahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27 vorgelegt. Der Umsatz stieg auf 2.697,7 Mio. GBP, organisch um 5%. Das bereinigte operative Ergebnis wuchs um 13% auf 227,3 Mio. GBP, die Marge legte um 50 Basispunkte auf 8,4% zu. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um 15% auf 32,7 Pence.
|Kennzahl
|H1 2026/27
|H1 2025/26
|Umsatz
|2.697,7 Mio. GBP
|2.538,6 Mio. GBP
|Bereinigtes operatives Ergebnis
|227,3 Mio. GBP
|201,1 Mio. GBP
|Bereinigte Marge
|8,4%
|7,9%
|Bereinigtes Ergebnis je Aktie
|32,7 Pence
|28,5 Pence
|Freier Cashflow (bereinigt)
|185,8 Mio. GBP
|140,6 Mio. GBP
|Nettoverschuldung
|267,4 Mio. GBP
|351,1 Mio. GBP
|Auftragsbestand
|8.956 Mio. GBP
|9.918 Mio. GBP
Halbjahr bis 30. September. Underlying-Werte sind bereinigte Kennzahlen laut Unternehmen.
Quelle: Babcock International, Halbjahresbericht vom 19.11.2026
Auffällig ist der Auftragsbestand: Er lag mit 8,96 Mrd. GBP unter dem Vorjahr. Den Gateway-Vertrag enthielt er noch nicht, das Management hatte für die zweite Jahreshälfte schon einen deutlichen Auftragseingang angekündigt. Etwa 90% des erwarteten Umsatzes im Geschäftsjahr 2026/27 waren zum 1. Oktober vertraglich gebunden, die Erwartungen für das Gesamtjahr bleiben unverändert. Die Zwischendividende steigt um 12% auf 2,8 Pence, ein Rückkauf über 200 Mio. GBP läuft, davon waren bis 18. November rund 40% erledigt. Mittelfristig bestätigt Babcock organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich, eine bereinigte Marge von mindestens 9% und eine Cash Conversion von mindestens 80%.
Chartbild
Drei-Monats-Hoch - aber noch weit vom Rekord
Vor dem Vertrag schloss die Babcock Aktie am Mittwoch bei rund 1.020 Pence. Am Donnerstag sprang sie auf bis zu 1.090 Pence, ein Plus von rund 6 bis 7%, und markierte damit den höchsten Stand seit August. Der frühere Rekord lag nach Marktberichten bei fast 15 Pfund, der Abstand bleibt also beträchtlich. Auch im April hatte die Aktie bei der Nachricht über die Überbrückungsvereinbarung für das Vorgängerprogramm zeitweise 1.227,5 Pence erreicht. Als Orientierung dienen die Marke um 1.090 Pence als nächster Widerstand und das Niveau um 1.020 Pence vor der Meldung.
Analysten
Was sagen die Profis zur Babcock Aktie?
Citi bleibt bei Kaufen mit einem Kursziel von 15,56 GBP. Der Konsens von 11 Analysten liegt laut Marketscreener bei durchschnittlich 13,23 GBP und damit rund 29% über dem Vortagesschluss von 10,23 GBP. Nach dem Kurssprung ist ein Teil dieses Abstands abgebaut. Das sind Positionen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Das große Bild
Aufrüstung, Dreadnought, AUKUS - ein langer Rückenwind
Mittel- bis langfristig profitiert Babcock vom Ausbau der britischen U-Boot-Flotte. Der Konzern liefert seit Jahren Designarbeiten für die AUKUS-U-Boote und ist Betreiber und Instandhalter der Marinebasen. Die Pläne der Regierung für bis zu zwölf neue Angriffs-U-Boote hatten schon früher Kursgewinne bei Babcock ausgelöst. Hinzu kommen internationale Aufträge, etwa ein 17-jähriger Vertrag für militärische Flugausbildung in Frankreich, und die Aufträge in Land und Luftfahrt. Dass die Babcock Aktie Prognose dennoch nicht nur nach oben zeigt, hat Gründe.
Prognose
Babcock Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine Punktprognose lässt sich aus einem Rahmenvertrag nicht ableiten. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Gewinnmitnahmen oder Anschlusskäufe
Nach einem Sprung von rund 6 bis 7% hängt die Babcock Aktie am Gesamtmarkt und am Start des Vertrags zum 1. Dezember. Hält die Aktie die Marke um 1.090 Pence, spricht das für Anschlusskäufe, ein Rückfall Richtung 1.020 Pence wäre eine normale Konsolidierung.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Der Auftragsbestand zählt
Mit Gateway wird der Auftragsbestand deutlich steigen. Entscheidend ist, ob die Marge Richtung 9% klettert und das Management die Gesamtjahreserwartungen hält. Das Handelsupdate im Januar und die Jahreszahlen im Sommer werden zum Test.
Langfristig (ab 2028): Umsetzung und Verlängerung
Gelingt die zuverlässige Instandhaltung der U-Boot-Flotte und kommt die Verlängerung auf bis zu 15 Jahre, hat Babcock eine seltene Planungssicherheit. Scheitert die Umsetzung, drohen Rückstellungen und politischer Druck.
Termine
Was Anleger der Babcock Aktie jetzt beobachten
1.12.2026: Start des Gateway-Vertrags.
15.1.2027: Zahlung der Zwischendividende von 2,8 Pence.
Januar 2027: Handelsupdate zum dritten Quartal (Termin nicht bestätigt).
Laufend: Aktienrückkauf über 200 Mio. GBP.
Juni 2027: Jahreszahlen 2026/27 (Termin nicht bestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zur Babcock Aktie
Warum steigt die Babcock Aktie? Babcock hat das Gateway Agreement über 8,7 Mrd. GBP mit dem britischen Verteidigungsministerium unterzeichnet, den größten Auftrag der Firmengeschichte.
Wie lange läuft der Vertrag? Zunächst fünf Jahre ab dem 1. Dezember 2026, eine Verlängerung auf bis zu 15 Jahre ist möglich.
Wie sind die aktuellen Zahlen? Im ersten Halbjahr stieg das bereinigte operative Ergebnis um 13% auf 227,3 Mio. GBP, die Marge lag bei 8,4%.
Wie lautet die Babcock Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig entscheidet der Gesamtmarkt, mittelfristig der Auftragsbestand und die Marge, langfristig die Umsetzung des Vertrags. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Ist die Babcock Aktie ein Kauf? Dieser Beitrag gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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