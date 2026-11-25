Besser als erwartet und trotzdem verkauft. Die Autodesk Aktie (ISIN: US0527691069, WKN: 869964, Handelssymbol: AUD, US-Handelssymbol: ADSK) schloss am Mittwoch 3,49 Prozent tiefer bei 246,79 Dollar und gehört zu den Nasdaq100 Verlierern. Am Dienstagabend hatte der Konzern Zahlen für das dritte Geschäftsquartal vorgelegt.
Autodesk Aktie: Nasdaq100 Verlierer trotz Zahlen über den Erwartungen – dem Markt fehlt die Beschleunigung
Die Autodesk Aktie zählt zum Handelsschluss zu den Nasdaq100 Verlierern: Der Konstruktionssoftware-Konzern verliert 3,49 Prozent auf 246,79 Dollar, obwohl Umsatz und Gewinn im dritten Quartal über den Schätzungen lagen. Die Analyse zeigt, was Anleger an den Zahlen stört.
Die Gründe für den Kursverlust
Gute Zahlen, kleinere Überraschungen
Auf den ersten Blick gab es nichts auszusetzen. Der Umsatz stieg im dritten Geschäftsquartal um 17 Prozent auf 2,16 Milliarden Dollar, erwartet worden waren 2,13 Milliarden. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 3,20 Dollar über der Schätzung von 3,07 Dollar. Die bereinigte operative Marge erreichte 39 Prozent.
Der Markt las die Zahlen anders. Die Abstände zu den Erwartungen werden kleiner, und das Wachstum beschleunigt sich nicht. In einem Umfeld, in dem Anleger Softwarewerte wegen der Konkurrenz durch künstliche Intelligenz ohnehin kritisch sehen, reicht ein solides Quartal nicht für steigende Kurse.
Keine Beschleunigung
Das Wachstum bleibt stabil, legt aber nicht zu.
Ausblick mit zwei Seiten
Autodesk hob die Gewinnprognose für das Gesamtjahr an. Beim Umsatzausblick gab es nach Medienberichten eine Anpassung nach unten.
Skepsis gegenüber Software
Anleger fragen, welche Programme KI-Werkzeuge künftig ersetzen können.
Einordnung
Die KI-Frage hängt über der ganzen Branche
Autodesk stellt Software her, mit der Architekten, Ingenieure und Konstrukteure Gebäude, Maschinen und Produkte entwerfen. Konzernchef Andrew Anagnost argumentiert, dass künstliche Intelligenz das Geschäft stärkt: Je mehr Projektdaten über die Plattform laufen, desto besser lasse sich Arbeit automatisieren. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern jetzt einen bereinigten Gewinn je Aktie von 12,70 bis 12,76 Dollar.
Der Nasdaq100 Verlierer hat sich im Tagesverlauf vom vorbörslichen Tief bei rund 242 Dollar gelöst. Für eine Neubewertung der Autodesk Aktie fehlt aber der Beleg, dass KI das Wachstum antreibt und nicht bremst.
Häufige Fragen zur Autodesk Aktie
Warum ist die Autodesk Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Die Quartalszahlen vom 24. November 2026 lagen über den Erwartungen, zeigten aber keine Wachstumsbeschleunigung. Die Autodesk Aktie schloss am 25. November um 3,49 Prozent tiefer bei 246,79 Dollar.
Wie fielen die Quartalszahlen von Autodesk aus?
Der Umsatz stieg um 17 Prozent auf 2,16 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 3,20 Dollar.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Autodesk Aktie?
Die ISIN lautet US0527691069, die WKN 869964. An der Nasdaq wird die Aktie unter ADSK gehandelt.
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