Die Aurubis Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 115,10 Euro geschlossen, ein Plus von 4,16 Prozent. Am Donnerstag lag der Schlusskurs bei 110,50 Euro. Auf Wochensicht verliert die Aurubis Aktie trotzdem 5,66 Prozent, nach 122,00 Euro am Freitag der Vorwoche. Am Dienstag, 24. November, war sie um 14,97 Prozent gefallen.
Aurubis Aktie: Nach dem 15-Prozent-Sturz die Erholung – am 2. Dezember kommen die Jahreszahlen
Die Aurubis Aktie schließt am Freitag bei 115,10 Euro, ein Plus von 4,16 Prozent. Am Dienstag war sie nach einem gesenkten Ausblick um knapp 15 Prozent eingebrochen. Grund sind Verzögerungen im neuen US-Werk in Richmond.
Aurubis AG · ISIN: DE0006766504 · WKN: 676650 · Handelssymbol: NDA (Xetra)
Der Auslöser
Richmond läuft nicht rund
Technische Probleme im neuen Recyclingwerk in Richmond im US-Bundesstaat Georgia verzögern den Hochlauf. Den technischen Hochlauf erwartet Aurubis nun erst in der zweiten Jahreshälfte 2028. Für das Geschäftsjahr 2026/27 rechnet der Kupferkonzern mit einem operativen Ergebnis vor Steuern von 430 bis 530 Millionen Euro und ordnet das selbst unter den Markterwartungen ein.
Die DZ Bank senkte am 25. November den fairen Wert für Aurubis auf 118 Euro und blieb bei „Halten“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Beteiligungsgesellschaft der Unternehmerfamilie Rossmann hat ihren meldepflichtigen Anteil an Aurubis nach einer Mitteilung vom 26. November auf 22,88 Prozent erhöht.
Ein einziges Werk hat die Aurubis Aktie an einem Tag 15 Prozent gekostet. Am 2. Dezember muss der Vorstand erklären, wie er Richmond auf Kurs bringen will.
Häufige Fragen zur Aurubis Aktie
Warum ist die Aurubis Aktie eingebrochen?
Wegen eines gesenkten Ausblicks nach Verzögerungen im US-Werk Richmond.
Wann legt Aurubis Zahlen vor?
Die Jahreszahlen 2025/26 kommen am 2. Dezember 2026.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE0006766504, WKN 676650, Handelssymbol NDA.
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