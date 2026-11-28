Aurubis Aktie: Minus 5,7 Prozent – der Kupferkonzern ist MDAX Verlierer der Woche, Richmond braucht länger

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:46 2 Min.

Die Aurubis Aktie fällt in der Woche bis zum 27. November um 5,66 Prozent auf 115,10 Euro und gehört zu den MDAX Verlierern der Woche. Die Verzögerung beim US-Werk Richmond löste am Dienstag einen Kurssturz um fast 15 Prozent aus.

Bild: Aurubis AG

Die Aurubis Aktie hat eine turbulente Woche hinter sich. Vom 23. bis 27. November fiel das Papier des Hamburger Kupferkonzerns um 5,66 Prozent und schloss am Freitag bei 115,10 Euro. Damit gehört Aurubis zu den MDAX Verlierern der Woche. Schlusskurs der Aurubis Aktie am Freitag 115,10 EUR Wochenverlust als MDAX Verlierer der Woche −5,66 % Kurssturz am Dienstag, 24.11.2026 −14,97 % Vollbetrieb des Werks Richmond 2. Hj. 2028 Quelle : Kursliste 27.11.2026; Aurubis Die Woche Warum die Aurubis Aktie MDAX Verlierer der Woche ist Der Kurssturz kam am Dienstag mit den Jahreszahlen: Aurubis teilte mit, dass das Recyclingwerk in Richmond im US-Bundesstaat Georgia erst in der zweiten Jahreshälfte 2028 den Vollbetrieb erreicht. Für das neue Geschäftsjahr stellte der Konzern ein Ergebnis von 430 bis 530 Millionen Euro in Aussicht. Die Aktie fiel um 14,97 Prozent auf 107,90 Euro. In der zweiten Wochenhälfte setzte eine Gegenbewegung ein: Bis Freitag gewann die Aktie rund 6,7 Prozent vom Dienstagsschluss zurück. Für ein Wochenplus reichte das nicht, Aurubis bleibt einer der MDAX Verlierer der Woche. Was für eine Stabilisierung sprechen könnte Gegenbewegung ab Mittwoch

Prognose gibt Orientierung

Wachstumsprojekt bleibt intakt Was Anleger bedenken sollten Verzögerung in Richmond

Schwankende Metallpreise

Hohe Investitionen in den USA Einordnung der Redaktion: Die Aurubis Aktie ist MDAX Verlierer der Woche, weil das US-Wachstumsprojekt später Früchte trägt als erhofft. Die Erholung zeigt aber, dass Anleger den Abschlag für übertrieben halten könnten. FAQ Häufige Fragen zur Aurubis Aktie Warum war die Aurubis Aktie MDAX Verlierer der Woche?

Das US-Werk Richmond erreicht den Vollbetrieb erst in der zweiten Jahreshälfte 2028, die Aktie brach am Dienstag ein. Welches Ergebnis erwartet Aurubis?

Zwischen 430 und 530 Millionen Euro im neuen Geschäftsjahr. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Aurubis Aktie?

ISIN DE0006766504, WKN 676650. Handelssymbol an deutschen Börsen: NDA. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Aurubis Aktie Die Aurubis Aktie ist MDAX Verlierer der Woche und schließt über 115 Euro.

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