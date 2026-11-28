AvalonBay-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche: Wohnimmobilien-REIT verliert – was hinter dem Minus von 1,6 Prozent steckt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:56 1 Min.

Die AvalonBay-Communities-Aktie ist S&P 500 Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 1,60 Prozent bleibt der Wohnimmobilien-REIT in einer Woche zurück, in der der Markt um 5,6 Prozent stieg. Die Analyse ordnet ein.

Die AvalonBay-Communities-Aktie (ISIN: US0534841012, WKN: 914867, Handelssymbol: AVB) ist S&P 500 Verlierer der Woche: Sie verliert 1,60 Prozent. Für den Freitag weist die Indikation keinen Wert aus. Auf Monatssicht steht ein Minus von 5,54 Prozent. AVB AVB — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr AVB — — — AvalonBay-Wochenminus -1,60 % AvalonBay auf Monatssicht -5,54 % AvalonBay auf Jahressicht -1,40 % AvalonBay auf Fünfjahressicht -16,11 % Quelle : Wochenwerte laut Screenshot, 27. November 2026 Die Gründe für den Kursverlust Gegen den Markttrend AvalonBay blieb in der Rekordwoche leicht im Minus. Der S&P 500 gewann in der Woche 5,6 Prozent. AvalonBay gehörte zu den wenigen Werten im Minus. Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden. 01 Gegen den Trend Minus in einer Rekordwoche. 02 Schwacher Monat Gut 5 Prozent Minus. 03 Kein Auslöser Keine Unternehmensmeldung bekannt. Einordnung Moderates Minus, offene Ursache AvalonBay vermietet Wohnungen in US-Metropolregionen; die Aktie ist zinssensibel. Was für die AvalonBay-Aktie spricht Portfolio: Wohnimmobilien in Ballungsräumen.

Jahresbilanz: Nahezu unverändert. Was die AvalonBay-Aktie belasten kann Zinsen: Höhere Zinsen belasten REITs.

Fehlender Auslöser: Die Ursache ist nicht belegt. Steckbrief der AvalonBay-Aktie Unternehmen: AvalonBay Communities, Inc.

ISIN: US0534841012 · WKN: 914867

Handelssymbol: AVB (NYSE)

Branche: Immobilien, Wohn-REIT Häufige Fragen zur AvalonBay-Aktie Warum ist die AvalonBay-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche?

Sie verlor 1,60 Prozent, während der Markt stieg; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US0534841012, WKN 914867, Handelssymbol AVB. Fazit: Der S&P 500 Verlierer der Woche AvalonBay Die AvalonBay-Aktie bleibt in der Rekordwoche zurück. Die Ursache ist offen.

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