Warum fällt die Autodesk Aktie trotz guter Zahlen?

Das Wachstum des vertraglich gesicherten Umsatzes hat sich erneut verlangsamt, und viel Optimismus war bereits im Kurs.

Wie hoch war der Umsatz?

2,16 Milliarden Dollar, ein Plus von 17 Prozent.

Was erwartet Autodesk für das Geschäftsjahr?

Einen bereinigten Gewinn von 12,70 bis 12,76 Dollar je Aktie.