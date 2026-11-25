Auf den ersten Blick gab es nichts auszusetzen. Der Umsatz stieg im dritten Geschäftsquartal um 17 Prozent auf 2,16 Milliarden Dollar, erwartet worden waren 2,13 Milliarden. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 3,20 Dollar über der Schätzung von 3,07 Dollar. Die bereinigte operative Marge erreichte 39 Prozent.

Der Markt las die Zahlen anders. Die Abstände zu den Erwartungen werden kleiner, und das Wachstum beschleunigt sich nicht. In einem Umfeld, in dem Anleger Softwarewerte wegen der Konkurrenz durch künstliche Intelligenz ohnehin kritisch sehen, reicht ein solides Quartal nicht für steigende Kurse.