Die Autodesk Aktie zeigt, wie hoch die Messlatte an der Börse derzeit liegt. Der Softwarehersteller hinter AutoCAD und Revit hat am Dienstagabend Zahlen vorgelegt, die die Erwartungen übertrafen, und den Ausblick angehoben. Trotzdem fiel die Aktie im nachbörslichen Handel um rund 4 Prozent.
Autodesk Aktie: Zahlen geschlagen, Prognose erhöht – und trotzdem rutscht der Kurs ab
Autodesk übertrifft im dritten Quartal die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn und hebt den Ausblick an. Dennoch verliert die Autodesk Aktie nachbörslich rund 4 Prozent. Der Grund liegt in einer Kennzahl, die viele übersehen: dem vertraglich gesicherten Umsatz. Die Analyse.
Die Zahlen
Ein Quartal über den Erwartungen
Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027, das Ende Oktober endete, stieg der Umsatz um 17 Prozent auf 2,16 Milliarden Dollar, währungsbereinigt um 14 Prozent. Erwartet waren 2,13 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 3,20 Dollar über den erwarteten 3,07 Dollar. Die bereinigte operative Marge erreichte 39 Prozent, der freie Cashflow 505 Millionen Dollar.
Für das gesamte Geschäftsjahr erwartet Autodesk nun einen bereinigten Gewinn von 12,70 bis 12,76 Dollar je Aktie, mehr als die 12,61 Dollar, mit denen Analysten gerechnet hatten. Auch die Mittelwerte für Rechnungsstellung und Umsatz wurden angehoben. Die neu übernommene Wartungssoftware MaintainX steuerte im ersten Quartal unter dem Dach von Autodesk knapp 33 Millionen Dollar Umsatz bei.
Der Haken
Das Wachstum der Verträge lässt nach
Der Grund für die Skepsis steckt im vertraglich gesicherten Umsatz, also den Erlösen, die Kunden bereits fest zugesagt haben. Dieses Wachstum hat sich laut Chartmill das dritte Quartal in Folge verlangsamt. Für Software-Anleger ist das ein wichtiges Frühwarnsignal. Zudem war die Autodesk Aktie im Monat vor den Zahlen um gut 5 Prozent gestiegen, viel Positives war also schon im Kurs.
Trotz zusätzlichem Gegenwind durch den starken Dollar haben wir die Mittelwerte unseres Jahresausblicks angehoben.
Die Autodesk Aktie wird an der Nasdaq und an deutschen Börsenplätzen gehandelt.
Häufige Fragen zur Autodesk Aktie
Warum fällt die Autodesk Aktie trotz guter Zahlen?
Das Wachstum des vertraglich gesicherten Umsatzes hat sich erneut verlangsamt, und viel Optimismus war bereits im Kurs.
Wie hoch war der Umsatz?
2,16 Milliarden Dollar, ein Plus von 17 Prozent.
Was erwartet Autodesk für das Geschäftsjahr?
Einen bereinigten Gewinn von 12,70 bis 12,76 Dollar je Aktie.
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