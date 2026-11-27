Die Axon Enterprise Aktie (US-Handelssymbol: AXON) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Gewinnern. Laut Kursliste steigt sie um 5,96 Prozent auf 363,49 Dollar. Am Mittag lag das Plus noch bei 3,24 Prozent.
Axon Enterprise Aktie: Nasdaq100 Gewinner am Abend – Polizeitechnik kräftig gefragt
Die Axon Enterprise Aktie steht am Freitag bei 363,49 Dollar und zählt mit plus 5,96 Prozent laut Kursliste zu den größten Nasdaq100 Gewinnern. Was den Taser-Hersteller antreibt.
Kursgrund
Warum die Axon Enterprise Aktie steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Axon Enterprise Aktie profitiert offenbar von der freundlichen Stimmung im Nasdaq 100. Als Nasdaq100 Gewinner hat sie ihr Plus im Tagesverlauf fast verdoppelt.
Häufige Fragen zur Axon Enterprise Aktie
Warum ist die Axon Enterprise Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.
Wie hoch ist der Kurs der Axon Enterprise Aktie?
Am Freitagabend 363,49 Dollar.
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