Was lautet die AXA Aktienprognose von JPMorgan? JPMorgan bestätigt Overweight und hebt das Kursziel von 52 auf 56 Euro an (Studie 26. November 2026).

Wie hoch ist das durchschnittliche Kursziel der AXA Aktie? Je nach Quelle rund 52 bis 53 Euro (boerse-express 52,75 Euro, finanzen.net 53,06 Euro).

Wie hoch ist die Dividende der AXA Aktie? Für 2025 wurden 2,32 Euro je Aktie gezahlt; für 2026 erwartet der FactSet-Konsens 2,51 Euro.

Was erwartet AXA für 2026? Underlying Earnings von rund 8,6 Milliarden Euro und ein Ergebniswachstum je Aktie am oberen Ende von 6 bis 8 Prozent.

Wann kommen die nächsten AXA-Zahlen? Am 25. Februar 2027.