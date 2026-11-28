AUTO1 Aktie: Plus 15 Prozent in fünf Tagen – der Gebrauchtwagenhändler ist bester MDAX Gewinner der Woche

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:39 2 Min.

Die AUTO1 Aktie steigt in der Woche bis zum 27. November um 15,09 Prozent auf 15,71 Euro und ist der stärkste MDAX Gewinner der Woche. Nach dem Zwölfmonatstief kaufen Anleger kräftig zurück, Leerverkäufer geraten unter Druck.

Bild: AUTO1 Group SE

Die AUTO1 Aktie hat die beste Woche aller MDAX-Werte hinter sich. Vom 23. bis 27. November stieg das Papier des Berliner Gebrauchtwagenhändlers um 15,09 Prozent und schloss am Freitag bei 15,71 Euro. Damit ist AUTO1 der größte MDAX Gewinner der Woche. Schlusskurs der AUTO1 Aktie am Freitag 15,71 EUR Wochengewinn, Platz 1 im MDAX +15,09 % Zwölfmonatstief vom 19.11.2026 13,18 EUR ausgewiesene Netto-Leerverkaufspositionen 8,35 % Quelle : Kursliste 27.11.2026; boerse.de; aktiencheck.de Die Woche Warum die AUTO1 Aktie MDAX Gewinner der Woche ist Die Erholung begann mit einem Analystenvotum: Berenberg stufte AUTO1 am 20. November auf „Buy“ hoch, nachdem die Aktie am Vortag auf ein Zwölfmonatstief von 13,18 Euro gefallen war. Jefferies bestätigte „Buy“ mit einem Kursziel von 28 Euro. In dieser Woche setzte sich die Gegenbewegung fort, am Freitag allein mit einem Plus von 5,44 Prozent. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Verstärkt wurde der Anstieg durch die hohen Wetten auf fallende Kurse: Die ausgewiesenen Netto-Leerverkaufspositionen summieren sich auf 8,35 Prozent. Steigt der Kurs, müssen Leerverkäufer zurückkaufen. Fundamental hatte AUTO1 im dritten Quartal mit einem Plus von 46 Prozent beim bereinigten EBITDA eine Rekordprofitabilität gemeldet. Was für die AUTO1 Aktie sprechen könnte Rekordprofitabilität im dritten Quartal

Hochstufung durch Berenberg

Druck auf Leerverkäufer Was Anleger bedenken sollten Hohe Short-Positionen verstärken Schwankungen

Kurs seit Jahresbeginn etwa halbiert

Minus von 33 Prozent auf Jahressicht Einordnung der Redaktion: Die AUTO1 Aktie ist der MDAX Gewinner der Woche, weil Analystenlob und Short-Eindeckungen zusammenkamen. Auf Jahressicht liegt die Aktie aber noch rund ein Drittel im Minus. FAQ Häufige Fragen zur AUTO1 Aktie Warum war die AUTO1 Aktie MDAX Gewinner der Woche?

Nach dem Zwölfmonatstief setzte eine kräftige Erholung ein, unterstützt von Analystenlob und Short-Eindeckungen. Wie hat sich die AUTO1 Aktie auf Jahressicht entwickelt?

Laut Kursliste liegt sie auf Jahressicht 33,21 Prozent im Minus. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der AUTO1 Aktie?

ISIN DE000A2LQ884, WKN A2LQ88. Handelssymbol an deutschen Börsen: AG1. US-Handelssymbol: ATOGF. Fazit zur AUTO1 Aktie Die AUTO1 Aktie ist der größte MDAX Gewinner der Woche. Der Gebrauchtwagenhändler hat sich mit 15 Prozent Plus vom Tief gelöst.

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