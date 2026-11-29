Billig ist die Axon Aktie trotz des Rückschlags nicht. Gemessen am Gewinn kostet sie rund das 114-Fache. Die Analysten haben nach den Zahlen ihre Kursziele deutlich gesenkt, blieben aber positiv: Raymond James senkte am 6. November von 675 auf 475 Dollar (Outperform), Needham von 750 auf 500 Dollar (Buy), RBC von 735 auf 615 Dollar (Outperform) und Piper Sandler von 561 auf 540 Dollar (Overweight). Barclays folgte am 9. November mit 507 statt 688 Dollar (Overweight). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Unsere Lesart: Die Rally ist zum Teil eine Gegenbewegung nach einem überzogenen Absturz. Für eine nachhaltige Erholung muss Axon zeigen, dass die verschobenen Drohnenabwehr-Aufträge 2027 tatsächlich kommen.