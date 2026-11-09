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Aussichtsreiche Graphentechnologie

aktiencheck.de Redaktion 09.11.2026, 09:57 3 Min. Gastautor Ingrid Heinritzi

Argo Graphene Solutions konzentriert sich auf die Produktion von Graphen, das oft als „Wundermaterial“ bezeichnet wird und das nicht nur Beton revolutioniert.

Bild: Maria Maltseva from Pixabay

Graphen verbessert in vielen Bereichen als Verstärkungsmaterial die Systeme. Ein Boom wird prognostiziert, denn der Graphen-Markt wächst stark. Graphen ist extrem dünn, stärker als Stahl und sehr leitfähig. Der Fokus von Argo Graphene (ISIN: CA04021P1018; WKN: A41C57) liegt auf dem Bauwesen (Zement und Beton), Batterien, Energiespeicher, Verbundwerkstoffen, Beschichtungen und fortschrittlichen Industriemetallen. Auf längere Sicht dürften auch die Bereiche Wärmemanagement und Elektronik hinzukommen. Das Besondere bei Argo Graphene ist die exklusive Lizenz (STREAM™) mit zwei verschiedenen Verfahren, STREAM-G™ für Graphen und STREAM-O™ für Graphenoxid. Anfänglich erwartet Argo Graphene erste kommerzielle Umsätze im kommenden Jahr sowie ein signifikantes Wachstum in den Jahren 2028 und 2029. Dafür verantwortlich ist ein Ausbau der Produktionskapazität. Auf längere Sicht hat das Unternehmen einen jährlichen Umsatz von etwa 100 Millionen US-Dollar im Blick. Die Möglichkeiten, die mit der Verwendung von Graphen einhergehen, sind enorm. Der weltweite Zementsektor etwa ist einer der größten C02-Emittenten in der Industrie. Bei der Produktion allein von Zementklinkern entstehen zirka acht Prozent der globalen Treibhausgase. Werden allerdings wenige Hundertstel Graphen zugegeben, dann kann der Zementgehalt im Beton um bis zur Hälfte verringert werden, die Festigkeit kann dabei sogar noch steigen. Die Graphen-Beigabe erhöht die Druckfestigkeit von Beton, die Wasserbeständigkeit nimmt zu und die Aushärtung gelingt schneller. Damit Anwendungsmöglichkeiten in wichtigen Industriezweigen gelingen, arbeitet Argo Graphen mit seiner exklusiven Lizenz. Analysen durch externe Dienstleister haben erfreulicherweise bei Tests einen Kohlenstoffgehalt von 99,7 Prozent festgestellt. Dies ist ein Meilenstein für die Kommerzialisierungsstrategie der Gesellschaft. Das anfängliche Ziel von Argo Graphene ist es, 3,3 Tonnen Graphen monatlich im Jahr 2027 zu produzieren, diese Produktionskapazität auf zehn Tonnen monatlich und in den folgenden zwei Jahren auf 30 Tonnen pro Monat zu steigern. Dr. Vikas Berry, CEO von Argo und Erfinder von STREAM™, erklärt: „Diese Ergebnisse stärken unsere technische Basis für Gespräche mit potenziellen Industriekunden und strategischen Partnern. Unser Ziel ist es nicht nur, die Leistungsfähigkeit von STREAM™ unter Beweis zu stellen, sondern diese wissenschaftlichen Fortschritte in konkrete kommerzielle Chancen in verschiedensten globalen Industriezweigen zu überführen.“ Außerdem soll die Graphenoxid-Produktion parallel zur Graphen-Herstellung ausgebaut werden. Es sollen laut dem Plan des Unternehmens im Jahr 2027 drei bis fünf Kunden, dann im Jahr 2028 fünf bis zehn Kunden und schließlich im Jahr 2029 zehn bis 15 Kunden gewonnen werden. Besonderes Augenmerk soll auf Kunden gerichtet werden, die für wiederkehrende Großaufträge in Frage kommen. Zu den aktuellen strategischen Zielen gehört eine Bruttomarge von 85 bis 92 Prozent im industriellen Maßstab. Der Graphen-Markt ist zum einen spannend, weil rund 82 Prozent der Produktion von Naturgraphit laut dem U.S. Geological Survey auf China entfallen. Und in einer Zeit, in der Staaten versuchen, ihre Lieferketten für kritische Metalle zu diversifizieren und es in den USA keine eigene Förderung von Naturgraphit gibt, setzt Argo Graphene auf ein zukunftsweisendes Material. Der zweite Grund, warum der Graphen-Markt so interessant ist, sind einfach die vielfältigen Anwendungsgebiete. Beispielsweise umfasst der weltweite Markt für Beschichtungen und Verbundwerkstoffe ein Volumen von zirka 220 Milliarden US-Dollar. Die durch die Zugabe von Graphen verbesserte Stärke und Langlebigkeit der Materialien kann nicht nur in industriellen Anwendungen, sondern auch in der Autoindustrie sowie in der Luft- und Raumfahrt genutzt werden. Dazu kommt, wie bereits erwähnt die Baubranche. Aber auch in Sachen Energiespeicherung und damit dem Batteriemarkt und im Sektor Halbleiter und Elektronik kann die Entwicklung mit Graphen vorangetrieben werden. Anlegern, die auf Argo Graphene setzen möchten, werden vorsorglich auf die erhöhten Risiken verbunden mit Aktieninvestments hingewiesen.

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