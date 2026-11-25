Warum ist die Autodesk-Aktie heute S&P 500 Verlierer?

Trotz Zahlen über den Erwartungen enttäuschte die gesunkene Cashflow-Marge. Dazu kommt der breite Ausverkauf bei Softwareaktien.

Wie stark ist die Autodesk Aktie gefallen?

Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Minus von 3,49 Prozent bei 246,79 US-Dollar.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Autodesk-Aktie?

Die ISIN lautet US0527691069, die WKN 869964. An der Nasdaq wird die Aktie unter ADSK gehandelt, in Deutschland unter AUD.