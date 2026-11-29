Die Axon Aktie ist der unerwartete Gewinner einer historischen Börsenwoche. Während alle über Nvidia sprachen, stieg der Spezialist für Polizeitechnik um 24,85 Prozent auf 363,48 Dollar. Kein anderer Wert im S&P 500 und im Nasdaq-100 hat in dieser Woche so stark zugelegt. Noch wenige Wochen zuvor war die Axon Aktie auf ein 52-Wochen-Tief nahe 298 Dollar gefallen. Am Freitag allein gewann sie im verkürzten Handel fast 6 Prozent.
Axon Aktie: Plus 25 Prozent in einer Woche – der Taser-Konzern ist der heimliche Sieger der Rekordrally an der Wall Street
Keine Aktie im S&P 500 und im Nasdaq-100 ist in dieser Woche so stark gestiegen wie die Axon Aktie. Dabei hatte der Hersteller von Tasern, Bodycams und Polizeisoftware im November noch ein Jahrestief markiert. Die große Analyse: was hinter dem Comeback steckt, warum die Bewertung trotzdem sportlich bleibt und welche Rolle die Drohnenabwehr spielt.
Der Absturz
Wie die Axon Aktie im November unter die Räder kam
Der Absturz begann am 6. November mit den Zahlen zum dritten Quartal. Der Umsatz stieg zwar um 28 Prozent auf 909 Millionen Dollar, verfehlte aber die Erwartungen der Analysten. Schwerer wog eine Nachricht aus Washington: Rund 130 Millionen Dollar an erwarteten Umsätzen aus Bundesaufträgen für die Drohnenabwehr-Tochter Dedrone verschieben sich nach 2027. Axon rechnet weiter mit dem Geld, nur später. Die Börse strafte trotzdem hart ab: Die Axon Aktie fiel nach den Zahlen um 18,2 Prozent. Vor Beginn der Rally lag sie seit Jahresbeginn rund 40 Prozent im Minus.
Dabei läuft das Kerngeschäft weiter stark. Axon verkauft nicht mehr nur Taser und Bodycams, sondern vor allem Software: Cloud-Speicher für Beweismaterial, KI-gestützte Berichte und Einsatzplanung. Die wiederkehrenden Jahresumsätze liegen bei rund 1,8 Milliarden Dollar, das Geschäft mit Software und Diensten wuchs zuletzt um 43 Prozent. Für das Gesamtjahr peilt das Management nach der Senkung ein Umsatzwachstum von rund 30 Prozent an. Unsere Lesart: Der Markt hatte die Axon Aktie nach dem Rückschlag wie einen gewöhnlichen Hardwarehersteller bewertet, obwohl ein wachsender Teil der Erlöse aus langfristigen Softwareverträgen stammt.
Das Comeback
Warum Anleger jetzt wieder zugreifen
Gleich mehrere Faktoren kamen in dieser Woche zusammen. Axon meldete neue Aufträge von Behörden für öffentliche Sicherheit, dazu kam eine neue Kaufempfehlung eines Analysehauses. Große institutionelle Anleger kehrten laut Marktberichten in die Aktie zurück. Am Mittwoch stieg die Axon Aktie um 7,43 Prozent, als Anleger im KI-Ausverkauf aus schwankungsanfälligen Chipwerten flohen. Am Freitag folgte ein weiterer kräftiger Anstieg. Eine Personalie ging dabei fast unter: Am 26. November trat Direktorin Caitlin Kalinowski aus dem Verwaltungsrat zurück.
Billig ist die Axon Aktie trotz des Rückschlags nicht. Gemessen am Gewinn kostet sie rund das 114-Fache. Die Analysten haben nach den Zahlen ihre Kursziele deutlich gesenkt, blieben aber positiv: Raymond James senkte am 6. November von 675 auf 475 Dollar (Outperform), Needham von 750 auf 500 Dollar (Buy), RBC von 735 auf 615 Dollar (Outperform) und Piper Sandler von 561 auf 540 Dollar (Overweight). Barclays folgte am 9. November mit 507 statt 688 Dollar (Overweight). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Unsere Lesart: Die Rally ist zum Teil eine Gegenbewegung nach einem überzogenen Absturz. Für eine nachhaltige Erholung muss Axon zeigen, dass die verschobenen Drohnenabwehr-Aufträge 2027 tatsächlich kommen.
Einordnung der Redaktion: Die Axon Aktie zeigt, wie schnell der Markt in diesem Herbst zwischen Panik und Euphorie wechselt. Im November wurde eine Verschiebung von Umsätzen wie ein Wegfall behandelt, in dieser Woche kehrte das Vertrauen ebenso schnell zurück. Fundamental hat sich Axon vom reinen Taser-Hersteller zu einem Softwarekonzern für öffentliche Sicherheit entwickelt, mit wiederkehrenden Erlösen und hoher Kundenbindung. Die hohe Bewertung lässt aber wenig Raum für weitere Enttäuschungen. Entscheidend wird, ob die Drohnenabwehr 2027 liefert und ob die Behörden ihre Budgets halten.
FAQ
Häufige Fragen zur Axon Aktie
Warum ist die Axon Aktie in dieser Woche so stark gestiegen?
Neue Aufträge von Sicherheitsbehörden, eine Kaufempfehlung und Käufe großer Anleger lösten eine kräftige Gegenbewegung nach dem Absturz im November aus. Die Aktie gewann 24,85 Prozent.
Warum war die Axon Aktie zuvor gefallen?
Nach den Zahlen zum dritten Quartal am 6. November verschob Axon rund 130 Millionen Dollar Umsatz aus Drohnenabwehr-Aufträgen nach 2027. Die Aktie fiel daraufhin deutlich.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Axon Aktie?
ISIN US05464C1018, WKN A2DPZU. Deutsches Handelssymbol: TCS. US-Handelssymbol: AXON (Nasdaq).
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