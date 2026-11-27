Die AXA Aktie (ISIN FR0000120628, Ticker CS) bewegt sich zum Wochenschluss bei rund 46 Euro, nur knapp unter dem 52-Wochen-Hoch von etwa 47,4 Euro. Frischen Rückenwind liefert JPMorgan: Das Haus hebt das Kursziel für die AXA Aktienprognose von 52 auf 56 Euro an und bestätigt sein Overweight-Rating. Gleichzeitig mahnt Analyst Farooq Hanif zur Vorsicht: Die hohen Bewertungen der Versicherer seien für 2027 nicht durch steigende Ergebnisschätzungen gedeckt. Das Kursziel liegt gut 21 Prozent über dem Kurs – es ist die Einschätzung eines Dritten, aktiencheck.de gibt keine eigene Prognose ab.
AXA Aktie Prognose: JPMorgan hebt das Kursziel auf 56 Euro, warnt aber vor hohen Bewertungen – wie viel Luft hat die Aktie nahe dem Jahreshoch?
Die AXA Aktie notiert bei rund 46 Euro nahe dem 52-Wochen-Hoch. JPMorgan erhöht das Kursziel von 52 auf 56 Euro und bleibt bei Overweight. Die AXA Aktienprognose: Unternehmensziele, Konsens und Kursziele der Analysten im Überblick.
Steckbrief
- Unternehmen
- AXA SA, Paris
- ISIN / Ticker
- FR0000120628 / CS (Xetra: AXA)
- Marktkapitalisierung
- 92,27 Mrd. €
- 52-Wochen-Spanne
- 36,58 bis 47,36 € (Stuttgart)
- Dividende 2025
- 2,32 € je Aktie
- Indizes
- CAC 40, Euro Stoxx 50
Stand: 27.11.2026, Kurs laut boerse-express, Börse nicht ausgewiesen; Marktkapitalisierung laut finanzen.net
AXA Aktie Prognose
Was hat JPMorgan zur AXA Aktie veröffentlicht – und was steht zwischen den Zeilen?
Die Studie datiert vom 26. November, die Weitergabe erfolgte am 27. November. Laut ad-hoc-news.de begründet JPMorgan die Anhebung damit, dass Versicherer 2026 stark gelaufen seien. Für 2027 sehe man die hohen Bewertungen nicht durch steigende Ergebnisschätzungen gedeckt. Die Preise in der Rückversicherung und im Industrie- und Gewerbegeschäft seien schwach, Versicherer reagierten dagegen wenig auf Konjunkturrisiken. Im Sektor bevorzugt JPMorgan Lebensversicherer. Ein höheres Ziel bei gleichzeitig gedämpfter Sektorstimmung: Das ist die Spannung, die die AXA Aktie Prognose aktuell prägt.
Wie verdient AXA sein Geld?
AXA ist einer der größten europäischen Versicherer. Laut der Mitteilung zu den ersten neun Monaten 2026 erwirtschaftete der Konzern Bruttoprämien und sonstige Erlöse von 93,0 Milliarden Euro, vergleichbar ein Plus von 5 Prozent. Das Schaden- und Unfallgeschäft (P&C) steuerte 48,1 Milliarden Euro bei (+3 Prozent), davon Privatkunden 17,2 Milliarden (+7 Prozent), Gewerbekunden 28,7 Milliarden (+1 Prozent) und die XL-Rückversicherung 2,2 Milliarden (-9 Prozent). Das Segment Leben und Gesundheit kam auf 44,8 Milliarden Euro (+7 Prozent). Die AXA Aktie ist damit ein Mix aus stabilem Prämiengeschäft, Lebensversicherung und Gesundheitsversicherung.
Wie lauten Unternehmensprognose und Konsensschätzungen für die AXA Aktie?
Für 2026 peilt AXA Underlying Earnings von rund 8,6 Milliarden Euro an. Das Wachstum des Underlying-Ergebnisses je Aktie soll am oberen Ende der Spanne von 6 bis 8 Prozent liegen, die Underlying-Eigenkapitalrendite am oberen Ende von 14 bis 16 Prozent. Die Solvency-II-Quote betrug 213 Prozent zum 30. September (nach 218 Prozent Ende Juni). Das Unternehmen verweist außerdem auf einen neuen Plan „Growing Forward“ für 2027 bis 2029; konkrete Zielwerte daraus konnten wir nicht belegen. Die Zahlen für das Gesamtjahr 2026 folgen am 25. Februar 2027.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|2028e
|EPS
|4,15 €
|4,50 €
|4,85 €
|Dividende
|2,51 €
|2,70 €
|2,90 €
|KGV
|11,0
|10,2
|–
|Dividendenrendite
|5,5 %
|5,9 %
|–
EPS und Dividende in Euro je Aktie. KGV und Rendite jeweils auf Basis des Kurses von rund 46 Euro. Schätzungen sind keine Garantie.
Quelle: finanzen.net (FactSet-Konsens), Abruf 27.11.2026
Welches Kursziel trauen Analysten der AXA Aktie zu?
Die Quellen zum Konsens weichen voneinander ab. Boerse-express zählte Mitte November sechs Kaufen-Einstufungen und keine Halten- oder Verkaufen-Urteile, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 52,75 Euro, höchstens 77 und mindestens 49,50 Euro. Investing.com weist auf Basis älterer Daten (rund 4. September) 14 Kaufen, 3 Halten und kein Verkaufen aus, der Durchschnitt liegt dort bei 51,96 Euro. Finanzen.net nennt 53,06 Euro. Die AXA Aktie hat damit laut Konsens rund 13 bis 15 Prozent Spielraum bis zum Durchschnittsziel, JPMorgan liegt mit 56 Euro darüber.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|JPMorgan (Farooq Hanif)
|Overweight
|56 € (zuvor 52 €)
|26./27.11.2026
|ad-hoc-news.de
|Barclays
|Overweight
|49,50 € (zuvor 48 €)
|17.11.2026
|goldesel.de
|Jefferies (Philip Kett)
|Buy
|52 € (zuvor 43 €)
|03./04.08.2026
|finanzen.net
|Goldman Sachs (Andrew Baker)
|Buy
|48,50 € (zuvor 48 €)
|04./05.08.2026
|finanzen.net
|UBS (Will Hardcastle)
|Buy
|45 € (unverändert)
|31.07./03.08.2026
|finanzen.net
Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Overweight, Buy und Outperform entsprechen Kaufen. Weitere Häuser (RBC, Berenberg, DZ Bank) führen laut finanzen.net aktuelle Kaufen-Urteile, Kursziele nicht belegt.
Quelle: ad-hoc-news.de, goldesel.de, finanzen.net, boerse-express
Ist die AXA Aktie im Branchenvergleich günstig bewertet?
Mit einem KGV 2026e von rund 11 liegt die AXA Aktie laut boerse-express klar unter dem Peer-Median von 15,7. Die Dividendenrendite von rund 5,5 Prozent zählt zu den höchsten der Branche; für 2025 zahlte AXA 2,32 Euro je Aktie. Dazu kommen Aktienrückkäufe: Die Solvency-Schätzung unterstellt 1,25 Milliarden Euro jährlich. Jefferies sah AXA bereits im August als deutlich günstiger bewertet als die Konkurrenz. Genau diese Bewertungsprämie der Branche stellt JPMorgan aber für 2027 infrage.
Was sagt die Charttechnik zur AXA Aktie?
Der Kurs von rund 46 Euro liegt nahe dem 52-Wochen-Hoch von etwa 47,4 Euro, das Jahrestief bei rund 36,6 Euro ist weit entfernt. Die Marke von 47,4 Euro fungiert damit als nächster Widerstand, im Fall eines Rücksetzers rückt der vorherige Handelsbereich in den Blick. Werte für die 50- und 200-Tage-Linie und den RSI liegen uns nicht belegt vor.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie bewerten Analysten die AXA Aktienprognose?
|Szenario
|Argument
|Beleg
|Bull
|Kursziele bis 56 € bzw. 77 €, KGV unter Peer-Median, Rendite über 5 %
|JPMorgan, boerse-express
|Base
|2026-Ziele am oberen Ende der Spannen, Solvency II bei 213 %
|AXA 9M26
|Bear
|Hohe Sektorbewertung ohne steigende Gewinnschätzungen für 2027, schwache Preise in Rückversicherung und Gewerbe
|JPMorgan, 26.11.2026
Keine Kursprognose von aktiencheck.de. Zuordnung: eigene Einordnung der öffentlich genannten Argumente.
Quelle: JPMorgan/ad-hoc-news.de, AXA 9M26, boerse-express
Welche Termine sind für die AXA Aktie wichtig?
Der nächste große Termin ist die Vorlage der Zahlen für das Gesamtjahr 2026 am 25. Februar 2027. Dort dürften Dividendenvorschlag, Rückkaufpläne und die Details zu „Growing Forward“ im Mittelpunkt stehen. Bis dahin verfolgen Anleger weitere Studienupdates zur AXA Aktienprognose.
Häufige Fragen zur AXA Aktie Prognose
Was lautet die AXA Aktienprognose von JPMorgan? JPMorgan bestätigt Overweight und hebt das Kursziel von 52 auf 56 Euro an (Studie 26. November 2026).
Wie hoch ist das durchschnittliche Kursziel der AXA Aktie? Je nach Quelle rund 52 bis 53 Euro (boerse-express 52,75 Euro, finanzen.net 53,06 Euro).
Wie hoch ist die Dividende der AXA Aktie? Für 2025 wurden 2,32 Euro je Aktie gezahlt; für 2026 erwartet der FactSet-Konsens 2,51 Euro.
Was erwartet AXA für 2026? Underlying Earnings von rund 8,6 Milliarden Euro und ein Ergebniswachstum je Aktie am oberen Ende von 6 bis 8 Prozent.
Wann kommen die nächsten AXA-Zahlen? Am 25. Februar 2027.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt die Einschätzung von J.P. Morgan (Analyst Farooq Hanif, Studie vom 26.11.2026: Overweight, Kursziel 56 Euro) wieder, die über ad-hoc-news.de bekannt wurde. aktiencheck.de macht sich die Einschätzung nicht zu eigen. Offenlegungen der Quelle: J.P. Morgan Research Disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
AXA SA (AXA): Kaufen, Kursziel 56,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von J.P. Morgan (Analyst Farooq Hanif), über ad-hoc-news.de vom 26.11.2026, 12:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 27.11.2026, 22:09 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 27.11.2026, 22:09 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: J.P. Morgan (Analyst Farooq Hanif), über ad-hoc-news.de.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.