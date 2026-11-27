Die Zahlen sind ernüchternd. Nach neun Monaten erzielte die Baader Bank vorläufig einen Vorsteuergewinn von 25,6 Millionen Euro, nach 57,1 Millionen im Vorjahr. Die Erträge sanken um 16 Prozent auf 191,2 Millionen Euro. Belastet haben der Wegfall eines Kooperationspartners und ein ruhigeres Marktumfeld nach dem starken Vorjahr.

Gleichzeitig baut die Bank um. Ab dem ersten Quartal 2027 will sie werktags von Mitternacht bis 23 Uhr handeln lassen, und sie hat sich mit 9,9 Prozent am Kryptoanbieter Hyphe beteiligt. Die Käufe von Riedel und Hagen sind ein Votum für diese Strategie. Die Aktie notierte Anfang November bei 6,68 Euro, in der Nähe des unteren Endes ihrer Jahresspanne von 6,30 bis 7,34 Euro.