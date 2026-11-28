Die AvalonBay-Communities-Aktie (ISIN: US0534841012, WKN: 914867, Handelssymbol: AVB) ist S&P 500 Verlierer der Woche: Sie verliert 1,60 Prozent. Für den Freitag weist die Indikation keinen Wert aus. Auf Monatssicht steht ein Minus von 5,54 Prozent.
AvalonBay-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche: Wohnimmobilien-REIT verliert – was hinter dem Minus von 1,6 Prozent steckt
Die AvalonBay-Communities-Aktie ist S&P 500 Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 1,60 Prozent bleibt der Wohnimmobilien-REIT in einer Woche zurück, in der der Markt um 5,6 Prozent stieg. Die Analyse ordnet ein.
AVBAVB
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|1 Monat
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Die Gründe für den Kursverlust
Gegen den Markttrend
AvalonBay blieb in der Rekordwoche leicht im Minus.
Der S&P 500 gewann in der Woche 5,6 Prozent. AvalonBay gehörte zu den wenigen Werten im Minus. Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden.
Gegen den Trend
Minus in einer Rekordwoche.
Schwacher Monat
Gut 5 Prozent Minus.
Kein Auslöser
Keine Unternehmensmeldung bekannt.
Einordnung
Moderates Minus, offene Ursache
AvalonBay vermietet Wohnungen in US-Metropolregionen; die Aktie ist zinssensibel.
Häufige Fragen zur AvalonBay-Aktie
Warum ist die AvalonBay-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche?
Sie verlor 1,60 Prozent, während der Markt stieg; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US0534841012, WKN 914867, Handelssymbol AVB.
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