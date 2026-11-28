Warum ist die Axon-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?

Sie stieg in der Woche vom 23. bis 27. November 2026 um 24,85 Prozent, im Zuge der breiten Marktrally; ein eigener Auslöser ist nicht belegt.

Wie lauten ISIN und WKN der Axon-Aktie?

ISIN US05464C1018, WKN A2DPZU, Handelssymbol AXON.