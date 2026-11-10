Autodesk Aktie: Jefferies bleibt bullish und setzt auf Software-Wachstum

Die aktuelle Autodesk-Aktienanalyse von Jefferies liefert ein klares positives Signal. Analyst Brent Thill erhöht das Kursziel von 300 auf 325 USD und bestätigt das Rating "buy". Beim NASDAQ-Schlusskurs von 263,35 USD ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 23,41 Prozent. Besonders überzeugend ist die Begründung der Investmentbank. Jefferies erwartet einen soliden Quartalsbericht, hält eine Umsatzüberraschung von rund 30 Millionen USD für erreichbar und sieht Chancen auf eine Verbesserung der Margenprognose. Gleichzeitig deuten eigene Marktüberprüfungen auf eine etwas bessere Geschäftsentwicklung hin. Brent Thill rechnet mit stabilem Wachstum bis 2027 und betrachtet Autodesk als Unternehmen, das seinen freien Cashflow nachhaltig steigern kann. Für die Autodesk-Aktie ist diese Kombination aus Wachstum, Profitabilität und finanzieller Stärke besonders attraktiv. Allerdings bleiben die Risiken erheblich. Wirtschaftliche Unsicherheiten, mögliche Investitionszurückhaltung bei Kunden und der technologische Wandel durch künstliche Intelligenz könnten die Entwicklung belasten. Entscheidend wird deshalb sein, ob Autodesk seine positive operative Dynamik dauerhaft bestätigen kann. Mit dem Kursziel 325 USD und dem Rating "buy" positioniert sich Jefferies jedenfalls klar auf der Seite der Optimisten. Für Anleger könnte die nächste Ergebnisveröffentlichung zeigen, ob die Software-Aktie tatsächlich bereit ist, ihr nächstes Wachstumskapitel aufzuschlagen.

Hat Ihnen diese Autodesk-Aktienanalyse gefallen? Dann teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden! Schließlich wäre es doch schade, wenn Ihre Freunde noch verzweifelt ihre nächste Börsenstrategie mit Bleistift und Lineal zeichnen, während Sie längst wissen, warum Jefferies für Autodesk ein Kursziel von 325 USD sieht. Und das Beste: Für diesen Wissensvorsprung brauchen Sie weder AutoCAD noch ein Architekturstudium. Einfach teilen – denn die besten Börsenideen verdienen einen größeren Verteiler als die letzte Büro-Kaffeebestellung!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 10. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.