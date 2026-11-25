Gute Zahlen, fallender Kurs: Die Autodesk-Aktie (ISIN: US0527691069, WKN: 869964, Handelssymbol: ADSK an der Nasdaq, deutsches Kürzel: AUD) verliert am Mittwoch 3,5 Prozent und schließt bei 246,79 US-Dollar. Die Autodesk Aktie zählt damit zu den größten S&P 500 Verlierern des Tages. Der Anbieter von Konstruktionssoftware hatte am Dienstagabend die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vorgelegt und die Erwartungen übertroffen.
Autodesk-Aktie ist S&P 500 Verlierer: Minus 3,5 Prozent trotz starker Zahlen – der Cashflow enttäuscht
Die Autodesk-Aktie schließt am 25. November 2026 mit einem Minus von 3,5 Prozent bei 246,79 US-Dollar und gehört zu den größten S&P 500 Verlierern. Der Softwarekonzern hat im dritten Quartal Umsatz und Gewinn über den Erwartungen gemeldet. Anleger stören sich an der gesunkenen Cashflow-Marge und am schwachen Umfeld für Softwareaktien.
Die Gründe für den Kursverlust
Der Markt sucht das Haar in der Suppe
Cashflow-Marge sinkt
Die Marge beim freien Cashflow fiel von 27,4 auf 23,4 Prozent. In einem nervösen Markt wiegt das schwerer als der Gewinn über den Erwartungen.
Billings wachsen langsamer als der Umsatz
Die Rechnungsstellungen stiegen um 12 Prozent auf 2,07 Milliarden Dollar, der Umsatz um 17 Prozent. Anleger lesen das als Hinweis auf ein nachlassendes Tempo.
Software unter Druck
Softwareaktien werden seit Wochen aus Sorge verkauft, dass KI-Werkzeuge etablierte Anbieter verdrängen. Mehrere Softwarewerte stehen am Mittwoch auf der Verliererliste.
Analysten senken Ziele
Nach den Zahlen haben mehrere Analysehäuser ihre Kursziele für die Aktie gesenkt.
Einordnung
Prognose steht, Vertrauen fehlt
Autodesk stellt für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatz von 8,36 bis 8,375 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn von 12,70 bis 12,76 Dollar je Aktie in Aussicht. Das Geschäft mit Software für Architekten, Ingenieure und Konstrukteure wächst also zweistellig. Dass die Aktie trotzdem fällt, zeigt die Stimmung: Softwarekonzerne müssen derzeit beweisen, dass KI ihr Geschäft stärkt und nicht ersetzt.
Häufige Fragen zur Autodesk-Aktie
Warum ist die Autodesk-Aktie heute S&P 500 Verlierer?
Trotz Zahlen über den Erwartungen enttäuschte die gesunkene Cashflow-Marge. Dazu kommt der breite Ausverkauf bei Softwareaktien.
Wie stark ist die Autodesk Aktie gefallen?
Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Minus von 3,49 Prozent bei 246,79 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Autodesk-Aktie?
Die ISIN lautet US0527691069, die WKN 869964. An der Nasdaq wird die Aktie unter ADSK gehandelt, in Deutschland unter AUD.
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