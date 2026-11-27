Avino betreibt im mexikanischen Bundesstaat Durango die gleichnamige Mine und erschließt daneben das Vorkommen La Preciosa. Dort wurden bis Ende September mehr als 3.000 Meter Stollen vorgetrieben. Das Erz aus dieser Vorbereitungsphase läuft bereits durch die Mühle, hat aber niedrigere Gehalte als geplant. Entsprechend hoch sind die Kosten: Bei La Preciosa lagen die Gesamtkosten im dritten Quartal bei gut 44 Dollar je Unze, in der Stammmine bei gut 32 Dollar.

Das Management senkte deshalb die Jahresprognose. Der bereinigte Gewinn stieg zwar auf 14,3 Millionen Dollar, der ausgewiesene Überschuss fiel aber um 21 Prozent auf 6,1 Millionen Dollar. Für La Preciosa plant Avino nun eine eigene Aufbereitungsanlage; die Vormachbarkeitsstudie dazu soll Mitte 2027 vorliegen.