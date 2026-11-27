Ein kleiner Silberförderer mit langer Geschichte nutzt den Tag: Die Avino Silver & Gold Mines Aktie (ISIN: CA0539061030, WKN: 862191, Handelssymbol Toronto: ASM, US-Handelssymbol: ASM an der NYSE American, Frankfurt: GV6) gewann kurz nach Handelsbeginn in Toronto 3,11 Prozent auf 5,63 kanadische Dollar. Avino gehört damit zu den S&P/TSX Gewinnern des Morgens.
Avino Silver & Gold Mines Aktie: S&P/TSX Gewinner mit 59 Prozent Umsatzplus – La Preciosa soll den Sprung bringen
Die Avino Silver & Gold Mines Aktie steigt am Freitagmorgen um 3,11 Prozent auf 5,63 kanadische Dollar und zählt zu den S&P/TSX Gewinnern. Silber verteuert sich kräftig. Der mexikanische Produzent wächst, kämpft aber bei seiner neuen Mine La Preciosa mit hohen Anlaufkosten.
Die Gründe für den Kursgewinn
Silber plus 6 Prozent – kleine Produzenten reagieren am stärksten
Der Silberpreis sprang am Freitag im frühen Handel um rund 6 Prozent, nachdem er im November von knapp 53 auf rund 45 Dollar je Unze gefallen war. Für die Avino Silver & Gold Mines Aktie wirkt das direkt: Mehr als die Hälfte der Produktion entfällt inzwischen auf Silber, der Rest auf Gold und Kupfer. Auch Kupfer legte am Freitag mehr als 4 Prozent zu.
Silber und Kupfer steigen
Beide Metalle, die Avino fördert, verzeichnen kräftige Tagesgewinne.
Umsatzsprung
Im dritten Quartal stiegen die Erlöse um 59 Prozent auf 33,4 Millionen Dollar.
Mehr Silber
Die Silberproduktion wuchs um 15 Prozent, vor allem dank La Preciosa.
Hintergrund
Die zweite Mine wächst – und kostet
Avino betreibt im mexikanischen Bundesstaat Durango die gleichnamige Mine und erschließt daneben das Vorkommen La Preciosa. Dort wurden bis Ende September mehr als 3.000 Meter Stollen vorgetrieben. Das Erz aus dieser Vorbereitungsphase läuft bereits durch die Mühle, hat aber niedrigere Gehalte als geplant. Entsprechend hoch sind die Kosten: Bei La Preciosa lagen die Gesamtkosten im dritten Quartal bei gut 44 Dollar je Unze, in der Stammmine bei gut 32 Dollar.
Das Management senkte deshalb die Jahresprognose. Der bereinigte Gewinn stieg zwar auf 14,3 Millionen Dollar, der ausgewiesene Überschuss fiel aber um 21 Prozent auf 6,1 Millionen Dollar. Für La Preciosa plant Avino nun eine eigene Aufbereitungsanlage; die Vormachbarkeitsstudie dazu soll Mitte 2027 vorliegen.
Häufige Fragen zur Avino Silver & Gold Mines Aktie
Warum ist die Avino Silver & Gold Mines Aktie heute S&P/TSX Gewinner?
Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 3,11 Prozent auf 5,63 kanadische Dollar, weil Silber und Kupfer kräftig zulegten.
Was ist La Preciosa?
Ein Silbervorkommen neben der Avino-Mine, das das Unternehmen derzeit erschließt und für das es eine eigene Aufbereitungsanlage plant.
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