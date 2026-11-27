Vor dem Vertrag schloss die Babcock Aktie am Mittwoch bei rund 1.020 Pence. Am Donnerstag sprang sie auf bis zu 1.090 Pence, ein Plus von rund 6 bis 7%, und markierte damit den höchsten Stand seit August. Der frühere Rekord lag nach Marktberichten bei fast 15 Pfund, der Abstand bleibt also beträchtlich. Auch im April hatte die Aktie bei der Nachricht über die Überbrückungsvereinbarung für das Vorgängerprogramm zeitweise 1.227,5 Pence erreicht. Als Orientierung dienen die Marke um 1.090 Pence als nächster Widerstand und das Niveau um 1.020 Pence vor der Meldung.