Axon-Aktie S&P 500 Gewinner: Taser-Hersteller steigt – warum die Aktie um 6 Prozent zulegt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:24 2 Min.

Die Axon-Aktie zählt am Freitagabend zu den S&P 500 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 5,96 Prozent auf 363,49 US-Dollar legt der Hersteller von Tasern und Körperkameras im Zuge der breiten Marktrally zu.

Bild: Axon Enterprise

Die Axon-Aktie (ISIN: US05464C1018, WKN: A2DPZU, Handelssymbol: AXON, deutsches Kürzel: TCS) ist am Freitag einer der S&P 500 Gewinner des Tages: Sie steigt im verkürzten Handel um 5,96 Prozent auf 363,49 US-Dollar. Eine eigene Nachricht zum Tag wurde nicht gefunden. Axon im laufenden Handel +5,96 % Kurs im laufenden Handel 363,49 $ Gewinner zu Verlierern im S&P 500 410 : 93 Handelsschluss MEZ 19:00 Uhr Quelle : Kurse am 27. November 2026 Die Gründe für den Kursgewinn Rally ohne Einzelnachricht Am Black Friday stiegen Dow, S&P 500 und Nasdaq im verkürzten Handel kräftig; die Gewinner im S&P 500 überwogen deutlich. Axon, ein Wachstumswert mit hoher Bewertung, profitiert offenbar von der Risikofreude. Ein konkreter Unternehmensauslöser wurde nicht gefunden. 01 Marktrally Breite Kaufbereitschaft nach Thanksgiving. 02 Wachstumswert Solche Aktien reagieren stark auf Stimmung. 03 Dünner Handel Halbtag verstärkt Ausschläge. Einordnung Ohne Auslöser Vorsicht bei der Deutung Ein Plus von knapp 6 Prozent ohne Nachricht ist vor allem ein Marktphänomen und kann sich schnell zurückbilden. Was für die Axon-Aktie spricht Marktumfeld: Freundliche Stimmung.

Wachstumsprofil: Das Geschäft mit Tasern und Software wächst. Was die Axon-Aktie belasten kann Bewertung: Hohe Erwartungen machen anfällig.

Fehlender Auslöser: Das Plus ist stimmungsgetrieben. Steckbrief der Axon-Aktie Unternehmen: Axon Enterprise, Inc.

ISIN: US05464C1018 · WKN: A2DPZU

Handelssymbol: AXON (Nasdaq) · Deutsches Kürzel: TCS

Branche: Sicherheitstechnik Häufige Fragen zur Axon-Aktie Warum ist die Axon-Aktie S&P 500 Gewinner?

Sie steigt um 5,96 Prozent auf 363,49 US-Dollar im Zuge der breiten Marktrally; ein Einzelauslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US05464C1018, WKN A2DPZU, Handelssymbol AXON. Fazit: Der S&P 500 Gewinner Axon im Marktsog Die Axon-Aktie gewinnt ohne erkennbare eigene Nachricht. Weitere Impulse hängen an Unternehmensmeldungen.

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