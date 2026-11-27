Die Axon Aktie (US-Handelssymbol: AXON) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Gewinnern. Um 15:45 Uhr steht sie bei 354,17, die Kursliste nennt plus 3,24 Prozent. Axon ist bekannt für Taser und Bodycams für Polizeibehörden.
Axon Aktie: Nasdaq100 Gewinner am Freitag – Polizeitechnik gefragt
Die Axon Aktie steht am Freitag im US-Handel bei 354,17 Dollar und zählt mit plus 3,24 Prozent laut Kursliste zu den Nasdaq100 Gewinnern. Was über den Anstieg des Taser-Herstellers bekannt ist.
Kursgrund
Warum die Axon Aktie steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Axon Aktie profitiert offenbar von der freundlichen Stimmung an der Nasdaq. Als Nasdaq100 Gewinner legt sie am verkürzten Handelstag nach Thanksgiving deutlich zu.
Häufige Fragen zur Axon Aktie
Warum ist die Axon Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.
Wie hoch ist der Kurs der Axon Aktie?
Um 15:45 Uhr 354,17.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.