Schwache Zahlen, starke Käufer. Oliver Riedel, Vorstandsvorsitzender der Baader Bank, hat am 9. und 10. November insgesamt 8.000 Aktien zu je 6,90 Euro gekauft, zusammen 55.190 Euro. Am 9. November kaufte auch Aufsichtsrat Louis Hagen 3.000 Aktien zum selben Kurs. Zusammen sind es 11.000 Aktien für rund 75.900 Euro.
Baader Bank Aktie: Chef und Aufsichtsrat kaufen zu 6,90 Euro – obwohl sich der Gewinn halbiert hat
Die Baader Bank verdient nach neun Monaten weniger als die Hälfte des Vorjahres. Trotzdem kaufen Vorstandschef Oliver Riedel und Aufsichtsrat Louis Hagen eigene Aktien, alle zum selben Kurs. Was die Insider Trades über die Baader Bank Aktie verraten.
Die Stammdaten: Die Baader Bank Aktie trägt die ISIN DE0005088108 und die WKN 508810. Das Handelssymbol lautet BWB.
Die Insider Trades
Drei Käufe, ein Preis
Oliver Riedel, 9. November
3.000 Aktien zu 6,90 Euro über Xetra, 20.690 Euro.
Louis Hagen, Aufsichtsrat, 9. November
3.000 Aktien zu 6,90 Euro, 20.700 Euro.
Oliver Riedel, 10. November
5.000 Aktien zu 6,90 Euro über Xetra, 34.500 Euro.
Die Lage
Weniger Gewinn, mehr Ehrgeiz
Die Zahlen sind ernüchternd. Nach neun Monaten erzielte die Baader Bank vorläufig einen Vorsteuergewinn von 25,6 Millionen Euro, nach 57,1 Millionen im Vorjahr. Die Erträge sanken um 16 Prozent auf 191,2 Millionen Euro. Belastet haben der Wegfall eines Kooperationspartners und ein ruhigeres Marktumfeld nach dem starken Vorjahr.
Gleichzeitig baut die Bank um. Ab dem ersten Quartal 2027 will sie werktags von Mitternacht bis 23 Uhr handeln lassen, und sie hat sich mit 9,9 Prozent am Kryptoanbieter Hyphe beteiligt. Die Käufe von Riedel und Hagen sind ein Votum für diese Strategie. Die Aktie notierte Anfang November bei 6,68 Euro, in der Nähe des unteren Endes ihrer Jahresspanne von 6,30 bis 7,34 Euro.
Häufige Fragen zu den Insiderkäufen bei der Baader Bank
Wer hat Baader-Bank-Aktien gekauft?
Vorstandschef Oliver Riedel am 9. und 10. November sowie Aufsichtsrat Louis Hagen am 9. November 2026.
Wie viel wurde investiert?
Zusammen 75.890 Euro für 11.000 Aktien zu je 6,90 Euro.
Wie laufen die Geschäfte?
Nach neun Monaten fiel der Vorsteuergewinn vorläufig auf 25,6 Millionen Euro, nach 57,1 Millionen im Vorjahr.
Welche ISIN und WKN hat die Baader Bank Aktie?
ISIN DE0005088108, WKN 508810, Handelssymbol BWB.
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