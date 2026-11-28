Die Axon-Aktie (ISIN: US05464C1018, WKN: A2DPZU, Handelssymbol: AXON, deutsches Kürzel: TCS) ist der S&P 500 Gewinner der Woche: Mit plus 24,85 Prozent in der verkürzten Thanksgiving-Woche liegt sie an der Spitze der Wochenliste. Allein am Freitag stieg der Kurs um 5,96 Prozent. Der S&P 500 gewann in derselben Woche 5,6 Prozent auf 7.297,49 Punkte.
Axon-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Spitzenreiter mit fast 25 Prozent – warum der Taser-Hersteller die Rekordwoche anführt
Die Axon-Aktie ist der größte S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 24,85 Prozent führt der Hersteller von Tasern und Körperkameras die beste Börsenwoche seit April 2025 an. Die Wochenanalyse zeigt, was belegt ist und was offen bleibt.
Die Gründe für den Kursgewinn
Rekordwoche, Rebound: was hinter dem Axon-Sprung steht
Nach zwei schwachen Wochen kehrte der Markt zurück – und Axon, zuvor stark gefallen, profitierte am stärksten.
Der Wochenanstieg fällt in eine breite Erholung: Am Montag, 23. November, setzte Nvidia Jensen Huang wieder als Chef ein, der S&P 500 gewann an diesem Tag 4,73 Prozent – sein bester Tag seit April 2025. Rund 95 Prozent der Indexwerte legten in der Woche zu. Axon lag auf Monatssicht noch 14,65 Prozent und auf Jahressicht 31,83 Prozent im Minus; die Aktie holte damit überdurchschnittlich auf. Eine eigene Unternehmensnachricht, die den Sprung erklärt, konnten wir nicht belegen.
Breite Erholung
Der S&P 500 erlebt seine beste Woche seit April 2025.
Aufholbewegung
Die Aktie war zuvor deutlich unter Druck.
Fehlender Auslöser
Eine Meldung des Konzerns ist nicht bekannt.
Einordnung
Starker Lauf, offene Ursache
Ein Wochenplus von fast 25 Prozent ohne Unternehmensnachricht ist vor allem ein Marktphänomen. Wie nachhaltig es ist, zeigen die nächsten Wochen.
Häufige Fragen zur Axon-Aktie
Warum ist die Axon-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?
Sie stieg in der Woche vom 23. bis 27. November 2026 um 24,85 Prozent, im Zuge der breiten Marktrally; ein eigener Auslöser ist nicht belegt.
Wie lauten ISIN und WKN der Axon-Aktie?
ISIN US05464C1018, WKN A2DPZU, Handelssymbol AXON.
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