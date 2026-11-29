Warum ist die Aurubis Aktie eingebrochen?

Wegen eines gesenkten Ausblicks nach Verzögerungen im US-Werk Richmond.

Wann legt Aurubis Zahlen vor?

Die Jahreszahlen 2025/26 kommen am 2. Dezember 2026.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?

ISIN DE0006766504, WKN 676650, Handelssymbol NDA.